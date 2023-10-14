Блогер показал, как выглядит "Ведьмак 3" в разрешении 8K на RTX 4090

Энтузиаст Digital Dreams продемонстрировал возможности игры на максимальных настройках графики
Блогер Digital Dreams показал, как выглядит The Witcher 3: Wild Hunt в разрешении 8K с максимальными настройками визуализации и трассировкой лучей. Он запустил игру на PC с GeForce RTX 4090, AMD Ryzen 9 7950X и GIGABYTE AORUS X670 AX.
Предварительно энтузиаст установил мод BenisHybrid. Он повышает качество графики. Фанаты ролевой игры высоко оценили ролик — им понравились картинка и освещение.
Самый прикол смотреть видео в 8к, когда у тебя монитор поддерживает только FullHD)
Ютуб все равно жрет качество даже на исходном разрешение, а когда пережимает до меньшего, ещё больше жрет. Так что смотря в максимальном доступном разрешение, все равно шакалов меньше будет.
Тем более это не тест, а видео формата "смотрите блоггер запустил игру ****летней давности с 999 графическими модами в 16К с рейтрейсингом и в 360 fps". Даже если смотреть на 8К мониторе такое видео, содержательнее оно не станет.
только во всратом плеере пегача всеравно все сжимается
В 4к красиво, в 8к моник не тянет.
тоже, тормозит и подгружает каждые 2-3 сек. Наверное видеокарта не тянет, будь хотяб 4060 вероятно не былоб такого.
Ну выглядит чуть лучше чем Русы против Ящеров.
У кого это видео в 4320р 60fps идёт без тормозов?Какой у вас процессор?
В 4к осиливает 12400f, в 8к уже микрофризы
13500 без тормозов
кому это нужно?
Также как и в FullHD
осталось только свой задний проход в 8к через 4090 показать
На плейере ПГ хоть в 1800К. :))
Осталось только понять, в чем разница
это только ленивый еще не показал, а многие так и вообще и сами могут это увидеть у себя на компе… не показываешь уникального контента значит не блохер