Нейросеть "забросила" ведьмака Геральта во вселенные других игр и фильмов

Белый Волк посетил миры The Last of Us, «Гарри Поттера», Red Dead Redemption и прочих произведений

Пользователь с ником bbbeto публикует на своей странице в онлайн-галерее DevianArt изображения, созданные при помощи нейросети. Энтузиаст представил, какой могла бы выглядеть мультивселенная с участием Геральта из Ривии — центрального персонажа франшизы «Ведьмак».

Геймер начал экспериментировать со своей идеей с начала декабря 2023 года и уже успел отправить Белого Волка во вселенные самых разных культовых произведений — фильмов, сериалов, мультфильмов и даже манга и книг. Геральт ведет себя самым классическим для себя образом: флиртует с красотками, выпивает в хорошей компании и отправляется в путь по большой дороге.

Спойлер