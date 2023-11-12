Моддер увеличил груди Цири и Йеннифэр из "Ведьмака 3"

Энтузиаст JakeWho создал модификации, преображающие тела Цириллы и Йеннифэр в игре «Ведьмак 3: Дикая охота». Он увеличил груди героинь и наградил девушек несколькими татуировками.
Моды не раздевают персонажей, поэтому, чтобы получше разглядеть все их особенности, желающие могут загрузить работу My Nudes Collection от paulr0013. Сам JakeWho как раз и использовал ее, чтобы продемонстрировать свое творение.
Моддеры нередко увеличивают груди женских персонажей в видеоиграх, чтобы сделать девушек более привлекательными и сексуальными. Например, в октябре энтузиаст LxRHyst улучшил тело Джуди из Cyberpunk 2077 и показал обнаженную версию героини.
Так на кой нужна целая новость об очередном моде? Я уверен, что моддеры ничего с этой новостью не сделают, им нужен бесплатный копирайтер на подсосе.
Друг, ты походу лет 10 в интернет не заходил
Тема сисек скрыта.
а фотки то где? что за цензура
вот именно!!! на нашем порнограунде любимом!! нет цензуре!!
ну, а то какой то детский сад, написано же ПОРНОграунд, блин
Нахрена нам эта хрень в этих хреновых новостях?
Только один вопрос - накуя?
тоже не понимаю
Никогда такого не было, и вот опять.
Красивее они от этого не станут.