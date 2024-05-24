Квест-директор CD Projekt Red: моддеры - одни из лучших разработчиков в нашей студии

Павел Саско, разработчик из CD Projekt RED, работавший квест-директором над The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, а теперь занимающий должность помощника геймдиректора следующей игры по франшизе Cyberpunk, прокомментировал недавнюю новость о том, что его студия выпустила набор инструментов REDkit для модификации игры.

Саско остался очень доволен тем, что компания продолжает поддерживать моддеров и выпускает инструменты для них. По его словам, моддинг всегда занимал особое место в его сердце. Саско добавил, что лучшие разработчики в CD Projekt RED начинали свою карьеру в качестве моддеров, со временем превращая свою любовь к играм и искусству в настоящую работу.

Так же Саско привел конкретные примеры разработчиков из CDPR, которые начинали свою карьеру в качестве моддеров: например дизайнеры квестов Даниш Маркевич и Блажей Аугустинек. А Филипп Вебер, нынешний ведущий разработчик по повествованию в серии The Witcher, рассказал, что начал заниматься разработкой игр, создавая карты для Age of Empires 2.

Релиз инструментария REDKit для The Witcher 3: Wild Hunt состоялся 21-го мая. С помощью него энтузиастам уже удалось портировать карту из оригинальной The Witcher в третью часть. Теперь, когда у моддеров есть мощный инструментарий, вероятно в будущем нас ожидают еще более масштабные модификации для любимой игры.