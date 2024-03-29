CD Projekt Red: The Witcher 4 будет опираться на третью часть, но не станет ее клоном

Вчера у компании CD Projekt Red состоялась конференция с инвесторами касательно финансовых показателей издательства за 2023 финансовый год. В ходе неё со-руководитель CDPR Михал Новаковски и бывший гендиректор Адам Кичиньски поделились интересными подробностями касательно будущих проектов CDPR.
Вчера стало известно о том, что 2/3 штата сотрудников издательства уже работают над The Witcher 4. По словам руководителей студии, они считают число в 400-500 сотрудников оптимальным с точки зрения менеджмента для работы над своими проектами - издательство не планирует дальнейшее наращивание штата для своих игр.
Кроме того, они сказали, что The Witcher 4 станет нечто совершенно новым - фанатам не стоит ожидать простой клон третьей части. Разработчики будут опираться на предыдущую игру при создании четвертой части, однако они не планируют делать "безопасный сиквел".
Так же руководство CDPR сообщило, что не планирует проводить сокращения в студии, а поддержка Cyberpunk 2077 еще не окончена - над игрой продолжает работать некоторая команда разработчиков, поэтому, вероятно, в будущем игра получит новые небольшие обновления.
А сделали бы они ещё пару длс для 3 Ведьмака.... Было бы круто.Эх...
Пески Офира...эх, как же было бы круто.
Хотелось бы создать своего ведьмака.
т.е. будет опасный сиквел? ёйкс...
Кавы́чки — парный знак препинания, который употребляется для выделения прямой речи, цитат, отсылок, названий предприятий, литературных произведений, газет, журналов, а также отдельных слов, если они включаются в текст не в своём обычном значении.
Главное, на что стоит опираться, это на атмосферу, красивый саундтрек, душевные диалоги. Затронуть некоторых персонажей, те же: Гюнтер, Аваллак'х, Цири. А так-же, аналогичный перенос решений из прошлой части. Например, тот же Детлафф может остаться жив, а из этого можно сделать полноценную сюжетную линию, наподобие сюжетки с Лето
Ох чувствую словлю минусов и хейта, но каждый высказывает своё мнение) Не сильно зашла 3 часть (как и первые две), повёлся на кучу положительных отзывов, хотя серию книг зачитал до дыр, ну и польский сериал до сих пор заходит. Но что-то в игре не цепляет, ограниченный уровнями мир немного раздражал, ну и пара глюков и застреваний. Скорее всего эффект после знакомства с оригиналом. Не знаю что ждать от 4 части, но думаю заполнит нишу жанра, а фанаты серии будут рады (если их ожидания оправдаются). Самое главное чтобы не брали пример с юбисофт в плане конвеера.
Ага, верим верим
А вообще я скажу так: главное чтобы от 4 ведьмака остались довольны фанаты 3 ведьмака, а не фанаты Киберпанка, а если попробую угодить всем, легендарной игры мы больше не получим.
Это типа приключения не персонажей школы волка ?
типо как с ассасинс крид будет? просто локацию сменят и гг?
Ага, ведьмак от первого лица, на... После киберпанка как то сомнения уже закрадываются.
Как вы задрали уже нытики «оптимисты»!!!
Да и вы фанаты киберпанка, тк, кто полюбил всем сердцем 3 часть ведьмака до сих пор таят обиду на прожектов, но молодëжь и любители пострелять окупили игру.