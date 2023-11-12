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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 24 837 оценок

Моддер увеличил груди Цири и Йеннифэр из "Ведьмака 3"

Simple Jack
Новости

Энтузиаст JakeWho создал модификации, преображающие тела Цириллы и Йеннифэр в игре «Ведьмак 3: Дикая охота». Он увеличил груди героинь и наградил девушек несколькими татуировками.

Моды не раздевают персонажей, поэтому, чтобы получше разглядеть все их особенности, желающие могут загрузить работу My Nudes Collection от paulr0013. Сам JakeWho как раз и использовал ее, чтобы продемонстрировать свое творение.

+ ещё 1 картинка

Моддеры нередко увеличивают груди женских персонажей в видеоиграх, чтобы сделать девушек более привлекательными и сексуальными. Например, в октябре энтузиаст LxRHyst улучшил тело Джуди из Cyberpunk 2077 и показал обнаженную версию героини.

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-23
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Kirill22092
Моддеры нередко увеличивают груди женских персонажей в видеоиграх, чтобы сделать девушек более привлекательными и сексуальными.

Так на кой нужна целая новость об очередном моде? Я уверен, что моддеры ничего с этой новостью не сделают, им нужен бесплатный копирайтер на подсосе.

9
Lenyaants

Друг, ты походу лет 10 в интернет не заходил

5
6363

Тема сисек скрыта.

4
Tokito77

а фотки то где? что за цензура

3
dostalker

вот именно!!! на нашем порнограунде любимом!! нет цензуре!!

2
Tokito77 dostalker

ну, а то какой то детский сад, написано же ПОРНОграунд, блин

0
Omnia Smirnow

Нахрена нам эта хрень в этих хреновых новостях?

3
Nargul

Только один вопрос - накуя?

1
Demon_from_pripyat

тоже не понимаю

0
SHAYNARD
Моддер увеличил груди Цири и Йеннифэр из "Ведьмака 3"

Никогда такого не было, и вот опять.

0
Real Slim Shady

Красивее они от этого не станут.

-6