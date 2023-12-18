Энтузиаст показал кастомную PS5 в стиле "Ведьмака 3" - игроки в восторге

Пользователь Reddit под ником Splitstrim показал кастомную версию PlayStation 5 в стиле «Ведьмака 3» от CD Projekt RED. Консоль выполнена в черно-красном дизайне, на ее передней стороне прикреплен медальон школы Волка. А по бокам расположены логотип игры и еще один медальон с ведьмачьими знаками. Элементы декора изготовлены из смолы.
«Это самая крутая PS5, которую я когда-либо видел», — Cheesehigh.
«Я тоже хочу такую версию консоли. Это лучшая PS5, которую я когда-либо видел», — Amazing_Break6847.
«Я люблю критиковать на Reddit, но, черт возьми, эта консоль выглядит хорошо», — C3H8_Tank.
«Я хочу ее. Возьми мои деньги!», — Dr_Flam3z.
15 декабря журналист и инсайдер Джефф Грабб рассказал о новой версии PS5. По его словам, консоль будет производительнее обычной версии примерно на 60%.
А дисковода у неё тоже два?
Тем временем бедная и нищебродская Сосони выпускает обычные панели.....
круть!
Я тоже в восторге, сегодня улетаю отдыхать на Мальдивы!