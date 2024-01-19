на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 25 873 оценки

The Witcher 3: Wild Hunt лишится поддержки Windows 7, 8 и 8.1

butcher69
Новости

CD Projekt планирует завершить поддержку старых версий операционной системы Windows в игре The Witcher 3. Поддержка для Windows 7, 8 и 8.1 будет прекращена с 17 мая 2024 года.

Поскольку Microsoft больше не предоставляет обновления безопасности и техническую поддержку для Windows 7 и для Windows 8.1, мы больше не будем тестировать «Ведьмака 3» на этих операционных системах и не будем поддерживать их в случае каких-либо потенциальных обновлений, выпущенных после 17 мая.

Пока нет точной информации о том, насколько активно будут поддерживаться эти версии игры в будущем. В CD Projekt RED отметили, что пользователи этих ОС всегда смогут откатить обновления на более раннюю, чтобы избежать проблем совместимости.

0
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
ivan41kds

пора уже на 10 переходить

3
darkMarshall

На 11

-1
bysaturn darkMarshall

С учетом огромного количества старого железа до этого далеко. Ставить 11 через обход не каждый будет.

-1
ivan41kds darkMarshall

пока 11 ставить нет смысла, достаточно 10 винды версии 21H2 (19044.1288)

0
Уильям Аркетт darkMarshall

Например на сайте моей материнки h310 нет дров на 11 винду. Говорят что вроде 11 дрова могут установиться, но все же думаю там могут и проблемы быть.

0
ckott4

А их кто-то просит тестировать? Всё протестировали уже почти 10 лет назад, чё за bread

0
-zotik-

а игра то как лишается поддержки? что за тупость от поляков?

0
KIBERMAX

Если игра онлайн в принципе можно понять, но одиночная игра это тупость.

1
Zlobin_Evgeny

печальная новость

0
Беркут Слеер

Вот и семёрка окончательно ушла в прошлое, где её уже дожидаются миллениум и хп.

0