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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 25 608 оценок

Нейросеть "забросила" ведьмака Геральта во вселенные других игр и фильмов

Simple Jack
Новости

Белый Волк посетил миры The Last of Us, «Гарри Поттера», Red Dead Redemption и прочих произведений

Пользователь с ником bbbeto публикует на своей странице в онлайн-галерее DevianArt изображения, созданные при помощи нейросети. Энтузиаст представил, какой могла бы выглядеть мультивселенная с участием Геральта из Ривии — центрального персонажа франшизы «Ведьмак».

Геймер начал экспериментировать со своей идеей с начала декабря 2023 года и уже успел отправить Белого Волка во вселенные самых разных культовых произведений — фильмов, сериалов, мультфильмов и даже манга и книг. Геральт ведет себя самым классическим для себя образом: флиртует с красотками, выпивает в хорошей компании и отправляется в путь по большой дороге.

Спойлер

Геральт и ТАРДИС («Доктор Кто»)

Геральт, принцесса Пич и Марио (Super Mario Bros.)

Геральт и Кольцо Всевластья («Властелин колец»)

Геральт, Рик и Морти («Рик и Морти»)

Геральт и Трико (The Last Guardian)

Геральт и Артур Морган (Red Dead Redemption 2)

Геральт и Трейсер (Overwatch)

Геральт и Кратос (God of War)

Геральт, Джоэл и Элли (The Last of Us)

Геральт, Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер («Гарри Поттер»)

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12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
nemsis94

некоторые и вправду прикольные.

4
olegtor_227

Последний арт с Гарри Поттером топовый, от Геральта прям веет добротой, словно ему смогли вернуть эмоции, большинство из которых он потерял во время мутации.

2
-13SanYa13-

Так он эмоции и не терял во время мутации, это его отговорка. Так же как и кодекс ведьмака, которого не существует.

0
B e s i k

Геральт на последнем фото самый живой и самый реалистичный Геральт из всех которые мне встречались.Вот такого бы в 4-ю часть Ведьмака.

2
Real Slim Shady

Вы будете каждый высер нейросети выкладывать? Я ни на что не намекаю, но этот рандомайзер может бесконечно выдавать пикселя на ваши вопросы.. Слишком читерно этим пользоваться, рано или поздно людей это надоест, мне уже надоело.

1
cuckold

С Гарри - самая теплая и ламповая.

1
bohdan2015

Такое) это они должны быть в мире Ведьмака)

0
Floojka

Лично мне нейросетью, интересно делать женщин а эти мультики ниочём.

-1
Floojka

Вот такого я себе Геральта сделал. Можно было и медальон волка нарисовать, но мне и так нравится.

-1
cuckold

А серьги в ухах зачем? Он цыган, или пид0р несчастный?

0
Floojka cuckold

Ты про длинные волосы ещё забыл сказать. Помню лет 10 назад в контакте людей с длинными волосами дубасили и волосы поджигали. Короче осуждаю.

0
cuckold Floojka

Ныне и сейчас могут предъявит, осудить и избить, особенно, в каких-нибудь пердях. К Геральту из Рыбии за мотню нет спроса, а вот серьги и слишком моложавое лицо - это не канон.

0