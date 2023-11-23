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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 24 999 оценок

Томаш Марчевка: The Witcher 3: Wild Hunt скрывает историю любви, которую почти никто не заметил

butcher69
Новости

В игре The Witcher 3 много романтических отношений, которые часто заканчиваются катастрофой, но CD Projekt Red раскрыла одну трагическую историю любви из дополнения "Кровь и Вино", о которой никто не знал. По крайней мере, так считает один из сценаристов.

Выступая в подкасте AnsweRED, Томаш Марчевка рассказал, что по замыслу CD Projekt Red один персонаж должен был быть тайно влюблен в другого, но обстоятельства скрывали эти чувства.

Этот персонаж - Дамьен де ла Тур, капитан герцогской гвардии Туссента при герцогине Анне Генриетте. А в кого он был влюблен? В женщину, которую он поклялся защищать, — в саму Генриетту.

Я не думаю, что об этом говорится в игре, но мы предполагаем, что он тайно влюблен в нее. А поскольку он не аристократ, ему невозможно даже представить, что такое могло случиться. Мне кажется, есть один момент, когда она заявляет, что ей грозит смертельная опасность и т.д., а он просто смотрит на нее. И если вы знаете, что искать, то в этом взгляде вы видите глубину отношений. Это очень тонко, я не знаю, насколько это прозрачно, но мы всегда помнили о том, что он, по сути, готов отдать за нее жизнь, если понадобится.

Но сценарист не совсем прав. В игровом дневнике есть фраза: 'Если вы хотите знать моё мнение, скорее всего, он был слегка в неё влюблён.' Таким образом, в игре присутствует небольшой намек.

14
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
PuserG

С самого начала дополнения он спорит с Геральтом при Генриетте и пытается доказать свою большую значимость как мужчины. И пыхтит он реально, как влюблённый мальчишка.

Мне кажется, это было очевидно.

24
вупсич пупсич

Соглашусь, это было очевидно сразу.

8
mongol312

очевиднее этой првязанности только любовь Геральта и Плотвы, но сценаристам, конечно, виднее.

5
Tisdare

Только наоборот, ибо она была не взаимная

0
mongol312 Tisdare

со стороны Генриетты или Плотвы?

0
Tokito77
3
0ncnjqybr

Так себе откровение. Об этом все знали еще 7 лет назад. XD

Зная современную SDPR, я уже опасался, что он расскажет про любовь того гея из Белого Сада к краснолюду-кузнецу.

1
golab42

Не может быть)

0
Сyberpunk

Блин, я думал речь про Цири и Геральта.

0
ratte88

Спокуха педофил-инцестёр

0
Кей Овальд

Они серьёзно думают, что этого никто не заметил? O_o

0
Jeliya Jam

Секрет полишинели)

0
QuadrupedalAfriel

Да вес это помнят))Че за тупость...

0
Indigo Night

''Я не думаю, что об этом говорится в игре, но мы предполагаем'' Клёвая новость, о такой же клевой игре (нет).

-2
kulikulikuli

Типично влюблен в дуру. Сестра Аньки намного лучше.

-3