Россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр

Аналитики сервиса CDEK.Shopping провели исследование ко Дню святого Валентина и выяснили, какие игры россияне считают самыми романтичными.
В топ-3 попали «Ведьмак», «Одни из нас» и Mass Effect, за них проголосовали 28,9%, 24,6% и 21,3% соответственно. При этом на вопрос, как видеоигры влияют на отношения, 37,4% признались, что негативно.
Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака». За нее проголосовали 41% респондентов. Среди опрошенных оказалось, что 43,6% хотели бы с ней встречаться.
Второе место заняла Лара Крофт из Tomb Raider. Ее назвали привлекательной 38,5% мужчин, и 40,2% завели бы с ней романтические отношения. На третьем месте Трисс Меригольд из «Ведьмака» — 38,4% рассмотрели бы ее в качестве избранницы. На четвертом месте Трейсер из Overwatch, за нее отдали голоса 32,8% всех мужчин, а за Элой из Horizon Zero Dawn — 30,7%.
У женщин фаворитом стал главный герой «Ведьмака» Геральт. 38,7% отдали ему один из своих голосов, а 41,2% хотели бы завести с ним отношения. Второе место занял капитан Шепард из Mass Effect (35,8%), а Джоэла Миллера из The Last of Us — 28,6%. В топ-5 попали Кратос из God of War (33,5%) и Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077 в исполнении всеобщего любимчика Киану Ривза — 26,9%.
Чиво, элой тут каким боком вообще пролезла?
Амбассадор сони
Сони проплатили)
Ее пытались вытолкнуть из топа, но она щеками уперлась в дневной проем и намертво встала.
Тоже удивлен. Есть сотни игровых героинь красивее ее.
Ада Вонг круче
Согласен, но тут вообще даже любой другой перс из японской игровой индустрии будет куда привлекательнее.
Широкие массы не знают о ней. А так да, Ада шикарная
Как по мне Норт интересней)
А Кара еще интересней. Плюс мне весьма симпатична Вэлори Кери, актриса, которая ее играла.
Честно говоря странный топ.... Некоторые даже не понятно как попали в него.
Наверное это был опрос с ограниченным количеством вариантов ответа. Что впихнули, из того и выбрали.
Была в журнале Playboy, а ваши шалавы на по*но-хабе делаем выводы :)
Она тоже в своё золотое время, ещё в далёкие 2011 год - не была исключением по версии "PlayBoy"
Во во а то некоторые Йен Йен вот прямой пример лора :DDD
Тоже мне такой "пример лора" xD Эхх... годы идут а йенолюбители никак не повзрослеют и ума не наберутся :) очень жаль.
Щас ещё нас дизлайками закидают, берегись :)
Кстати да, забыли! Агонь! И очередь наверно меньше.)
мда уж.
Вот так выглядит типичный фанатик Йен 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Особенно те кто за неё голосовали 😁😁
Помню как давно мне друг посоветовал пройти трилогию ME, я был шокирован тем, что бывают такие эпичные игры про космос. И такие героини, как Миранда.
Трейсер
Рэйтрейсер
среди сотрудников своих?
топ как топ ничего особенного, зато совсем рехнулись комментаторы
Наличие Элой уже толсто намекает на адекватность данного топа.
Тифа, Амиция, Джил, Саманта, Кера, Элизабет
Саманта и Кера откуда?
Until Dawn, Детройт
Джилл Валентайн, Йеннифэр и Трисс,Панам Палмер,Эйприл ОНилл,Анна из Метро и Кики Дженкинс из ГТА 4;)
Очень сомнительные топы конечно. Есть персы куда привлекательнее чем эти персонажи.
Тут уже дело вкуса, кто-то считает иначе
Вкус бывает, когда есть насмотренность. Если ты играл в 5 игр за всю жизнь, сложно что-то выбрать.
Ну допустим, играть не обязательно в более 5 игр за свою жизнь, достаточно посмотреть игрофильмы в ютубе, подчерпнуть инфу и после этого можно сделать вывод как будучи насмотревшийся.
Одни и те же персонажи. Женщины из ведьмака и Лара. Скучный какой-то список. Лично у меня всегда была любимицей Милина с ее очаровательной улыбкой.
нияегоудивительного, вед ь ряь э рчь реяьречь чь о самых популярных ррахграх. Хоть топ камней ксоставьопррс по . ах. Хоть топ уамнейкамней попроси о опрос на л ышиеучшие ууснаостаоссоставь, там усевсе равно победртпобедит ведьаак
Элой 30,7%? Бред, максимум 0,000000000000000000000000007%
если бы меня спросили то затруднился ответить пожалуй тоу
Мона Сакс.
И вроде бы норм. Однако, где Морриган из ДАО, блеать?
мориган же копипаста Лулу из Финал Фэнтэзи 10
лол плюсую копипаст один в один
Ну всё теперь завстречаются до самой свадьбы.
Те кто выбрал Йен не доживут и до свадьбы
Трисс гораздо круче! И вообще рыжие мне нравятся больше. )
Йен даже в "подмётки" не годиться Трисс
Кто последний за Трисс?))
Конечно не доживёт. Йен любого в могу отправит своим характером
Как-то негусто с вариантами, особенно у женщин. По сравнению с мужчинами, у которых на выбор хоть Йеннифер, хоть Ева из Stellar Blade, женщинам в играх явно недодают молодых модельных красавцев. Или русские женщины действительно предпочитают анимешным твинкам брутальных, бородатых, но довольно-таки пожилых дядек и стандартного щетинистого мужика с глазками в кучку (прости, Шепард)? А как же любовь девичьего фандома - Астариончик? И почему тогда нет, например, Артура Моргана или Снейка? Да и были же в Resident Evil, в Mafia, в Uncharted, да много где вполне ничего себе мужчины... Такое впечатление, что девушки кроме третьего Ведьмака ни во что не играли. Или что на "женские" ответы жали далеко не только девушки.
МОКСИ только она!!!
Странно что в топе нет ни Леона ни Ады Вонг, в тиктоке про них столько эдитов делают
Какой-то уже приевшийся топ, можно сказать почти классический. Могли бы до десятка участников увеличить, приличия ради.
Тут видимо топ "Кого из женских персонажей вспомнили геймеры, которым уже далеко за 35" (иначе присутствия Лары Крофт тут не объяснишь)
Бред. Те кому за 35 всспомнили бы Элексис из Sin episodes. Вот она точно секси.
Те кому за 35 назвали бы Гаечку из Чип и Дейл...
Ну, вот кстати, да.
Да! Было время)
Странный рейтинг. Например чёрная кысска из марвел спидр мена очень даже секси. А в нюд варианте вообще бомба.
Жалко, что две последние женщины лесбиянки.😓
зафиксированная лесбиянка практически ни чем не отличается от бисексуалки
Судя по твоим наклонностям и скринам из твоей галереи ты бы тоже хотел стать красоткой, если бы обладал магией. Но в реале, по факту ты - 50летний душный скуфяра, балдеющий от драгонаги фэйлгуард и ссыкливо удаляющий свои комментики, если им ставят хоть один минусочек. Опрос был по поводу героинь игр. В игре не показывается её прошлое и предыстория.
Даже если так, человек таки имеет право на своё мнение. Тем более, на вопрос относительно красоты, который весьма сильно зависит от вкусов. Скуфяра - не приговор. А вот доколупательство.. - ..Быть может..)
хехе
Ор выше гор
что за лярвы, выбор истинного ценителя)
а мне больше Фейт нравится из mirrors edge
Скучноватый список. Видно у опрошенных парней совсем кругозор сузился.) Для меня на первом месте: Лиара из Масс Эффекта (ван лав). На втором месте: Тифа из Финал Фентези 7. На третьем месте: Ева из Стеллар Блейд. На четвёртом месте: Кокоро из DOA 5. На пятом месте: Самус Аран из Метроид.
Согласен, Лиара ванлав, несмотря даже на то что синяя.
Цвет придаёт ей шарма.
Ее так идеально сделали, что в другом цвете и представить сложно
Согласен.
если же хоть как-то в объективность с пруфами, то Тали'Зора вне конкуренции. а почему? а потому, что под ведром каждый видел своё
я думал потому что изогнутые ножки с дополнительным суставом и длинная шея. грация как у лани в латексном скафандере. пек-пек
ну не правда, у Тали было лицо с чуть отредаченой стоковой фотки. А у большинства персонажей в МЭ есть "реальные лица". Та же Джек в реальной жизни, куда симпатичнее.
та фотка- это был эпичный фейл какого-то джуниора, который нихера не понял за смысл, что вложили сеньоры в ведро. фейлы случаются. дисней, вон, последние годы только и делает, что фейлы выпускает. а до фейла с фото у Тали лица не было(даже какой-то текстурки на модель не поклали), было только ведро и личное воображение каждого, и это было винрарно.
был фанатский мод на нексусе(вроде на нём, но может склероз), но вскоре после выхода пропал(наверное копирасты, и, видимо, нексус, так как он активно с копирастами сотрудничает)- там очень достойную текстурку поклали и модель фейса подрихтовали- по сравнению с той работой все прочие фантазии на тему являются просто отстоем.
а что до правды или неправды, то в пике на официальном форуме ветка по Тали закрывалась по лимиту сообщений раз в сутки- такого индустрия ещё не видела
Хоть раз бы этот "топ" был представлен публично, я бы проголосовал.
А как же Шани?:D
Ни в одной Вселенной не может быть такого,что бы Ларка была на втором месте
Подкинуть чтоль вам жести)))
aloy ?!! must'a been lesbo votes
Хорошо хоть из этой части игры, а не то чудо из сиквела.
Харли Квинн! Или Жанетт из Маскарада. Люблю блондей!)
А кого они опрашивали? Ха хренифер. Где Bloodrayne,Триш\Глория (dmc), Милина (да как не странно), Джилл Валентайн (на любителя конечно), Самус Аран, Нина Вильямс. А из мужских Данте\Вергилий, Вескер, Джин Казама, качок из FF 15 Гладиолус блин.
Как обычно, время идёт ничего не меняется, всё те же персонажи. Какого опрашивали, скуфов?
Какой же избитый и не оригинальный топ. Впрочем, ничего удивительного, мужчин же опрашивали, никакой фантазии.
самая красивая героиня в истории видеоигр - собака Клавикуса Вайла
самый красивый персонаж в истории видеоигр - Сквиртвард
Какой-то он угрюмый)
Ну как же без упоминания дерьмака
Йеннифэр стала красоткой с помощью магии, потому что там все естественно, еще вопрос. Что до Эллой, ну смотря под каким ракурсом смотреть, и после каких диет. Ого это уже интересно ну ка второй заход.. Там и судили то наверняка по фильму, а не по играм, да и кого опрашивали тоже не понятно, хомячков наверно.
Ты прикидываешься тупым или им являешься?
Опрос был по играм, при чем тут книги или фильм?!
Самый привлекательный персонаж в игровой индустрии
Не знаю, что за игра, но по лицу сразу видно что она японская (там вообще не умеют делать лица похожими на настоящие, а выходят какие дженерик куклы)
Только потому что в лифчике? Сомнительно
Мне больше нравится Хелена, потом идут Кристи, Тина и Касуми.
Всё же лучше чем всякие куклы по типу трисс и йеннифер
Dead Or Alive.
Йеннифэр в книги убер gнида и мра3ота, а герольд как олд фанат ntr. Всем извечно что игрожуры соевые как олды, фаны ntr(книгу по ведьмаку рекламировали игрожуры, а это не их профиль) они голосована случим не подкрутили. В смысле эти игры лет 20 назад вышли. Да 2015 был 20 лет назад.
"Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака». За нее проголосовали 41% респондентов. Среди опрошенных оказалось, что 43,6% хотели бы с ней встречаться"
Подкаблучники 😂😂😂
Согласен, из Ведьмака Трисс лучшая
Я тоже очень сильно люблю Трисс 🦊💕
Да даже Мильва и та больше симпатии вызывает.
Да в Ведьмаке и не только не мало персонажей которые больше вызывают симпатии чем Йен
Йенифер может нравится только аленям и подкаблучникам, хотя большинство российских мужчин воспитаны именно таковыми
Привлекательные я так понял в сексуальном плане, я бы йенифер с привеликим удовольствием залил полный бак и ушёл в закат)
Всё правильно типичные баборабы
И очевидно их тут немало, судя потому как они отчаянно минусят всех несогласных)
Их минусы ничего не изменят. Трисс 💗 всегда была, есть и будет лучшей.
Куколды за Йеннифэр, кукуолдки за Джонни.
Госпади, что ж с этим миром творится раз многие мужчины решили записаться в куколды. + её внешность не естественная
Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака». За нее проголосовали 41% респондентов
Помоему это 41% куколдов
И может быть Трейсер , а не рейсер
А Элой... ну это вообще отдельная тема, как самых непривлекательных должна быть
Только куколды выбирают эту старуху гиЙену
Факт. Ещё подобие Голлума скрывающийся за иллюзией красоты
ты книги-то вообще читал или только звон слышал?
Читал множество раз, а ты книги внимательно читал или ты и сам только звон слышал?
если бы читал, то знал бы, что её красота(что так-то дело вкуса) не магическая иллюзия
Интересно-интересно....А что тогда по твоему, она обладала естественной красотой?)
мне больше Цири нравится из 3 ведьмака чем эта старая карга Йен
за йен куколды голосуют, которые книг не читали
Хз, я книги читал, и мне лично Йенн нравится, хотя, я бы лучше выбрал Морриган из ДАО.
аж заминусили нас фанатики старой горбушке 😂
Ваще жесть... Я угораю 😂😂 Вместо конструктивных аргументов в её защиту, они вот таким образом проявляют свою примитивную стратегию, клацаньем курсором мышки в указывающую красную стрелочку вниз :)