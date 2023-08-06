Гюнтер О'Димм из The Witcher 3 по-прежнему остается одним из лучших злодеев в игровой индустрии

The Witcher 3 до сих пор считается одной из лучших игр в индустрии. CD Projekt Red также превзошла ожидания, выпустив замечательные DLC, такие как Hearts of Stone или просто "Каменные сердца".
Далее последуют спойлеры к сюжету дополнения!
Hearts of Stone в основном вращается вокруг Ольгерда фон Эверека, реданского дворянина, который поначалу считался главным антагонистом DLC. Однако позже выяснилось, что главным злодеем DLC является Гюнтер О'Димм, более известный как Господин Зеркало.
Он использует Геральта для выполнения контракта с Ольгердом. Благодаря своей манипулятивной природе, хитрости и загадочному поведению, Гюнтер О'Димм считается хорошо прописанным злодеем, а многие считают его одним из лучших антагонистов в играх.
Один из поклонников The Witcher 3 недавно написал в Reddit, что он высоко оценил злодея, когда впервые играл в DLC. Многие другие игроки согласились с его оценкой.
Если в основной игре роль Гюнтера начинается как второстепенного персонажа, то в DLC он становится все более интересным и выходит на первый план. Чтобы вернуть долг, Геральт должен выполнить желание Ольгерда фон Эверека, но при этом он разгадывает трагический путь семьи Ольгерда и то, как тот променял свое сердце на власть, деньги и бессмертие.
Однако в сделке был подвох. В DLC раскрывается сущность Гюнтера как сверхъестественного существа, обладающего силами, превосходящими все известные сущности. Игроки часто считают его сродни дьяволу или некой злобной сущности, хотя канонически это никак не подтверждается.
Его хитрость, загадочность и обман Ольгерда фон Эверека позволяют ему быть на голову выше большинства игровых злодеев. Тем не менее, по мнению фанатов, такой подход к архетипу дьявольского злодея был выполнен безупречно.
Лично для меня он такая же загадка как, к примеру, исчезновение Двемеров из TES. Да и в целом само DLC оставляет очень много не отвеченных вопросов, ответы на которые и не требуются, ведь в этом есть та самая притягательная атмосфера загадочности
P.S. В конце не Ольгирда, а Ольгерда
Думаю как всегда какой то принц на них обиделся и сотворил с ним это
Проходил лет 7 назад это длц и вообще его не помню)
Как это Ольгерд а не Ольгирд? Ты еще скажи что Геральт а не Герольд!
Лол, я так часто видел как на форумах, люди писали ГералД или ГерольД, что вызывало во мне какие-то странные чувства. Вот ты играешь в игру около 30-100 часов, видишь как написано имя персонажа, как его произносят, но все равно пишешь ГерОльД))
Некоторые так по приколу пишут, "называют своими именами", а потом те, кто не особо знаком с серией, повторяют следом. Но тоже не понимаю такого. А в посте просто опечатка, я так думаю, до этого правильно писалось его имя
Ликом пригож, и речами умилен
Только в глазах царит холод могильный☠️
Помню как у он у меня крипоту вызывал когда DLC проходил. Зачетный злодей получился. И в правду заслуживает называться одним из лучших злодеев видеоигр.
Да не, он по сути не злодей. Он просто даёт людям то что они просят, но не то что они хотят. Он как современная контора займов. Когда приходит время платить по счетам, то О Дим резко превращается в злодея))
Персонаж настолько убедителен, что пугает даже игроков. Помните его загадочную речь на креольском, грузинском и осетинском, которую он скажет, если вы спасете Эверека? На одном из англофорумов один грузин написал, что он чуть не обосрался, когда обозленный Гюнтер начал свой финальный монолог. Дело было ночью, игра была вся на английском... и тут Гюнтер, глядя прямо в камеру, на чистейшем грузинском произносит — "Ты думаешь, что победил. Это не так, ты ошибаешься" и следом добивает на осетинском, который грузин тоже знал —"Меня нельзя убить. Я ухожу, но еще вернусь". Бедняга, не ожидавший ничего такого, пришел в неописуемый ужас.
Чо это он злодей? С Геральтом он честно расплатился в итоге.
Он злодей, просто не столь примитивный и стереотипный. Не тот, который ест котят и запивает кровью невинно убиенных младенцев, потому что он "Зло-злющее".
Может и так, а для меня это был следователь из 1 Ведьмака:D
А из сериала может и перемудрили, но Дийкстра всё равно хорош)
по мнению кого? открыл ради интереса 3 первых списка в гугле, нигде его даже не упоминают, не то что бы в топ 3 хотя бы был
По мнению ноунейма с какого-то форума
Это Гюнтер О'Димм то один из лучших злодеев в индустрии? Серьёзно что ли? Не спорю, персонаж интересный из-за своей загадочности. Но он не воспринимается злодеем. Особенно в игре. В конечном итоге условия сделки Гюнтер О'Димм всегда исполняет по честному. Ну а то что люди такие глупые, что заключают невыгодные для себя сделки, не подумав, это проблемы людишек. Гюнтер О'Димм этим не делается злодеем. Злодеи скорее те, кто заключает сделки с Гюнтером ради быстрой выгоды. Гюнтер О'Димм своими действиями как бы учит окружающих, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Гюнтер О'Димм это что угодно, но точно не злодей.
Гюнтер это мастер лжи, однин из его главных навыков это оказаться рядом с человеком и предложить свою "помощь", в обмен конечно же на вечную душу, которую сам и сожрёт.
Буквально 0 случаев когда он помог из-за солидарности, сострадания или эмпатии.
То что он не соврал по мелочи - это верно, антогонист такого масштаба с опытом во много веков не может себе позволить быть дилетантом. В этом и разница между тупым враньем и умным обманом, не быть пойманым, но глобально реальность отличается от рассказаного. Он людям предлагает игру, в которой нельзя выиграть.
Гюнтер к успеху шёл, он все просчитал. Ему только с Геральтом не повезло, который (на выбор игрока) мог бросить вызов и спасти проклятого "каменным сердцем"
очень интересный персонаж получился.
Одним из лучших, а этих лучших сотни, если не тысячи. То есть можно 100 блогов высрать, типа джокер из аркхэм сити остается или мастер оригами
Да хорошо сыграл роль. Я так и знал в 2015 г когда вышла игра что с ним будет связанно крупное дополнение когда встретил его в баре в первой локаций в баре .
да,Гюнтер оч интересный получился персонаж.
На него была отсылка в дополнении "Кровь и вино", когда Геральт рассказывал историю Марлены де Трастамары Варнаве-Базилю (в этот момент играла музыка "тема Гюнтера О'Дима), ИМХО
О да, Гюнтер хорош. Я не фанбой ведьмака в целом и игры в частности, она хорошая, просто хорошая, нравится. Но Гюнтер - один из тех персонажей, которые реально зацепили, и понравились. А ещё редкий случай - он прекрасно озвучен как в оригинале, так и в русской локализации, что для озвучки этой игры - комплимент так-то.
Сотона и есть сотона, )
А в чем новость то? К чему этот пост?
Обычный демон манипулятор, ничего особенного, таких полно в каждой игре. Причём линейным гервантом он управляет, как того хочет показать игра. Стильно-да, но не запоминается
А мне запомнился, если не самый то однозначно один из самых харизматичных антагонистов
а можно перечень таких игр и таких злодеев?
Он сильный, но не лучший. По сути это типичный всемогущий клише персонаж, который играется со смертными. В этом давно нет большой оригинальности и интереса, хотя конечно над встраиванием его в мир они хорошо постарались
да какой он злодей? он лошарик
Чо? Даже лучше чем Ваас, Джокер, Оцелот, Эндрю Раян и Глэддос? Хотя, видьмачки из школы хомячка ведь живут в своем мире, у которой своя "игровая индустрия".
Естественно лучше, ничего сверхинтересного в вышеперечисленных нет, особенно в психе Ваасе.
Ты читать умеешь? Одним из.
Кто такой Оцелот ?
Хищный кот? Я только Вааса и Джокера знаю. Ваас - унылое г0вnо, как злодей.
Я не вижу в твоём комментарии Сарена. Будь любезен, исправь)