Для The Witcher 3 стал доступен улучшающий камни мод от автора HD Reworked Project

Известный моддер Halk Hogan, автора одного из самых популярных модов для The Witcher 3: Wild Hunt, HD Reworked Project, опубликовал новую модификацию, которая улучшает камни.
The Witcher 3 NextGen Rocks — небольшое дополнение в ожидании финального релиза модификации. Что касается выпуска HDRP NextGen Edition, моддер сообщил, что ожидать его стоит в 2024 году, но без точной даты.
Как вы знаете, The Witcher 3 получит официальный редактор модов, поэтому дату выпуска финальной версии HDRP вы узнаете после выпуска этих инструментов. Причина в том, чтобы доработать проект HDRP NextGen в максимальном качестве и внести графические улучшения, которые на данный момент невозможны.
Скачать этот мод можно совершенно бесплатно с нашего сайта.
теперь в новостях будут статьи по каждому моду который был создан
давайте уже весь раздел с модами сюда переносите, чего уж там! зачем теги на сайте, если ими не пользуются? сайт в помойку превратился