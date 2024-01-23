Новый мод для The Witcher 3 еще больше улучшает глобальное освещение с трассировкой лучей

Новый мод для The Witcher 3, появившийся на этой неделе, улучшает глобальное освещение с трассировкой лучей, используя некоторые хитроумные способы.
Мод Cozy RTX Fire заставляет огонь отражаться от окружения сильнее, чем в ванильной игре, заполняя темные промежутки и устраняя или уменьшая эффект точечного освещения для источников света, расположенных в окружении. Мод имеет четыре различных уровня интенсивности отскока, и он также работает с любыми другими модами на огнь или освещение.
Поддержка трассировки лучей - одна из новых функций The Witcher 3 Next-Gen edition, которая вышла в конце 2022 года на ПК и консолях текущего поколения. Скачать модификация можно бесплатно прямо с нашего сайта.
- Видишь негра в Темерии?
- Нет!
- Вот и я нет, а он есть!
Лол, пара подсвечников никогда не осветят комнату целиком. Вечно моддерам ванила не по душе. В Скуриме и Фоллычах делают "иммерсивные ночи", что не видно ни зги без факела, то наоборот неестественно усиливают отскоки света.
Темно ничего не видно
прошёл 2 раза третий ведьмак и всё, надоел, никакие моды не вернут меня туда
Так же) Затёр игру до дыр, что классическую третью часть, что Next-Gen. Поэтому остаётся ждать новую часть!
Да отстаньте вы уже от этой игры...
Если первые скрины это ДО, тогда действительно полезный мод.
Да, темные скрины это "до". На нексусе они подписаны.
у*** вы что не можете днём сканы делать
А не проще было добавить больше освещающих элементов, или усилить действие имеющихся, нежели нагружать видюху этим RTX. (Лично для меня это маркетинг). Кстати зачастую где уже было норм освещение, RTX наоборот делает картинку более темной, а эти зеркальные отражения на воде , или на витринах в других играх просто ужас, не естественно выглядит
В киберпанке красивые отражения на воде кстати.
Было бы норм из включать отдельно, а не в купе с другими. Так нагрузка будет в разы меньше.
Как в ГТА 5 было, Качество отражений, МСАА для отражений. Всё отдельно включается, детально настраивается.