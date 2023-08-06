Гюнтер О'Димм из The Witcher 3 по-прежнему остается одним из лучших злодеев в игровой индустрии ©

The Witcher 3 до сих пор считается одной из лучших игр в индустрии. CD Projekt Red также превзошла ожидания, выпустив замечательные DLC, такие как Hearts of Stone или просто "Каменные сердца".

Далее последуют спойлеры к сюжету дополнения!

Hearts of Stone в основном вращается вокруг Ольгерда фон Эверека, реданского дворянина, который поначалу считался главным антагонистом DLC. Однако позже выяснилось, что главным злодеем DLC является Гюнтер О'Димм, более известный как Господин Зеркало.

Он использует Геральта для выполнения контракта с Ольгердом. Благодаря своей манипулятивной природе, хитрости и загадочному поведению, Гюнтер О'Димм считается хорошо прописанным злодеем, а многие считают его одним из лучших антагонистов в играх.

Один из поклонников The Witcher 3 недавно написал в Reddit, что он высоко оценил злодея, когда впервые играл в DLC. Многие другие игроки согласились с его оценкой.

Если в основной игре роль Гюнтера начинается как второстепенного персонажа, то в DLC он становится все более интересным и выходит на первый план. Чтобы вернуть долг, Геральт должен выполнить желание Ольгерда фон Эверека, но при этом он разгадывает трагический путь семьи Ольгерда и то, как тот променял свое сердце на власть, деньги и бессмертие.

Однако в сделке был подвох. В DLC раскрывается сущность Гюнтера как сверхъестественного существа, обладающего силами, превосходящими все известные сущности. Игроки часто считают его сродни дьяволу или некой злобной сущности, хотя канонически это никак не подтверждается.

Его хитрость, загадочность и обман Ольгерда фон Эверека позволяют ему быть на голову выше большинства игровых злодеев. Тем не менее, по мнению фанатов, такой подход к архетипу дьявольского злодея был выполнен безупречно.