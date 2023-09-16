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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 24 045 оценок

Для обновлённой версии The Witcher 3 выпущен мод Combat Redux, превращающий боёвку в Souls-игры

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monk70
Новости

Моддер suaohoward выпустил новый мод для The Witcher 3 Next-Gen, который пытается сделать игру немного сложнее, чем раньше. В The Witcher 3 Combat Redux при атаке и уклонениях будет расходоваться выносливость. Мод также сделает Игни и Квен менее эффективными и уберет индикаторы на экране, когда враги атакуют. Combat Redux также вносит ряд изменений в систему выносливости игры.

Этот мод также вносит некоторые улучшения в системы парирования и контратаку. Например, игроки теперь могут парировать почти любое оружие. Мало того, и парирование, и контратака стали более эффективными, чем раньше. Короче говоря, этот боевой мод предназначен для тех, кто хочет немного больше испытаний во время боев.

Вы можете скачать The Witcher 3 Next-Gen Combat Redux здесь.

-12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
pokemonizm

Знать бы еще что такое соуслайк боевка и чем она так радикально отличается от обычной боевки )

2
Oksifree

А оно надо? Мне вполне зашел и минималистичный Ghost Mod, который просто все действия к стамине привязывает. Уже другой более тактичный опыт.

0
Кей Овальд

Лучше бы наоборот.

0
Яков Будников

Унылую боевку ведьмака сделать ещё более унылой? бить 25 пиратов с еще большим интересом

-1
De-Bill

И чтобы Гервант терял деньги после смерти

И чтобы боссы были по 3-5 стадий с разговорами в никуда между ними

И чтобы были 100500 статов (мудрость магия волшебство, сила мизинчика, сила указательного пальца, сила запястья, сила плеча и т. д.)

И два хера ему уже сделать

-2
Don Karton

Звучит топово

-4