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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 24 620 оценок

CD Projekt RED выпустит детализированную фигурку жутких ведьм из "Ведьмака 3"

Gutsz
Новости

Польская студия CD Projekt RED совместно с Dark Horse Direct приготовили приятный сюрприз для всех поклонников вселенной "Ведьмака". Сегодня была анонсирована новая фигурка по мотивам The Witcher 3: Wild Hunt, которая воссоздаст самых жутких и могущественных существ из оригинальной игры — Ведьм с Кривоуховых болот. Хозяйки Леса будут представлены в виде детализированной диорамы, воссоздающей одну из сцен игры.

Пряха, Шептуха и Кухарка — знаменитые Ведьмы с Кривоуховых болот, вновь собираются вокруг кипящего котла, как это было в финальной части Witcher 3: Wild Hunt. От ушей, черепов и даже специальной подсветки - вся скульптура будет наполнена уникальными деталями, которые подчеркнут их пугающий игровой образ.

+ ещё 6 картинок

Статуэтка Хозяек леса будет иметь высоту 24 сантиметра и ширину 30 сантиметров. А её вес составит почти 10 кг из-за сложной конструкции, которая вмещает в себя сразу трех ведьм, котел и специальную подставку с функцией подсветки.

Фигурка Ведьм с Кривоуховых болот поступит в продажу летом 2024 года. Сейчас статуэтка доступна в рамках предзаказа за 470 долларов.

65
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
David Phantom

жаль, что без версии, где ведьмы молодые

30
Xndr DeKoz

только хотел сказать)

0
tazyn

Ну нахер ... не ну ты видел?

1
aptem4ka

сразу видно, олд!

0
Twiceasniceasguys

Может, лучше такую версию?

23
valentinevalejo

И что бы ГеральД в котле варился.

-2
Tim2000 valentinevalejo

точнее грелся, в своей известной позе - торчащими нагами и улыбкой, как в начале игры ;)

8
valentinevalejo Tim2000

Ну да я про это)

0
Jeliya Jam

Вот, мне тоже сначала показалось, что новость про это)

0
Sadvald Tim2000

Торчащие наги.

0
butcher69

раздеваемые?

12
Hugemozg

ну все, теперь ждем резиновые копии в полный рост :)))))))

7
Undertaker210

оооо да кухарка горячая штучка)))))))

3
PaulX

Дизайн у них изобретательный!

1
Ruslan558

слабо выпустить молодых ведьм

0
grendel777

ноль к ценнику по ошибке дописали?

0
Dmitriy_1981

Музыка в игре на Кривоуховых топях круто написана. Думаю, это главное, почему навсегда запоминается этот момент, когда Геральт возвращается, разобравшись с Духом леса, на поляну к ведьмам...

При этом даже не решу, какая композиция из двух более сильное впечатление производит - Ladies of the Woods или The Orphans of Crookback Bog. И та и другая мелодии мощнейшим образом формируют депрессивную гнетущую атмосферу встречи с непостижимыми древними силами, которые всем своим видом словно насмехаются, издеваются над людьми, их слабостями, их страхами и надеждами.

Пожалуй, все-таки The Orphans of Crookback Bog круче.

0
gjxnf82

Вот бы иметь такую с подсветкой на тумбочке рядом с кроватью )))

0
mikhail.opekunov

Дамы)

0
timutchin

Интересно, а что там за жирный персонаж без трусов (?) стоит на фоне?!

0
Niko71790

ну да, с озвучкой дополнения на киберпанк не вышло, так хоть фигурки поделают, главное чтобы почту автора бесплатной озвучки для диалога не забыли

0
Олег Дудин

Зачётная композиция. В Ведьмаке ещё остались персонажи без фигуризации? :)

0
shiro_mk

ок

0
Denis Kyokushin

И что с ними делать?

-2
askazanov

Придумали га чём ещё наварится!?))) Но выбор для фигурки какой то странный конечно)))

-6
AndralStormborn

Фу. Мне такое не нравится. Помню, во время того квеста приходилось отводить глаза от них, чтоб не оскорблять свой взор.

-6
Народный гейминг

Чувак, это ведь величайше офигенские народные персонажи гейминга в Ведьмаке 3, которые являются самыми интересными в миссии про Барона в локации на кривоуховых топях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Истинные фанаты поймут. Лже фанаты не оценят и зададутся вопросами) Надо будет поискать такие фигурки ради коллекции. У моего знакомого коллекция фигурок и книг по Warhammer down of war 40000 вместе с ФЛАФ БИБЛИЕЙ ВАХИ общей стоимостью в 300 тысяч рублей. Даже мне до него далеко. Вот, что значит истинный народный интерес к любимой вселенной!!!!

2
AndralStormborn Народный гейминг

Что ты такое несешь, хоть сам понимаешь?

-2
Народный гейминг AndralStormborn

Тебе на китайском написать, м?) Или на народном?

-1
AndralStormborn Народный гейминг

Лучше вообще не пиши мне свой народный бред

2
Народный гейминг AndralStormborn
Спойлер

Извини, я не знал, что ты такой нежный)

0