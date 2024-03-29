CD Projekt Red: The Witcher 4 будет опираться на третью часть, но не станет ее клоном

Вчера у компании CD Projekt Red состоялась конференция с инвесторами касательно финансовых показателей издательства за 2023 финансовый год. В ходе неё со-руководитель CDPR Михал Новаковски и бывший гендиректор Адам Кичиньски поделились интересными подробностями касательно будущих проектов CDPR.

Вчера стало известно о том, что 2/3 штата сотрудников издательства уже работают над The Witcher 4. По словам руководителей студии, они считают число в 400-500 сотрудников оптимальным с точки зрения менеджмента для работы над своими проектами - издательство не планирует дальнейшее наращивание штата для своих игр.

Кроме того, они сказали, что The Witcher 4 станет нечто совершенно новым - фанатам не стоит ожидать простой клон третьей части. Разработчики будут опираться на предыдущую игру при создании четвертой части, однако они не планируют делать "безопасный сиквел".

Так же руководство CDPR сообщило, что не планирует проводить сокращения в студии, а поддержка Cyberpunk 2077 еще не окончена - над игрой продолжает работать некоторая команда разработчиков, поэтому, вероятно, в будущем игра получит новые небольшие обновления.