Актёр озвучки Геральта жалуется на опасность нейросетей и ИИ

Актёр Даг Кокл, известный по голосу Геральта из Ривии в серии The Witcher и предстоящему мультфильму «Ведьмак: Сирены глубин», высказал свои опасения относительно искусственного интеллекта. Он подчеркнул проблему «неэтичности» использования голосов без согласия их владельцев. Кроме того, актёр указал на возможность создания фальшивых роликов с политиками и распространения поддельных новостей с использованием синтезированных голосов.
Однако Кокл признал, что разработчики неизбежно будут использовать искусственный интеллект для создания голосов NPC. Это может отнимать доход у самого актёра и его коллег, даже если голоса подделываются фанатами в бесплатных модификациях.
Даг поддержал идею компании Morpheme.ai, основанной актрисой озвучки Сисси Джонс, которая позволит актёрам контролировать использование их голосов. Также Кокл выразил свое желание снова озвучить Геральта в будущей игре и ремейке первой части.
Что является воровством голоса ? есть люди с очень похожими голосами. с похожими на столько что разницу можно понять только при использовании спектрального анализа. они воруют друг у друга голос ?) нет ? и раз мы с этим определились. то:
если я возьму чей то голос и из меню его так что на слух разницы не будет, но по данным анализа это будет уже другой голос. с слегка другим звучанием. будет ли это являться воровством ?
или если с нуля создам голос лишь тончайшими нотками отличающимся от какого то существующего голоса, то он ворованный или просто похожий ?)
вот это дилемма)
по сути все это завывание актеров это = завывания работяг на предмет роботы заменяют людей. конвейер отнимает рабочие места.
имхо. профессия актера дубляжа как и в принципе актера кино и т.д. в ближайшие 50-100 лет обречена на вымирание.
и все эти завывания, лишь истерика утопающего перед неизбежным.
соглашусь. Кроме того нейросети - уже данность и фарш назад не прокрутить. Как говорится - смирись.
Че сказать тупорый Тот же Билл Гейтс подтвердил что роботы займут скора нас вместо людей и упростить всю работу че ее опасаться
Как же они надоели своим непрерывным нытьем
Пусть заменяют роботы, зато мы сразу в рай, а они просто сдохнут))
Очень удобно лгать про "неэтичность" и "кражу голосов", а самому хватать бабки. А если его голос начнут использовать в видеоиграх бесплатно - так это же грабёж, да?
Шуточки про фальшивые ролики - ну да, как будто сейчас нельзя ничего подделать. А ИИ тут при чём, он же просто инструмент.
Пока он это представлял, нейросеть уже придумала сюжет 4 части, уплотнила для ремейка 1 части и уже его озвучила. Таковы реалии:D
ха
Кокл
хыахаа
чаелд детектед
подурачиться уже нельзя :\