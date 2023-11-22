Создатель "Ведьмака" не изменил своего мнения и заявил, что не намерен играть в игры этой серии

Несмотря на то, что популярность игр и сериала The Witcher помогла сделать франшизу еще более популярной, ее создатель не проявляет интереса к адаптациям. В интервью порталу Cerealkillerz Анджей Сапковский заявил, что ему совершенно неинтересно играть в какие-либо из игр, созданных CD Projekt RED.
"Никогда. У меня нет на это времени, и мне это не интересно. Нет. Я никогда не играл в них и не собираюсь этого делать", - сказал Сапквоски.
В прошлом писатель критиковал такие адаптации за то, что в них описываются события, происходящие после событий, описанных в его книгах.
Тем не менее, несмотря на все возражения писателя, CD Projekt RED по-прежнему сохраняет за собой права на производство новых игр в рамках франшизы. В настоящее время компания занята разработкой новой трилогии The Witcher, в которой, возможно, будут затронуты школы волшебников и элементы, которых не было в произведениях Сапквоски.
Давно известно, что польскому писателю не по пути с видеоиграми. Приведенное интервью лишь подтвердило, что за последние годы Сапковскому так и не удалось склонить себя к этой индустрии - даже в минимальной степени.
Хотя Сапковский критически относится к экранизациям своих произведений, он, несомненно, пользуется теми выгодами и растущей популярностью, которые они принесли. В настоящее время писатель активно пишет новый роман The Witcher, который станет его официальным возвращением во вселенную серии после десятилетнего перерыва.
Как будто кому-то не плевать на мнение алчного деда, который сам-то в своё творение не верит.
Яркий пример того, что нужно отделять автора как личность от его произведений.
он еще новую книгу написать хочет по Ведьмаку
Сапквоски? Кто такой Сапквоски? Когда авторы начнут проверять свой материал? Неужели нет системы штрафов и наказаний за низкое качество статьи?
как кто такой сапкойски? это же сапковски) жадный старый о курва пердун)
Критикам в комментариях - вы учитывайте, что человек старшего, докомпьютерного поколения. Сама сфера этой культуры ему чужда, потому ему и трудно с этой продукцией как-то взаимодействовать. Нужно делать скидку на это тоже.
Сапковский ты что ли?
Если бы тут было просто отсутствие интереса, мы бы поняли. Никто не требует, чтобы Бобби Котик донатил на скины в колду.
Но тут банальная злоба, что от успеха Witcher 3 ему достались копейки. Продешевил. Правда, к разработке шедевра он был и не причастен, так что всё справедливо.
Дедушка старый, ему всё равно - лишь бы бабла давали. Сколько ему, лет 80 или около того? В его возрасте уже начинают готовиться к земле, так что ему каждый час дорог, тем более он ещё книжку собрался написать.
Да и вряд ли он вообще может разобраться, как играть в компьютерные игры, даже если бы он вдруг захотел.
Посмотрел. 75 лет ему. Ну, а что особо готовиться. Написал завещание, да и всё. На самом деле, он может спокойно прожить еще лет 10-15, если здровье позволяет, а то все 20. Сидит в теплом кабинете, под присмотром кучи врачей, деньги на питание и всякие пансионаты есть. Шансов у него не сказать, что прям радикально меньше чем у какого-нибудь бедного паренька 25 лет, пытающегося прийти к успеху, с которым за теже 10-15 лет может произойти всё что угодно.
Это уж кому как повезёт. Но с баблом жить дольше гораздо легче, да - может, как какой-нибудь упырь типа Сороса, выживать за счёт всё новых и новых пересадок молодых органов и крови. Тем более в данный момент это не проблема. А вот начнёт играть в игру, и на каком-нибудь волнительном моменте его от переживаний кондратий и хватит. И никакое бабло не поможет.
У молодых однозначно есть эти 10-15 лет, просто потому, что у них молодой организм. Про 75+ летнего такого не сказать - для него каждый день может быть последним, просто потому, что он старый.
А может не стоит "официально возвращаться после десятилетнего перерыва" ? Вон Кэмерон возвратился к Терминатору, и что? Шедевры создаются на вдохновении, а не на желании еще подзаработать.
Это прекрасно, когда человеку интереснее творить, а не потреблять.
Норм дед - поносит игры и при этом получает с них деньги... причём не только деньги, но и популярность.
Как не крути, но игра явно популярнее книги.
ок
А что тут странного? Автор сформировал свою вселенную, а всё что делается на этой остове - будет для него лишь суррогатом.
К тому же, играй он в игры, фаны первые бы разнылись, мол вместо написания новой книги в игры по ним играет и самолюбуется.