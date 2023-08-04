"Ведьмак" в стиле Хаяо Миядзаки: нейросеть перенесла героев игры в мир аниме

Пользователь Reddit с никнеймом AlucardVTep3s перенес героев The Witcher 3: Wild Hunt в мир аниме. С помощью нейросетей он смог представить, как выглядели бы Геральт, Цири, Йеннифэр, Трисс и другие знаменитые персонажи, если бы их нарисовал Хаяо Миядзаки.
В начале августа энтузиаст с ником Unic0rnHunter представил, как мог бы выглядеть фильм про Гарри Поттера, если бы его сняли в Южной Корее. В работе он также использовал Midjourney.
Как будто бы тупо текстуры убрали
То йеннифер или мужик какой-то?
ITS A TRAP!
Run away!
Ни одна машина в мире не в состоянии "нарисовать" что либо вместо любого художника. Никогда. Художник - это творец, тот, кто видит мир по своему. Именно поэтому каждая их работа - творческий процесс. Нейросеть создает аналоги на основе выборки. Машина не создает, а всего лишь повторяет созданное. Показанные здесь персонажи по сути все "на одно лицо". Для художника повторение в работах - кризис. Машина же наштамповала "героев" с абсолютно мертвыми и неинтересными лицами. Машина не в состоянии понять, что главное в изображении того же человека - умение показать его эмоции в данный конкретный момент времени.
Через пару лет твое сообщение уже не будет актуально скринь
Не будет. Вам правильно сказали, машина способна копировать чужие идеи и применять их в заданных рамках, но не способна генерировать ничего нового. Поэтому и вопли про отъем работы нейросетями был в массе у посредственных художников, делающих задешево простенькие работы. Талантливым художникам с собственным стилем ничего не грозит - сделать клонирование стиля нейросети могут, а вот что-то уникальное не в состоянии.
Это повторяет старую историю с популярными воплями как всех заменит ИИ - начиная с беспилотных аппаратов, которые заменят пилотов и экипаж. А потом оказывается, что ИИ не тянет в вопросах, где надо реагировать на нетипичные ситуации и в итоге даже на атомных станциях до сих пор главное решение - за операторами, а все системы лишь реагируют автоматически на штатные ситуации. Единственное полноценное "беспилотное" судно курсирует по крайне короткому и безопасному маршруту в Норвегии, а автопилот на машине еще до введения в полноценный строй уже успел задавить человека, несмотря даже на наличие оператора. И до сих пор ИИ не смогли заменить человека в том же транспорте - просто между транспортом и его оператором появилась прокладка в виде приемо-передающего комплекса связи и управления.