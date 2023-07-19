The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 23 074 оценки

The Witcher 3: Wild Hunt получила обновление 4.04

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monk70
Новости

Польская студия CD Projekt RED, как и обещал директор по глобальному сообществу Марцин Момот, сегодня выпустила обновление для The Witcher 3: Wild Hunt, которое содержит различные исправления в игре. В обновлении добавили калибровку HDR, возможность переключать зелья и применять масла из радиального меню, а также внесены различные улучшения и правки. На ПК в Steam размер скачиваемых файлов составляет 3,2 ГБ.

ДЛЯ ПК

  • Кадры, разрешенные настройкой «Максимум кадров в секунду», теперь будут подсчитываться правильно, если включена генерация кадров DLSS.
  • Исправлены некоторые случаи, когда волосы персонажей могли выглядеть слишком яркими при включенной трассировке лучей.
  • Лысая гора — исправлен сбой, который возникал, когда трассировка лучей была включена, а все остальные параметры трассировки лучей были отключены.
  • Бестия из Белого сада — исправлена ошибка, из-за которой загрузка определенного сохранения контрольной точки могла привести к зависанию игры, если была включена трассировка лучей.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игра запускалась без REDlauncher и открывала вкладку браузера с запросом на разрешение «Использовать Cyberpunk 2077 с вашей учетной записью Epic Games».
  • Исправлена ошибка, из-за которой ввод с геймпада все еще мог работать, когда игра находилась в приостановленном состоянии.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в главном меню появлялся второй курсор с высокой чувствительностью, когда для параметра «Аппаратный курсор» было установлено значение «Выкл.».

ВИЗУАЛ

  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых местах туман мог выглядеть как 2D.
  • Исправлена ошибка, из-за которой отражение неба на воде с включенной трассировкой лучей частично отсутствовало в определенных местах в Белом саду, Велене и Туссенте.
  • Коллизия с травой теперь работает правильно.
  • Добавлена опция калибровки HDR.
  • Исправлена ошибка, из-за которой горы в Каэр Морхене могли исчезнуть при смене ракурса камеры, когда Геральт находился под водой.
  • Охота за Младшим - Удален ненужный водоем из канализации Оксенфурта.
  • Исправлена ошибка, из-за которой экран загрузки зависал при включенной трассировке лучей.

ЗАДАНИЯ И ГЕЙМПЛЕЙ

  • Добавлена возможность переключать зелья и применять масла из радиального меню.
  • Исправлена ошибка, из-за которой здоровье Геральта быстро истощалось при нырянии.
  • Последнее испытание — исправлена ошибка, из-за которой Ламберт при выходе из области и возвращении мог стоять в воде, а не сидеть в лодке, что блокировало прогресс.

ДРУГОЕ

  • Устранены некоторые проблемы с загрузкой сохранений при использовании функции кросс-прогрессии на нескольких компьютерах с одной и той же учетной записью GOG.

Обратите внимание: это только самые заметные изменения и дополнения в игре. Патч содержит другие исправления, не вошедшие в этот список.

33
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
wianewa

И ни одного пункта с хоть какими-то потугами в оптимизацию игры. Да уж. Забили полностью.

14
mrPickles666

у них там туман 2D. Какая тут может быть оптимизация?))

0
Stas776

То есть, ДХ 12 всё так же на 30% хуже по производительности на пустом месте..кайф

11
neropashka

я так понимаю все еще лучше играть на последнем патче до выпуска патча ремастера?

8
wianewa

Да, оптимизация просто дико ужасная. Я на 3080 с модом на rtx, который хоть немного его "оптимизирует" получаю на максималках хоть какие-то стабильные 60фпс в сложных сценах. А вот на 2070 super даже на dx11 играть просто отвратительно. Это при том, что обычный ведьмак нафаршированный кучей модов на той же 2070s выдаёт под 150фпс.

1
Dead_s_benzopiloy

Криворукие польские петучи kappa

4
Imnogamer

Не густо.

1
saksnboom
Обратите внимание: это только самые заметные изменения и дополнения в игре. Патч содержит другие исправления, не вошедшие в этот список.
-4
SoRaS3

Отражения в воде были всратые везде. По краям изображения, видны отсутствующие отражения, хоть с РТХ хоть без него. Я думал это смогут поправить.

1
BouncyBertram

Смешной момент, когда играешь на патче 2015 года, а без обновления этого патча, ведьмак просто не запустится.

0
Haveru

А почему не выложил изменения для консолей?

0
iMDepressing

У меня на RTX 3070Ti игра лагает.. фреймтайм дропается, фризит.. и это в фулл хд, рукожопы я фигею! Киберпанк на ультрах так не лагает!

0
SergeK69

А у меня на такой же карте не лагает, не фризит, фреймтайм не дропается. Всё нормально работает, хотя конечно, мощности карты не хватает(40-60 fps), но всё плавно. Так что обвинения разрабов в рукожопости - мимо.

-1