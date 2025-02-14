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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 31 434 оценки

Россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр

Simple Jack

Аналитики сервиса CDEK.Shopping провели исследование ко Дню святого Валентина и выяснили, какие игры россияне считают самыми романтичными.

В топ-3 попали «Ведьмак», «Одни из нас» и Mass Effect, за них проголосовали 28,9%, 24,6% и 21,3% соответственно. При этом на вопрос, как видеоигры влияют на отношения, 37,4% признались, что негативно.

Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака». За нее проголосовали 41% респондентов. Среди опрошенных оказалось, что 43,6% хотели бы с ней встречаться.

Второе место заняла Лара Крофт из Tomb Raider. Ее назвали привлекательной 38,5% мужчин, и 40,2% завели бы с ней романтические отношения. На третьем месте Трисс Меригольд из «Ведьмака» — 38,4% рассмотрели бы ее в качестве избранницы. На четвертом месте Трейсер из Overwatch, за нее отдали голоса 32,8% всех мужчин, а за Элой из Horizon Zero Dawn — 30,7%.

У женщин фаворитом стал главный герой «Ведьмака» Геральт. 38,7% отдали ему один из своих голосов, а 41,2% хотели бы завести с ним отношения. Второе место занял капитан Шепард из Mass Effect (35,8%), а Джоэла Миллера из The Last of Us — 28,6%. В топ-5 попали Кратос из God of War (33,5%) и Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077 в исполнении всеобщего любимчика Киану Ривза — 26,9%.

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85
167
Комментарии: 167
Ваш комментарий
Dark1994

Чиво, элой тут каким боком вообще пролезла?

54
Spillik

Амбассадор сони

8
Темный-Властелин Spillik

Сони проплатили)

5
Лорд Малак

Ее пытались вытолкнуть из топа, но она щеками уперлась в дневной проем и намертво встала.

6
Kreliann

Тоже удивлен. Есть сотни игровых героинь красивее ее.

1
KILLA06

Ада Вонг круче

35
Робот Колдун

Согласен, но тут вообще даже любой другой перс из японской игровой индустрии будет куда привлекательнее.

2
Kreliann

Широкие массы не знают о ней. А так да, Ада шикарная

0
dxskk
а за Элой из Horizon Zero Dawn — 30,7%.
19
EvanescentAdira
16
nemsis94

Как по мне Норт интересней)

-3
Blue Rose nemsis94

А Кара еще интересней. Плюс мне весьма симпатична Вэлори Кери, актриса, которая ее играла.

1
Лобо

Честно говоря странный топ.... Некоторые даже не понятно как попали в него.

14
Kreliann

Наверное это был опрос с ограниченным количеством вариантов ответа. Что впихнули, из того и выбрали.

0
VELENA-RU

Была в журнале Playboy, а ваши шалавы на по*но-хабе делаем выводы :)

13
Leksanuch

Она тоже в своё золотое время, ещё в далёкие 2011 год - не была исключением по версии "PlayBoy"

-8
VELENA-RU Leksanuch

Во во а то некоторые Йен Йен вот прямой пример лора :DDD

-2
Leksanuch VELENA-RU

Тоже мне такой "пример лора" xD Эхх... годы идут а йенолюбители никак не повзрослеют и ума не наберутся :) очень жаль.

-3
Leksanuch VELENA-RU

Щас ещё нас дизлайками закидают, берегись :)

-2
5upZiro

Кстати да, забыли! Агонь! И очередь наверно меньше.)

1
ZER0 T0LERANCE
за Элой из Horizon Zero Dawn — 30,7%

13
OPen man
а за Элой из Horizon Zero Dawn — 30,7%

мда уж.

8
Leksanuch
4
VI_ndetta Leksanuch

Вот так выглядит типичный фанатик Йен 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

-18
Leksanuch VI_ndetta

Особенно те кто за неё голосовали 😁😁

-20
SexualHarassmentPanda
7
Kreliann

Помню как давно мне друг посоветовал пройти трилогию ME, я был шокирован тем, что бывают такие эпичные игры про космос. И такие героини, как Миранда.

0
Нейтан Дрейк
Рейсер

Трейсер

6
Темный-Властелин

Рэйтрейсер

7
пекабир
Аналитики сервиса CDEK.Shopping провели исследование

среди сотрудников своих?

6
Tatyana M

топ как топ ничего особенного, зато совсем рехнулись комментаторы

4
Kreliann

Наличие Элой уже толсто намекает на адекватность данного топа.

0
zjkjt

Тифа, Амиция, Джил, Саманта, Кера, Элизабет

3
Kreliann

Саманта и Кера откуда?

0
zjkjt Kreliann

Until Dawn, Детройт

0
Lvinomord

Джилл Валентайн, Йеннифэр и Трисс,Панам Палмер,Эйприл ОНилл,Анна из Метро и Кики Дженкинс из ГТА 4;)

3
Робот Колдун

Очень сомнительные топы конечно. Есть персы куда привлекательнее чем эти персонажи.

3
Leksanuch

Тут уже дело вкуса, кто-то считает иначе

-1
Kreliann Leksanuch

Вкус бывает, когда есть насмотренность. Если ты играл в 5 игр за всю жизнь, сложно что-то выбрать.

0
Leksanuch Kreliann

Ну допустим, играть не обязательно в более 5 игр за свою жизнь, достаточно посмотреть игрофильмы в ютубе, подчерпнуть инфу и после этого можно сделать вывод как будучи насмотревшийся.

0
Blue Rose

Одни и те же персонажи. Женщины из ведьмака и Лара. Скучный какой-то список. Лично у меня всегда была любимицей Милина с ее очаровательной улыбкой.

2
GMNPSH

нияегоудивительного, вед ь ряь э рчь реяьречь чь о самых популярных ррахграх. Хоть топ камней ксоставьопррс по . ах. Хоть топ уамнейкамней попроси о опрос на л ышиеучшие ууснаостаоссоставь, там усевсе равно победртпобедит ведьаак

0
POMIDOR_DONT

Элой 30,7%? Бред, максимум 0,000000000000000000000000007%

2
MunchkiN 616

если бы меня спросили то затруднился ответить пожалуй тоу

1
Tiger Goose

Мона Сакс.

1
JKarter

И вроде бы норм. Однако, где Морриган из ДАО, блеать?

1
MagneticEnnio

мориган же копипаста Лулу из Финал Фэнтэзи 10

0
a-kun MagneticEnnio

лол плюсую копипаст один в один

1
5upZiro

Ну всё теперь завстречаются до самой свадьбы.

1
VI_ndetta

Те кто выбрал Йен не доживут и до свадьбы

-9
5upZiro VI_ndetta

Трисс гораздо круче! И вообще рыжие мне нравятся больше. )

-1
КартоFFan 5upZiro

Йен даже в "подмётки" не годиться Трисс

-3
5upZiro КартоFFan

Кто последний за Трисс?))

0
КартоFFan VI_ndetta

Конечно не доживёт. Йен любого в могу отправит своим характером

-1
Skessa

Как-то негусто с вариантами, особенно у женщин. По сравнению с мужчинами, у которых на выбор хоть Йеннифер, хоть Ева из Stellar Blade, женщинам в играх явно недодают молодых модельных красавцев. Или русские женщины действительно предпочитают анимешным твинкам брутальных, бородатых, но довольно-таки пожилых дядек и стандартного щетинистого мужика с глазками в кучку (прости, Шепард)? А как же любовь девичьего фандома - Астариончик? И почему тогда нет, например, Артура Моргана или Снейка? Да и были же в Resident Evil, в Mafia, в Uncharted, да много где вполне ничего себе мужчины... Такое впечатление, что девушки кроме третьего Ведьмака ни во что не играли. Или что на "женские" ответы жали далеко не только девушки.

1
ПустошМохаве

МОКСИ только она!!!

1
Pecos_Bill

Странно что в топе нет ни Леона ни Ады Вонг, в тиктоке про них столько эдитов делают

1
Ales Boko

Какой-то уже приевшийся топ, можно сказать почти классический. Могли бы до десятка участников увеличить, приличия ради.

1
Генерал Анатолий

Тут видимо топ "Кого из женских персонажей вспомнили геймеры, которым уже далеко за 35" (иначе присутствия Лары Крофт тут не объяснишь)

0
Sidorovich12

Бред. Те кому за 35 всспомнили бы Элексис из Sin episodes. Вот она точно секси.

7
Eikiti Sidorovich12

Те кому за 35 назвали бы Гаечку из Чип и Дейл...

16
JKarter

Ну, вот кстати, да.

1
Green_EHO Eikiti

Да! Было время)

2
Sidorovich12

Странный рейтинг. Например чёрная кысска из марвел спидр мена очень даже секси. А в нюд варианте вообще бомба.

0
lucsses

Жалко, что две последние женщины лесбиянки.😓

0
BewitchingBaron

зафиксированная лесбиянка практически ни чем не отличается от бисексуалки

0
Комментарий удален
Pahant0Ss

Судя по твоим наклонностям и скринам из твоей галереи ты бы тоже хотел стать красоткой, если бы обладал магией. Но в реале, по факту ты - 50летний душный скуфяра, балдеющий от драгонаги фэйлгуард и ссыкливо удаляющий свои комментики, если им ставят хоть один минусочек. Опрос был по поводу героинь игр. В игре не показывается её прошлое и предыстория.

2
Imnogamer Pahant0Ss

Даже если так, человек таки имеет право на своё мнение. Тем более, на вопрос относительно красоты, который весьма сильно зависит от вкусов. Скуфяра - не приговор. А вот доколупательство.. - ..Быть может..)

-5
Simple Jack Pahant0Ss

хехе

8
A E Simple Jack

Ор выше гор

2
Темный-Властелин Simple Jack

что за лярвы, выбор истинного ценителя)

1
SkyraX

а мне больше Фейт нравится из mirrors edge

0
SOLUS5678

Скучноватый список. Видно у опрошенных парней совсем кругозор сузился.) Для меня на первом месте: Лиара из Масс Эффекта (ван лав). На втором месте: Тифа из Финал Фентези 7. На третьем месте: Ева из Стеллар Блейд. На четвёртом месте: Кокоро из DOA 5. На пятом месте: Самус Аран из Метроид.

0
AndralStormborn

Согласен, Лиара ванлав, несмотря даже на то что синяя.

0
SOLUS5678 AndralStormborn

Цвет придаёт ей шарма.

0
AndralStormborn SOLUS5678

Ее так идеально сделали, что в другом цвете и представить сложно

1
SOLUS5678 AndralStormborn

Согласен.

0
pol newman

если же хоть как-то в объективность с пруфами, то Тали'Зора вне конкуренции. а почему? а потому, что под ведром каждый видел своё

0
MunchkiN 616

я думал потому что изогнутые ножки с дополнительным суставом и длинная шея. грация как у лани в латексном скафандере. пек-пек

-1
Sok_pomidorowy

ну не правда, у Тали было лицо с чуть отредаченой стоковой фотки. А у большинства персонажей в МЭ есть "реальные лица". Та же Джек в реальной жизни, куда симпатичнее.

0
pol newman Sok_pomidorowy

та фотка- это был эпичный фейл какого-то джуниора, который нихера не понял за смысл, что вложили сеньоры в ведро. фейлы случаются. дисней, вон, последние годы только и делает, что фейлы выпускает. а до фейла с фото у Тали лица не было(даже какой-то текстурки на модель не поклали), было только ведро и личное воображение каждого, и это было винрарно.

был фанатский мод на нексусе(вроде на нём, но может склероз), но вскоре после выхода пропал(наверное копирасты, и, видимо, нексус, так как он активно с копирастами сотрудничает)- там очень достойную текстурку поклали и модель фейса подрихтовали- по сравнению с той работой все прочие фантазии на тему являются просто отстоем.

а что до правды или неправды, то в пике на официальном форуме ветка по Тали закрывалась по лимиту сообщений раз в сутки- такого индустрия ещё не видела

0
RedVakzal

Хоть раз бы этот "топ" был представлен публично, я бы проголосовал.

0
bohdan2015

А как же Шани?:D

0
Джейкоб Этезов

Ни в одной Вселенной не может быть такого,что бы Ларка была на втором месте

0
PROLETARIAN HATRED

Подкинуть чтоль вам жести)))

0
Fuzznut

aloy ?!! must'a been lesbo votes

-1
DarkTenshi666
Horizon Zero Dawn — 30,7%

Хорошо хоть из этой части игры, а не то чудо из сиквела.

-1
Legion Gothic

Харли Квинн! Или Жанетт из Маскарада. Люблю блондей!)

-1
pandore

А кого они опрашивали? Ха хренифер. Где Bloodrayne,Триш\Глория (dmc), Милина (да как не странно), Джилл Валентайн (на любителя конечно), Самус Аран, Нина Вильямс. А из мужских Данте\Вергилий, Вескер, Джин Казама, качок из FF 15 Гладиолус блин.

-1
Jarvis666

Как обычно, время идёт ничего не меняется, всё те же персонажи. Какого опрашивали, скуфов?

-2
Mankar Camoran

Какой же избитый и не оригинальный топ. Впрочем, ничего удивительного, мужчин же опрашивали, никакой фантазии.

-3
Фанат Миты

самая красивая героиня в истории видеоигр - собака Клавикуса Вайла



самый красивый персонаж в истории видеоигр - Сквиртвард

-3
AndralStormborn

Какой-то он угрюмый)

1
Шрек и осел vs CD Project

Ну как же без упоминания дерьмака

-6
Беркут Слеер

Йеннифэр стала красоткой с помощью магии, потому что там все естественно, еще вопрос. Что до Эллой, ну смотря под каким ракурсом смотреть, и после каких диет. Ого это уже интересно ну ка второй заход.. Там и судили то наверняка по фильму, а не по играм, да и кого опрашивали тоже не понятно, хомячков наверно.

-6
Pahant0Ss
Там и судили то наверняка по фильму, а не по играм, да и кого опрашивали тоже не понятно, хомячков наверно.

Ты прикидываешься тупым или им являешься?

Опрос был по играм, при чем тут книги или фильм?!

1
MagneticEnnio

Самый привлекательный персонаж в игровой индустрии

-7
Генерал Анатолий

Не знаю, что за игра, но по лицу сразу видно что она японская (там вообще не умеют делать лица похожими на настоящие, а выходят какие дженерик куклы)

-3
cheezypizey

Только потому что в лифчике? Сомнительно

1
JKarter

Мне больше нравится Хелена, потом идут Кристи, Тина и Касуми.

0
MagneticEnnio Генерал Анатолий

Всё же лучше чем всякие куклы по типу трисс и йеннифер

-5
JKarter Генерал Анатолий

Dead Or Alive.

1
MiniatureSamson

Йеннифэр в книги убер gнида и мра3ота, а герольд как олд фанат ntr. Всем извечно что игрожуры соевые как олды, фаны ntr(книгу по ведьмаку рекламировали игрожуры, а это не их профиль) они голосована случим не подкрутили. В смысле эти игры лет 20 назад вышли. Да 2015 был 20 лет назад.

-11
КартоFFan

"Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака». За нее проголосовали 41% респондентов. Среди опрошенных оказалось, что 43,6% хотели бы с ней встречаться"

Подкаблучники 😂😂😂

-14
AndralStormborn

Согласен, из Ведьмака Трисс лучшая

-8
КартоFFan AndralStormborn

Я тоже очень сильно люблю Трисс 🦊💕

-3
Vova S

Да даже Мильва и та больше симпатии вызывает.

0
5upZiro
Подкаблучники 😂😂😂 . У Трисс характер не слабже просто она не психует. Так что смотри.))
-2
КартоFFan Vova S

Да в Ведьмаке и не только не мало персонажей которые больше вызывают симпатии чем Йен

-2
AndralStormborn

Йенифер может нравится только аленям и подкаблучникам, хотя большинство российских мужчин воспитаны именно таковыми

-20
Dark1994

Привлекательные я так понял в сексуальном плане, я бы йенифер с привеликим удовольствием залил полный бак и ушёл в закат)

-1
КартоFFan

Всё правильно типичные баборабы

-6
AndralStormborn КартоFFan

И очевидно их тут немало, судя потому как они отчаянно минусят всех несогласных)

-4
КартоFFan AndralStormborn

Их минусы ничего не изменят. Трисс 💗 всегда была, есть и будет лучшей.

-3
AngrySukaFox

Куколды за Йеннифэр, кукуолдки за Джонни.

-21
Leksanuch

Госпади, что ж с этим миром творится раз многие мужчины решили записаться в куколды. + её внешность не естественная

-21
IIIXV

Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака». За нее проголосовали 41% респондентов

Помоему это 41% куколдов

И может быть Трейсер , а не рейсер

А Элой... ну это вообще отдельная тема, как самых непривлекательных должна быть

-22
VI_ndetta

Только куколды выбирают эту старуху гиЙену

-27
Leksanuch

Факт. Ещё подобие Голлума скрывающийся за иллюзией красоты

-18
pol newman Leksanuch

ты книги-то вообще читал или только звон слышал?

3
Leksanuch pol newman

Читал множество раз, а ты книги внимательно читал или ты и сам только звон слышал?

-2
pol newman Leksanuch

если бы читал, то знал бы, что её красота(что так-то дело вкуса) не магическая иллюзия

2
Leksanuch pol newman

Интересно-интересно....А что тогда по твоему, она обладала естественной красотой?)

-2
ALEX-220

мне больше Цири нравится из 3 ведьмака чем эта старая карга Йен

-32
PeakyUrias

за йен куколды голосуют, которые книг не читали

-24
JKarter PeakyUrias

Хз, я книги читал, и мне лично Йенн нравится, хотя, я бы лучше выбрал Морриган из ДАО.

2
ALEX-220 PeakyUrias

аж заминусили нас фанатики старой горбушке 😂

-10
Leksanuch ALEX-220

Ваще жесть... Я угораю 😂😂 Вместо конструктивных аргументов в её защиту, они вот таким образом проявляют свою примитивную стратегию, клацаньем курсором мышки в указывающую красную стрелочку вниз :)

-8