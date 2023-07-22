В последнем патче The Witcher 3 для Nintendo Switch добавлен контент из next-gen версии ©

На днях CD Projekt выпустила новый патч к The Witcher 3: Wild Hunt для всех платформ. С точки зрения контента наибольший интерес представляет патч для Nintendo Switch, который добавляет ряд улучшений из новой версии игры, вышедшей для PlayStation и Xbox в конце прошлого года.

В патче, улучшающем игру для Xbox Series X и PlayStation 5, добавлены трассировка лучей, поддержка модов и ряд исправлений, связанных улучшением игрового процесса. Впрочем, несмотря на то, что функции, зависящие от мощности консолей текущего поколения, невозможны на Nintendo Switch, в гибридной версии игры появились некоторые изменения и дополнительный контент, например, миссии и броня по мотивам сериала Netflix, являющегося экранизацией The Witcher.

Пожалуй, самым значительным изменением является внедрение мода Full Combat Rebalance 3 от Flash_in_the_flesh, который добавляет изменения в баланс боя и исправляет некоторые ошибки. Также добавлены улучшения качества жизни, например, возможность быстрее ходить или скрывать карту и цели. Также можно будет увеличить размер шрифта субтитров.

Кроме того, в версию для Nintendo Switch теперь встроена функция кросс-прогрессии. Используя учетную запись GOG, теперь можно будет успешно продолжить игру с того места, на котором вы остановились, но уже на другой платформе, и наоборот.