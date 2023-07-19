The Witcher 3: Wild Hunt получила обновление 4.04 ©

Польская студия CD Projekt RED, как и обещал директор по глобальному сообществу Марцин Момот, сегодня выпустила обновление для The Witcher 3: Wild Hunt, которое содержит различные исправления в игре. В обновлении добавили калибровку HDR, возможность переключать зелья и применять масла из радиального меню, а также внесены различные улучшения и правки. На ПК в Steam размер скачиваемых файлов составляет 3,2 ГБ.

ДЛЯ ПК

Кадры, разрешенные настройкой «Максимум кадров в секунду», теперь будут подсчитываться правильно, если включена генерация кадров DLSS.

Исправлены некоторые случаи, когда волосы персонажей могли выглядеть слишком яркими при включенной трассировке лучей.

Лысая гора — исправлен сбой, который возникал, когда трассировка лучей была включена, а все остальные параметры трассировки лучей были отключены.

Бестия из Белого сада — исправлена ошибка, из-за которой загрузка определенного сохранения контрольной точки могла привести к зависанию игры, если была включена трассировка лучей.

Исправлена ошибка, из-за которой игра запускалась без REDlauncher и открывала вкладку браузера с запросом на разрешение «Использовать Cyberpunk 2077 с вашей учетной записью Epic Games».

Исправлена ошибка, из-за которой ввод с геймпада все еще мог работать, когда игра находилась в приостановленном состоянии.

Исправлена ошибка, из-за которой в главном меню появлялся второй курсор с высокой чувствительностью, когда для параметра «Аппаратный курсор» было установлено значение «Выкл.».

ВИЗУАЛ

Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых местах туман мог выглядеть как 2D.

Исправлена ошибка, из-за которой отражение неба на воде с включенной трассировкой лучей частично отсутствовало в определенных местах в Белом саду, Велене и Туссенте.

Коллизия с травой теперь работает правильно.

Добавлена опция калибровки HDR.

Исправлена ошибка, из-за которой горы в Каэр Морхене могли исчезнуть при смене ракурса камеры, когда Геральт находился под водой.

Охота за Младшим - Удален ненужный водоем из канализации Оксенфурта.

Исправлена ошибка, из-за которой экран загрузки зависал при включенной трассировке лучей.

ЗАДАНИЯ И ГЕЙМПЛЕЙ

Добавлена возможность переключать зелья и применять масла из радиального меню.

Исправлена ошибка, из-за которой здоровье Геральта быстро истощалось при нырянии.

Последнее испытание — исправлена ошибка, из-за которой Ламберт при выходе из области и возвращении мог стоять в воде, а не сидеть в лодке, что блокировало прогресс.

ДРУГОЕ

Устранены некоторые проблемы с загрузкой сохранений при использовании функции кросс-прогрессии на нескольких компьютерах с одной и той же учетной записью GOG.

Обратите внимание: это только самые заметные изменения и дополнения в игре. Патч содержит другие исправления, не вошедшие в этот список.