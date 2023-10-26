CD Projekt RED выпустит детализированную фигурку жутких ведьм из "Ведьмака 3"

Польская студия CD Projekt RED совместно с Dark Horse Direct приготовили приятный сюрприз для всех поклонников вселенной "Ведьмака". Сегодня была анонсирована новая фигурка по мотивам The Witcher 3: Wild Hunt, которая воссоздаст самых жутких и могущественных существ из оригинальной игры — Ведьм с Кривоуховых болот. Хозяйки Леса будут представлены в виде детализированной диорамы, воссоздающей одну из сцен игры.
Пряха, Шептуха и Кухарка — знаменитые Ведьмы с Кривоуховых болот, вновь собираются вокруг кипящего котла, как это было в финальной части Witcher 3: Wild Hunt. От ушей, черепов и даже специальной подсветки - вся скульптура будет наполнена уникальными деталями, которые подчеркнут их пугающий игровой образ.
Статуэтка Хозяек леса будет иметь высоту 24 сантиметра и ширину 30 сантиметров. А её вес составит почти 10 кг из-за сложной конструкции, которая вмещает в себя сразу трех ведьм, котел и специальную подставку с функцией подсветки.
Фигурка Ведьм с Кривоуховых болот поступит в продажу летом 2024 года. Сейчас статуэтка доступна в рамках предзаказа за 470 долларов.
жаль, что без версии, где ведьмы молодые
только хотел сказать)
Ну нахер ... не ну ты видел?
сразу видно, олд!
Может, лучше такую версию?
И что бы ГеральД в котле варился.
точнее грелся, в своей известной позе - торчащими нагами и улыбкой, как в начале игры ;)
Ну да я про это)
Вот, мне тоже сначала показалось, что новость про это)
Торчащие наги.
раздеваемые?
ну все, теперь ждем резиновые копии в полный рост :)))))))
оооо да кухарка горячая штучка)))))))
Дизайн у них изобретательный!
слабо выпустить молодых ведьм
ноль к ценнику по ошибке дописали?
Музыка в игре на Кривоуховых топях круто написана. Думаю, это главное, почему навсегда запоминается этот момент, когда Геральт возвращается, разобравшись с Духом леса, на поляну к ведьмам...
При этом даже не решу, какая композиция из двух более сильное впечатление производит - Ladies of the Woods или The Orphans of Crookback Bog. И та и другая мелодии мощнейшим образом формируют депрессивную гнетущую атмосферу встречи с непостижимыми древними силами, которые всем своим видом словно насмехаются, издеваются над людьми, их слабостями, их страхами и надеждами.
Пожалуй, все-таки The Orphans of Crookback Bog круче.
Вот бы иметь такую с подсветкой на тумбочке рядом с кроватью )))
Дамы)
Интересно, а что там за жирный персонаж без трусов (?) стоит на фоне?!
ну да, с озвучкой дополнения на киберпанк не вышло, так хоть фигурки поделают, главное чтобы почту автора бесплатной озвучки для диалога не забыли
Зачётная композиция. В Ведьмаке ещё остались персонажи без фигуризации? :)
ок
И что с ними делать?
Придумали га чём ещё наварится!?))) Но выбор для фигурки какой то странный конечно)))
Фу. Мне такое не нравится. Помню, во время того квеста приходилось отводить глаза от них, чтоб не оскорблять свой взор.
Чувак, это ведь величайше офигенские народные персонажи гейминга в Ведьмаке 3, которые являются самыми интересными в миссии про Барона в локации на кривоуховых топях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Истинные фанаты поймут. Лже фанаты не оценят и зададутся вопросами) Надо будет поискать такие фигурки ради коллекции. У моего знакомого коллекция фигурок и книг по Warhammer down of war 40000 вместе с ФЛАФ БИБЛИЕЙ ВАХИ общей стоимостью в 300 тысяч рублей. Даже мне до него далеко. Вот, что значит истинный народный интерес к любимой вселенной!!!!
Что ты такое несешь, хоть сам понимаешь?
Тебе на китайском написать, м?) Или на народном?
Лучше вообще не пиши мне свой народный бред
Извини, я не знал, что ты такой нежный)