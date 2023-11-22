Создатель "Ведьмака" не изменил своего мнения и заявил, что не намерен играть в игры этой серии

Несмотря на то, что популярность игр и сериала The Witcher помогла сделать франшизу еще более популярной, ее создатель не проявляет интереса к адаптациям. В интервью порталу Cerealkillerz Анджей Сапковский заявил, что ему совершенно неинтересно играть в какие-либо из игр, созданных CD Projekt RED.

"Никогда. У меня нет на это времени, и мне это не интересно. Нет. Я никогда не играл в них и не собираюсь этого делать", - сказал Сапквоски.

В прошлом писатель критиковал такие адаптации за то, что в них описываются события, происходящие после событий, описанных в его книгах.

Тем не менее, несмотря на все возражения писателя, CD Projekt RED по-прежнему сохраняет за собой права на производство новых игр в рамках франшизы. В настоящее время компания занята разработкой новой трилогии The Witcher, в которой, возможно, будут затронуты школы волшебников и элементы, которых не было в произведениях Сапквоски.

Давно известно, что польскому писателю не по пути с видеоиграми. Приведенное интервью лишь подтвердило, что за последние годы Сапковскому так и не удалось склонить себя к этой индустрии - даже в минимальной степени.

Хотя Сапковский критически относится к экранизациям своих произведений, он, несомненно, пользуется теми выгодами и растущей популярностью, которые они принесли. В настоящее время писатель активно пишет новый роман The Witcher, который станет его официальным возвращением во вселенную серии после десятилетнего перерыва.