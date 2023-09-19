Разработчик Witcher 3 рассказал о своей любимой детали из самого странного квеста ролевой игры ©

Разработчики игр рассказывают о том, какими крошечными деталями к играм они гордятся, и для одного из разработчиков Witcher 3 это был тот случай, когда Геральт под кайфом начал разговаривать с животными.

"В квесте, где Геральт съедает грибы и разговаривает со своей лошадью, я также подключил наборы голосов и возможности общения для всех остальных животных в округе, чтобы у них тоже были реплики", - пишет в Twitter дизайнер квестов Патрик К. Миллс. "Каждое животное имеет свой характер. У волка северный акцент, корова - дворянка из Боклера, кошка - грубиянка и т.д. Это была не моя идея, а предложенная службой контроля качества. Прислушайтесь к мнению отдела контроля качества!"

Миллс говорит о квесте "О чём говорят лошади?", который является частью DLC "Кровь и вино". Если вы уже проходили этот квест, то наверняка помните обширные беседы с Плотвой, но легко пропустить все фрагменты диалогов, которые можно услышать от других животных в зоне квеста.

Легко недооценить значение подобных деталей в создании отличных игр - в конце концов, никто не побежит покупать копию The Witcher 3 только из-за одного квеста, в котором герой под кайфом слышит говорящих животных. Но для многих такие мелочи - это то, что отделяет просто "хорошие" игры от тех, которые остаются в памяти надолго.