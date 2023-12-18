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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 25 356 оценок

Энтузиаст показал кастомную PS5 в стиле "Ведьмака 3" - игроки в восторге

Simple Jack
Новости

Пользователь Reddit под ником Splitstrim показал кастомную версию PlayStation 5 в стиле «Ведьмака 3» от CD Projekt RED. Консоль выполнена в черно-красном дизайне, на ее передней стороне прикреплен медальон школы Волка. А по бокам расположены логотип игры и еще один медальон с ведьмачьими знаками. Элементы декора изготовлены из смолы.

«Это самая крутая PS5, которую я когда-либо видел», — Cheesehigh.
«Я тоже хочу такую версию консоли. Это лучшая PS5, которую я когда-либо видел», — Amazing_Break6847.
«Я люблю критиковать на Reddit, но, черт возьми, эта консоль выглядит хорошо», — C3H8_Tank.
«Я хочу ее. Возьми мои деньги!», — Dr_Flam3z.

15 декабря журналист и инсайдер Джефф Грабб рассказал о новой версии PS5. По его словам, консоль будет производительнее обычной версии примерно на 60%.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Wing42

А дисковода у неё тоже два?

3
potemkin2021

Тем временем бедная и нищебродская Сосони выпускает обычные панели.....

1
AndruhaGruz
0
Xndr DeKoz

круть!

-1
alexhistory

Я тоже в восторге, сегодня улетаю отдыхать на Мальдивы!

-6