Томаш Марчевка: The Witcher 3: Wild Hunt скрывает историю любви, которую почти никто не заметил

В игре The Witcher 3 много романтических отношений, которые часто заканчиваются катастрофой, но CD Projekt Red раскрыла одну трагическую историю любви из дополнения "Кровь и Вино", о которой никто не знал. По крайней мере, так считает один из сценаристов.
Выступая в подкасте AnsweRED, Томаш Марчевка рассказал, что по замыслу CD Projekt Red один персонаж должен был быть тайно влюблен в другого, но обстоятельства скрывали эти чувства.
Этот персонаж - Дамьен де ла Тур, капитан герцогской гвардии Туссента при герцогине Анне Генриетте. А в кого он был влюблен? В женщину, которую он поклялся защищать, — в саму Генриетту.
Я не думаю, что об этом говорится в игре, но мы предполагаем, что он тайно влюблен в нее. А поскольку он не аристократ, ему невозможно даже представить, что такое могло случиться. Мне кажется, есть один момент, когда она заявляет, что ей грозит смертельная опасность и т.д., а он просто смотрит на нее. И если вы знаете, что искать, то в этом взгляде вы видите глубину отношений. Это очень тонко, я не знаю, насколько это прозрачно, но мы всегда помнили о том, что он, по сути, готов отдать за нее жизнь, если понадобится.
Но сценарист не совсем прав. В игровом дневнике есть фраза: 'Если вы хотите знать моё мнение, скорее всего, он был слегка в неё влюблён.' Таким образом, в игре присутствует небольшой намек.
С самого начала дополнения он спорит с Геральтом при Генриетте и пытается доказать свою большую значимость как мужчины. И пыхтит он реально, как влюблённый мальчишка.
Мне кажется, это было очевидно.
Соглашусь, это было очевидно сразу.
очевиднее этой првязанности только любовь Геральта и Плотвы, но сценаристам, конечно, виднее.
Только наоборот, ибо она была не взаимная
со стороны Генриетты или Плотвы?
Так себе откровение. Об этом все знали еще 7 лет назад. XD
Зная современную SDPR, я уже опасался, что он расскажет про любовь того гея из Белого Сада к краснолюду-кузнецу.
Не может быть)
Блин, я думал речь про Цири и Геральта.
Спокуха педофил-инцестёр
Они серьёзно думают, что этого никто не заметил? O_o
Секрет полишинели)
Да вес это помнят))Че за тупость...
''Я не думаю, что об этом говорится в игре, но мы предполагаем'' Клёвая новость, о такой же клевой игре (нет).
Типично влюблен в дуру. Сестра Аньки намного лучше.