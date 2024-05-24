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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 667 оценок

Квест-директор CD Projekt Red: моддеры - одни из лучших разработчиков в нашей студии

AceTheKing
Новости

Павел Саско, разработчик из CD Projekt RED, работавший квест-директором над The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, а теперь занимающий должность помощника геймдиректора следующей игры по франшизе Cyberpunk, прокомментировал недавнюю новость о том, что его студия выпустила набор инструментов REDkit для модификации игры.

Саско остался очень доволен тем, что компания продолжает поддерживать моддеров и выпускает инструменты для них. По его словам, моддинг всегда занимал особое место в его сердце. Саско добавил, что лучшие разработчики в CD Projekt RED начинали свою карьеру в качестве моддеров, со временем превращая свою любовь к играм и искусству в настоящую работу.

Так же Саско привел конкретные примеры разработчиков из CDPR, которые начинали свою карьеру в качестве моддеров: например дизайнеры квестов Даниш Маркевич и Блажей Аугустинек. А Филипп Вебер, нынешний ведущий разработчик по повествованию в серии The Witcher, рассказал, что начал заниматься разработкой игр, создавая карты для Age of Empires 2.

Релиз инструментария REDKit для The Witcher 3: Wild Hunt состоялся 21-го мая. С помощью него энтузиастам уже удалось портировать карту из оригинальной The Witcher в третью часть. Теперь, когда у моддеров есть мощный инструментарий, вероятно в будущем нас ожидают еще более масштабные модификации для любимой игры.

33
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Xndr DeKoz

потому что фанаты, преданы серии и для них работа - часть хобби

12
Кей Овальд

Беседки, учитель, блин, уважению к тем, кто доделывает за вас вашу игру.

2
vertehwost

Беседка научила тому что созданное фанатами им не принадлежит, они расчитывают что мододелы создадут контент вместо разрабов бесплатно?

0
Talendor3

Потому что работают бесплатно

0
Jeliya Jam

в том числе

0
theatre off tragedy

а не могли раньше подумать про моды, и не через 9 лет выпустить редактор а сразу)

0
Jeliya Jam

всему своё время, чтобы поддерживать интерес народа

0
Jeliya Jam

всему своё время, чтобы поддерживать интерес народа

0
Авраам Линкольн
Квест-директор CD Projekt Red: моддеры - одни из лучших разработчиков в нашей студии

Естественно лучшие, ведь на что способны сами разработчики из СжвД Проджект ПЕД мы уже увидели с релизом кривого, косого, багованого Гендербага 2077! Даже начинающие студенты делают игры прямее, а уж моддеры и подавно.

-1
X_ray_83

Оно и видно только криворукие модеры могли такое сделать !

-6