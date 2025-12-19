Новый "Ведьмак" обойдётся CD Projekt дороже Cyberpunk 2077

Четвёртая часть серии The Witcher рискует стать самым дорогим проектом в истории CD Projekt. Как следует из нового отчёта аналитика Noble Securities Матеуша Хржановского, суммарные расходы на разработку и маркетинг The Witcher IV могут достичь 2,8 млрд злотых, что эквивалентно примерно 770–780 млн долларов.

По оценке эксперта, непосредственно на производство игры польская студия потратит около 1,4 млрд злотых. Ещё столько же, по прогнозу, уйдёт на глобальную маркетинговую кампанию. Рост бюджета аналитик связывает с увеличившимися масштабами проекта, более длительным производственным циклом и стремлением CD Projekt укрепить позиции франшизы на фоне конкуренции с крупнейшими ААА-релизами.

В отчёте также говорится, что общий бюджет новой трилогии The Witcher может составить около 3,2 млрд злотых (порядка 890 млн долларов). При этом вторая и третья игры серии должны обойтись заметно дешевле, поскольку будут создаваться на уже готовой технологической базе The Witcher IV. Дополнительную экономию, по мнению Хржановского, обеспечат более плотные сроки релизов и синергия маркетинговых кампаний.

Точной даты выхода The Witcher IV пока нет. Ранее CD Projekt подтверждала, что игра не выйдет в 2026 году. Аналитики Noble Securities ожидают релиз в четвёртом квартале 2027-го.

Отдельно в отчёте упоминается возможный платный DLC для The Witcher 3, который, по прогнозам, может выйти в мае 2026 года и стать своеобразным мостом между завершённой трилогией и новой сагой, а также запустить полноценную рекламную кампанию The Witcher IV.