Новый мод для The Witcher 3 еще больше улучшает глобальное освещение с трассировкой лучей

Третья часть серии ролевых игр от CD Projekt RED, в основу которой заложен графический движок REDengine 3.



Разработчики не обманывали, когда говорили, что с помощью нового движка построят огромный полностью открытый мир. Территориально третья часть серии в сорок раз больше второй и примерно на 20% «шире» The Elder Scrolls 5: Skyrim. Поездка из одного края в другой верхом на лошади займет у игрока минут сорок. Здесь же не лишним будет отметить, что REDengine 3 обеспечил игру новой потоковой технологией и тем самым избавил ее от экранов загрузки.



История, равно как и мир, не разбита на главы и акты. Геральт вернул себе память и больше не заинтересован в работе на «фракцию». Иными словами, главный герой стал свободным и теперь вправе сам решать, куда ему идти и чем заниматься. Собственно, суть The Witcher 3 отражена в названии – Wild Hunt или «Дикая охота». Геральт отправится изучать родной мир, по ходу дела будет сражаться с монстрами и раскрывать тайны, почти как в книгах Анджея Сапковского. Однако, несмотря на нелинейность сюжета, разработчиками было принято решение удвоить количество повествовательных видеовставок, растянув их на сто с лишним часов.



Как уже говорилось выше, Геральт может пойти туда, куда захочется. Но с поправкой на то, что уровень врагов не подгоняется под игрока. И в высокоуровневых локациях на первых порах ему делать нечего. Вообще, на своем пути Геральт будет встречать как монстров и животных, так и людей. Если герой представляет для нейтрального существа опасность, оно нападет первым. Если нет, может запросто пройти мимо. Разработчики говорят, что поведение врагов зависит от множества факторов, одним из которых является смена дня и ночи. А еще в The Witcher 3 будут лошади и лодки. Оба транспортных средства подвержены улучшениям.



Что касается сражений, то чем больше Геральт знает о противнике, тем быстрее он находит слабые места. В The Witcher 3 у главного героя девяносто шесть боевых анимаций (во второй части их было двадцать). Поэтому, дабы избежать задержек, в боевую систему внесли три существенных изменения. Теперь каждый удар закреплен за конкретной кнопкой. Все движения одинаковы по протяженности. А сам прием можно прервать в любой момент, чтобы заблокировать удар противника или уклониться от него. Кроме того, в бою Геральт больше не может бегать и перекатываться. Старую систему заменили быстрые удары и увороты.