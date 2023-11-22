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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 24 984 оценки

Создатель "Ведьмака" не изменил своего мнения и заявил, что не намерен играть в игры этой серии

Gruz_
Новости

Несмотря на то, что популярность игр и сериала The Witcher помогла сделать франшизу еще более популярной, ее создатель не проявляет интереса к адаптациям. В интервью порталу Cerealkillerz Анджей Сапковский заявил, что ему совершенно неинтересно играть в какие-либо из игр, созданных CD Projekt RED.

"Никогда. У меня нет на это времени, и мне это не интересно. Нет. Я никогда не играл в них и не собираюсь этого делать", - сказал Сапквоски.

В прошлом писатель критиковал такие адаптации за то, что в них описываются события, происходящие после событий, описанных в его книгах.

Тем не менее, несмотря на все возражения писателя, CD Projekt RED по-прежнему сохраняет за собой права на производство новых игр в рамках франшизы. В настоящее время компания занята разработкой новой трилогии The Witcher, в которой, возможно, будут затронуты школы волшебников и элементы, которых не было в произведениях Сапквоски.

Давно известно, что польскому писателю не по пути с видеоиграми. Приведенное интервью лишь подтвердило, что за последние годы Сапковскому так и не удалось склонить себя к этой индустрии - даже в минимальной степени.

Хотя Сапковский критически относится к экранизациям своих произведений, он, несомненно, пользуется теми выгодами и растущей популярностью, которые они принесли. В настоящее время писатель активно пишет новый роман The Witcher, который станет его официальным возвращением во вселенную серии после десятилетнего перерыва.

4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Антон Патриарх Логвинов

Как будто кому-то не плевать на мнение алчного деда, который сам-то в своё творение не верит.

14
Кей Овальд

Яркий пример того, что нужно отделять автора как личность от его произведений.

8
Ананас Абрикосович

он еще новую книгу написать хочет по Ведьмаку

0
Кибербананька

Сапквоски? Кто такой Сапквоски? Когда авторы начнут проверять свой материал? Неужели нет системы штрафов и наказаний за низкое качество статьи?

1
darcs600

как кто такой сапкойски? это же сапковски) жадный старый о курва пердун)

6
Dmitriy_1981

Критикам в комментариях - вы учитывайте, что человек старшего, докомпьютерного поколения. Сама сфера этой культуры ему чужда, потому ему и трудно с этой продукцией как-то взаимодействовать. Нужно делать скидку на это тоже.

1
Ананас Абрикосович

Сапковский ты что ли?

0
UnderstatedFrey

Если бы тут было просто отсутствие интереса, мы бы поняли. Никто не требует, чтобы Бобби Котик донатил на скины в колду.
Но тут банальная злоба, что от успеха Witcher 3 ему достались копейки. Продешевил. Правда, к разработке шедевра он был и не причастен, так что всё справедливо.

2
Gords

Дедушка старый, ему всё равно - лишь бы бабла давали. Сколько ему, лет 80 или около того? В его возрасте уже начинают готовиться к земле, так что ему каждый час дорог, тем более он ещё книжку собрался написать.

Да и вряд ли он вообще может разобраться, как играть в компьютерные игры, даже если бы он вдруг захотел.

1
Protocol10

Посмотрел. 75 лет ему. Ну, а что особо готовиться. Написал завещание, да и всё. На самом деле, он может спокойно прожить еще лет 10-15, если здровье позволяет, а то все 20. Сидит в теплом кабинете, под присмотром кучи врачей, деньги на питание и всякие пансионаты есть. Шансов у него не сказать, что прям радикально меньше чем у какого-нибудь бедного паренька 25 лет, пытающегося прийти к успеху, с которым за теже 10-15 лет может произойти всё что угодно.

0
Gords Protocol10

Это уж кому как повезёт. Но с баблом жить дольше гораздо легче, да - может, как какой-нибудь упырь типа Сороса, выживать за счёт всё новых и новых пересадок молодых органов и крови. Тем более в данный момент это не проблема. А вот начнёт играть в игру, и на каком-нибудь волнительном моменте его от переживаний кондратий и хватит. И никакое бабло не поможет.

У молодых однозначно есть эти 10-15 лет, просто потому, что у них молодой организм. Про 75+ летнего такого не сказать - для него каждый день может быть последним, просто потому, что он старый.

0
Никому ничего

А может не стоит "официально возвращаться после десятилетнего перерыва" ? Вон Кэмерон возвратился к Терминатору, и что? Шедевры создаются на вдохновении, а не на желании еще подзаработать.

0
Laicus

Это прекрасно, когда человеку интереснее творить, а не потреблять.

0
DezmondAin Grimm

Норм дед - поносит игры и при этом получает с них деньги... причём не только деньги, но и популярность.

Как не крути, но игра явно популярнее книги.

-1
QuadrupedalAfriel

ок

-1
Аристов--Черный

А что тут странного? Автор сформировал свою вселенную, а всё что делается на этой остове - будет для него лишь суррогатом.

К тому же, играй он в игры, фаны первые бы разнылись, мол вместо написания новой книги в игры по ним играет и самолюбуется.

-1