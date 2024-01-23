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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 25 951 оценка

Новый мод для The Witcher 3 еще больше улучшает глобальное освещение с трассировкой лучей

Procy_on
Новости

Новый мод для The Witcher 3, появившийся на этой неделе, улучшает глобальное освещение с трассировкой лучей, используя некоторые хитроумные способы.

Мод Cozy RTX Fire заставляет огонь отражаться от окружения сильнее, чем в ванильной игре, заполняя темные промежутки и устраняя или уменьшая эффект точечного освещения для источников света, расположенных в окружении. Мод имеет четыре различных уровня интенсивности отскока, и он также работает с любыми другими модами на огнь или освещение.

+ ещё 6 картинок

Поддержка трассировки лучей - одна из новых функций The Witcher 3 Next-Gen edition, которая вышла в конце 2022 года на ПК и консолях текущего поколения. Скачать модификация можно бесплатно прямо с нашего сайта.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

- Видишь негра в Темерии?

- Нет!

- Вот и я нет, а он есть!

12
XBoy360

Лол, пара подсвечников никогда не осветят комнату целиком. Вечно моддерам ванила не по душе. В Скуриме и Фоллычах делают "иммерсивные ночи", что не видно ни зги без факела, то наоборот неестественно усиливают отскоки света.

7
Cидoрыч

Темно ничего не видно

3
Pycckuu_XAKEP

прошёл 2 раза третий ведьмак и всё, надоел, никакие моды не вернут меня туда

2
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Так же) Затёр игру до дыр, что классическую третью часть, что Next-Gen. Поэтому остаётся ждать новую часть!

0
kekus1995

Да отстаньте вы уже от этой игры...

2
Кей Овальд

Если первые скрины это ДО, тогда действительно полезный мод.

1
Biancardi

Да, темные скрины это "до". На нексусе они подписаны.

1
andreyTT

у*** вы что не можете днём сканы делать

0
Валерий Юриков

А не проще было добавить больше освещающих элементов, или усилить действие имеющихся, нежели нагружать видюху этим RTX. (Лично для меня это маркетинг). Кстати зачастую где уже было норм освещение, RTX наоборот делает картинку более темной, а эти зеркальные отражения на воде , или на витринах в других играх просто ужас, не естественно выглядит

-1
PlacidFrazer

В киберпанке красивые отражения на воде кстати.

0
SoRaS3 PlacidFrazer

Было бы норм из включать отдельно, а не в купе с другими. Так нагрузка будет в разы меньше.

Как в ГТА 5 было, Качество отражений, МСАА для отражений. Всё отдельно включается, детально настраивается.

0