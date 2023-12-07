PureArts представила статую Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt в масштабе 1 к 2

Уже продемонстрировав свои возможности для статуй в масштабе 1/4, 1/6 и 1/8 для энтузиастов поп-культуры, PureArts готовится вывести свои статуи на новый уровень благодаря новому сотрудничеству с CD Projekt Red. Новая линия Prestige от PureArts начнется с одного из самых удивительных персонажей в играх, Геральта из Ривии из The Witcher 3: Wild Hunt, в статуе в масштабе 1/2.
Статуя имеет впечатляющие размеры 110 х 70 х 55 см и воплощена в жизнь в масштабе 1/2 и с вниманием к деталям. В одной руке Геральт держит только что обезглавленную голову Чёрта, а в другой — свой знаменитый серебряный меч Школы Волка. Впечатляющая статуя в смешанной технике в масштабе 1/2 имеет индивидуально прорезанные волосы на лице и голове, стеклянные глаза и реалистичную силиконовую кожу.
В этой версии Ведьмака от PureArts также используются доспехи Каэр Морхена, изготовленные из высококачественной кожи и настоящей кольчуги, а также набор настоящих металлических мечей. Его плащ также можно снять.
Первая в новой престижной линейке PureArts, Prestige Line — The Witcher 3: Wild Hunt — Статуя Геральта из Ривии в масштабе 1/2, ограничена тиражом всего в 500 единиц и обойдется вам в 3499 долларов США.
круто!
вот бы такое лицо в игру
Великолепнейшая работа. Стоит конечно как чугунный мост, но она выглядит на эти деньги. Просто совершенная
Почему его не назыают праивльно - Геральт Ривийский? Польская,кстати, фамилия получается)
Красота , хорошая детализация.
Слишком круто, чуть ориентацию не поменял.
голова не может быть "обезглавленная". "Голову только что обезглавленного черта" было бы нормально
И, кстати, это башка беса, а не черта
Гигачад получился, круто))
а хорошо конечно что у чудиков есть хобби на которое можно потратить заначку. Это лучше чем наркоту покупать. Хотя сам бы я за 3500 баксов машину купил, а не пыльную игрушку. Но кому как, главное чтоб деньги циркулировали, экономике на пользу. Главное чтоб потом эти фигурки не на базаре продавать не стали, а то видели мы уже такие случаи