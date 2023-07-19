The Witcher 3: Wild Hunt получила обновление 4.04

Польская студия CD Projekt RED, как и обещал директор по глобальному сообществу Марцин Момот, сегодня выпустила обновление для The Witcher 3: Wild Hunt, которое содержит различные исправления в игре. В обновлении добавили калибровку HDR, возможность переключать зелья и применять масла из радиального меню, а также внесены различные улучшения и правки. На ПК в Steam размер скачиваемых файлов составляет 3,2 ГБ.
ДЛЯ ПК
- Кадры, разрешенные настройкой «Максимум кадров в секунду», теперь будут подсчитываться правильно, если включена генерация кадров DLSS.
- Исправлены некоторые случаи, когда волосы персонажей могли выглядеть слишком яркими при включенной трассировке лучей.
- Лысая гора — исправлен сбой, который возникал, когда трассировка лучей была включена, а все остальные параметры трассировки лучей были отключены.
- Бестия из Белого сада — исправлена ошибка, из-за которой загрузка определенного сохранения контрольной точки могла привести к зависанию игры, если была включена трассировка лучей.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра запускалась без REDlauncher и открывала вкладку браузера с запросом на разрешение «Использовать Cyberpunk 2077 с вашей учетной записью Epic Games».
- Исправлена ошибка, из-за которой ввод с геймпада все еще мог работать, когда игра находилась в приостановленном состоянии.
- Исправлена ошибка, из-за которой в главном меню появлялся второй курсор с высокой чувствительностью, когда для параметра «Аппаратный курсор» было установлено значение «Выкл.».
ВИЗУАЛ
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых местах туман мог выглядеть как 2D.
- Исправлена ошибка, из-за которой отражение неба на воде с включенной трассировкой лучей частично отсутствовало в определенных местах в Белом саду, Велене и Туссенте.
- Коллизия с травой теперь работает правильно.
- Добавлена опция калибровки HDR.
- Исправлена ошибка, из-за которой горы в Каэр Морхене могли исчезнуть при смене ракурса камеры, когда Геральт находился под водой.
- Охота за Младшим - Удален ненужный водоем из канализации Оксенфурта.
- Исправлена ошибка, из-за которой экран загрузки зависал при включенной трассировке лучей.
ЗАДАНИЯ И ГЕЙМПЛЕЙ
- Добавлена возможность переключать зелья и применять масла из радиального меню.
- Исправлена ошибка, из-за которой здоровье Геральта быстро истощалось при нырянии.
- Последнее испытание — исправлена ошибка, из-за которой Ламберт при выходе из области и возвращении мог стоять в воде, а не сидеть в лодке, что блокировало прогресс.
ДРУГОЕ
- Устранены некоторые проблемы с загрузкой сохранений при использовании функции кросс-прогрессии на нескольких компьютерах с одной и той же учетной записью GOG.
Обратите внимание: это только самые заметные изменения и дополнения в игре. Патч содержит другие исправления, не вошедшие в этот список.
И ни одного пункта с хоть какими-то потугами в оптимизацию игры. Да уж. Забили полностью.
у них там туман 2D. Какая тут может быть оптимизация?))
То есть, ДХ 12 всё так же на 30% хуже по производительности на пустом месте..кайф
я так понимаю все еще лучше играть на последнем патче до выпуска патча ремастера?
Да, оптимизация просто дико ужасная. Я на 3080 с модом на rtx, который хоть немного его "оптимизирует" получаю на максималках хоть какие-то стабильные 60фпс в сложных сценах. А вот на 2070 super даже на dx11 играть просто отвратительно. Это при том, что обычный ведьмак нафаршированный кучей модов на той же 2070s выдаёт под 150фпс.
Криворукие польские петучи kappa
Не густо.
Отражения в воде были всратые везде. По краям изображения, видны отсутствующие отражения, хоть с РТХ хоть без него. Я думал это смогут поправить.
Смешной момент, когда играешь на патче 2015 года, а без обновления этого патча, ведьмак просто не запустится.
А почему не выложил изменения для консолей?
У меня на RTX 3070Ti игра лагает.. фреймтайм дропается, фризит.. и это в фулл хд, рукожопы я фигею! Киберпанк на ультрах так не лагает!
А у меня на такой же карте не лагает, не фризит, фреймтайм не дропается. Всё нормально работает, хотя конечно, мощности карты не хватает(40-60 fps), но всё плавно. Так что обвинения разрабов в рукожопости - мимо.