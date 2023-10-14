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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 24 450 оценок

Блогер показал, как выглядит "Ведьмак 3" в разрешении 8K на RTX 4090

Elfdragon
Новости

Энтузиаст Digital Dreams продемонстрировал возможности игры на максимальных настройках графики

Блогер Digital Dreams показал, как выглядит The Witcher 3: Wild Hunt в разрешении 8K с максимальными настройками визуализации и трассировкой лучей. Он запустил игру на PC с GeForce RTX 4090, AMD Ryzen 9 7950X и GIGABYTE AORUS X670 AX.

Предварительно энтузиаст установил мод BenisHybrid. Он повышает качество графики. Фанаты ролевой игры высоко оценили ролик — им понравились картинка и освещение.

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-24
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
6363

Самый прикол смотреть видео в 8к, когда у тебя монитор поддерживает только FullHD)

14
Dry2Ice

Ютуб все равно жрет качество даже на исходном разрешение, а когда пережимает до меньшего, ещё больше жрет. Так что смотря в максимальном доступном разрешение, все равно шакалов меньше будет.

Тем более это не тест, а видео формата "смотрите блоггер запустил игру ****летней давности с 999 графическими модами в 16К с рейтрейсингом и в 360 fps". Даже если смотреть на 8К мониторе такое видео, содержательнее оно не станет.

6
Talendor3

только во всратом плеере пегача всеравно все сжимается

8
Azok OsKveRniTEJI
5
nfnhf20

В 4к красиво, в 8к моник не тянет.

0
Azok OsKveRniTEJI nfnhf20

тоже, тормозит и подгружает каждые 2-3 сек. Наверное видеокарта не тянет, будь хотяб 4060 вероятно не былоб такого.

0
Real Slim Shady

Ну выглядит чуть лучше чем Русы против Ящеров.

4
B e s i k

У кого это видео в 4320р 60fps идёт без тормозов?Какой у вас процессор?

1
вупсич пупсич

В 4к осиливает 12400f, в 8к уже микрофризы

1
553dark

13500 без тормозов

4
Rorschach93

кому это нужно?

1
Papa Zevs

Также как и в FullHD

1
GraF68ru

осталось только свой задний проход в 8к через 4090 показать

0
Кей Овальд

На плейере ПГ хоть в 1800К. :))

0
cheezette

Осталось только понять, в чем разница

0
Wolfenstein

это только ленивый еще не показал, а многие так и вообще и сами могут это увидеть у себя на компе… не показываешь уникального контента значит не блохер

-1