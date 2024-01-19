The Witcher 3: Wild Hunt лишится поддержки Windows 7, 8 и 8.1

CD Projekt планирует завершить поддержку старых версий операционной системы Windows в игре The Witcher 3. Поддержка для Windows 7, 8 и 8.1 будет прекращена с 17 мая 2024 года.
Поскольку Microsoft больше не предоставляет обновления безопасности и техническую поддержку для Windows 7 и для Windows 8.1, мы больше не будем тестировать «Ведьмака 3» на этих операционных системах и не будем поддерживать их в случае каких-либо потенциальных обновлений, выпущенных после 17 мая.
Пока нет точной информации о том, насколько активно будут поддерживаться эти версии игры в будущем. В CD Projekt RED отметили, что пользователи этих ОС всегда смогут откатить обновления на более раннюю, чтобы избежать проблем совместимости.
пора уже на 10 переходить
На 11
С учетом огромного количества старого железа до этого далеко. Ставить 11 через обход не каждый будет.
пока 11 ставить нет смысла, достаточно 10 винды версии 21H2 (19044.1288)
Например на сайте моей материнки h310 нет дров на 11 винду. Говорят что вроде 11 дрова могут установиться, но все же думаю там могут и проблемы быть.
А их кто-то просит тестировать? Всё протестировали уже почти 10 лет назад, чё за bread
а игра то как лишается поддержки? что за тупость от поляков?
Если игра онлайн в принципе можно понять, но одиночная игра это тупость.
печальная новость
Вот и семёрка окончательно ушла в прошлое, где её уже дожидаются миллениум и хп.