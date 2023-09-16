Для обновлённой версии The Witcher 3 выпущен мод Combat Redux, превращающий боёвку в Souls-игры

Моддер suaohoward выпустил новый мод для The Witcher 3 Next-Gen, который пытается сделать игру немного сложнее, чем раньше. В The Witcher 3 Combat Redux при атаке и уклонениях будет расходоваться выносливость. Мод также сделает Игни и Квен менее эффективными и уберет индикаторы на экране, когда враги атакуют. Combat Redux также вносит ряд изменений в систему выносливости игры.
Этот мод также вносит некоторые улучшения в системы парирования и контратаку. Например, игроки теперь могут парировать почти любое оружие. Мало того, и парирование, и контратака стали более эффективными, чем раньше. Короче говоря, этот боевой мод предназначен для тех, кто хочет немного больше испытаний во время боев.
Вы можете скачать The Witcher 3 Next-Gen Combat Redux здесь.
Знать бы еще что такое соуслайк боевка и чем она так радикально отличается от обычной боевки )
А оно надо? Мне вполне зашел и минималистичный Ghost Mod, который просто все действия к стамине привязывает. Уже другой более тактичный опыт.
Лучше бы наоборот.
Унылую боевку ведьмака сделать ещё более унылой? бить 25 пиратов с еще большим интересом
И чтобы Гервант терял деньги после смерти
И чтобы боссы были по 3-5 стадий с разговорами в никуда между ними
И чтобы были 100500 статов (мудрость магия волшебство, сила мизинчика, сила указательного пальца, сила запястья, сила плеча и т. д.)
И два хера ему уже сделать
Звучит топово