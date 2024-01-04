Нейросеть "забросила" ведьмака Геральта во вселенные других игр и фильмов

Белый Волк посетил миры The Last of Us, «Гарри Поттера», Red Dead Redemption и прочих произведений
Пользователь с ником bbbeto публикует на своей странице в онлайн-галерее DevianArt изображения, созданные при помощи нейросети. Энтузиаст представил, какой могла бы выглядеть мультивселенная с участием Геральта из Ривии — центрального персонажа франшизы «Ведьмак».
Геймер начал экспериментировать со своей идеей с начала декабря 2023 года и уже успел отправить Белого Волка во вселенные самых разных культовых произведений — фильмов, сериалов, мультфильмов и даже манга и книг. Геральт ведет себя самым классическим для себя образом: флиртует с красотками, выпивает в хорошей компании и отправляется в путь по большой дороге.
Геральт и ТАРДИС («Доктор Кто»)
Геральт, принцесса Пич и Марио (Super Mario Bros.)
Геральт и Кольцо Всевластья («Властелин колец»)
Геральт, Рик и Морти («Рик и Морти»)
Геральт и Трико (The Last Guardian)
Геральт и Артур Морган (Red Dead Redemption 2)
Геральт и Трейсер (Overwatch)
Геральт и Кратос (God of War)
Геральт, Джоэл и Элли (The Last of Us)
Геральт, Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер»)
некоторые и вправду прикольные.
Последний арт с Гарри Поттером топовый, от Геральта прям веет добротой, словно ему смогли вернуть эмоции, большинство из которых он потерял во время мутации.
Так он эмоции и не терял во время мутации, это его отговорка. Так же как и кодекс ведьмака, которого не существует.
Геральт на последнем фото самый живой и самый реалистичный Геральт из всех которые мне встречались.Вот такого бы в 4-ю часть Ведьмака.
Вы будете каждый высер нейросети выкладывать? Я ни на что не намекаю, но этот рандомайзер может бесконечно выдавать пикселя на ваши вопросы.. Слишком читерно этим пользоваться, рано или поздно людей это надоест, мне уже надоело.
С Гарри - самая теплая и ламповая.
Такое) это они должны быть в мире Ведьмака)
Лично мне нейросетью, интересно делать женщин а эти мультики ниочём.
Вот такого я себе Геральта сделал. Можно было и медальон волка нарисовать, но мне и так нравится.
А серьги в ухах зачем? Он цыган, или пид0р несчастный?
Ты про длинные волосы ещё забыл сказать. Помню лет 10 назад в контакте людей с длинными волосами дубасили и волосы поджигали. Короче осуждаю.
Ныне и сейчас могут предъявит, осудить и избить, особенно, в каких-нибудь пердях. К Геральту из Рыбии за мотню нет спроса, а вот серьги и слишком моложавое лицо - это не канон.