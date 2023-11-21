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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 24 974 оценки

По вселенной "Ведьмака" стала доступна кулинарная книга, содержащая 80 рецептов

monk70
Новости

CD Projekt Red объявила, что в сотрудничестве с Penguin Random House официальная кулинарная книга Ведьмака теперь доступна для покупки. Эта 256-страничная книга, написанная Анитой Сарной и Каролиной Крупецкой и опубликованная издательством Ten Speed Press, содержит 80 рецептов из серии видеоигр «Ведьмак». Кроме того, включено предисловие автора и создателя «Ведьмака» Анджея Сапковского.

Вы можете просмотреть страницы предварительного просмотра официальной кулинарной книги Ведьмака в нашей галерее ниже:

Поклонники могут приобрести официальную кулинарную книгу «Ведьмака» в различных розничных магазинах, все они собраны на веб-сайте Penguin Random House. Цифровая версия стоит 14,99 долларов США, а версия в твердом переплете — 35 долларов США.

12
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
kakp

фкусняшки шеф-повара

11
AndralStormborn

В общем собрали обычные рецепты, придумали им новых названий и продают подороже. Лох, он ведь не мамонт - не вымрет. Хотя, подобные рецепты тысячами лежат в инете и на ютубе, бесплатно.

1
Koegorn

Это здорово! Над купить)

0
Жопейро Сенче

Пше...зачем...

-5