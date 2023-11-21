По вселенной "Ведьмака" стала доступна кулинарная книга, содержащая 80 рецептов

CD Projekt Red объявила, что в сотрудничестве с Penguin Random House официальная кулинарная книга Ведьмака теперь доступна для покупки. Эта 256-страничная книга, написанная Анитой Сарной и Каролиной Крупецкой и опубликованная издательством Ten Speed Press, содержит 80 рецептов из серии видеоигр «Ведьмак». Кроме того, включено предисловие автора и создателя «Ведьмака» Анджея Сапковского.
Вы можете просмотреть страницы предварительного просмотра официальной кулинарной книги Ведьмака в нашей галерее ниже:
Поклонники могут приобрести официальную кулинарную книгу «Ведьмака» в различных розничных магазинах, все они собраны на веб-сайте Penguin Random House. Цифровая версия стоит 14,99 долларов США, а версия в твердом переплете — 35 долларов США.
фкусняшки шеф-повара
В общем собрали обычные рецепты, придумали им новых названий и продают подороже. Лох, он ведь не мамонт - не вымрет. Хотя, подобные рецепты тысячами лежат в инете и на ютубе, бесплатно.
Это здорово! Над купить)
Пше...зачем...