Трейлер The Witcher 4 был удостоен престижной награды

Не смотря на то, что до релиза The Witcher 4 еще далеко, его первый трейлер уже получил международное признание. Работа, созданная при участии CD Projekt Red и Platige Image, получила награду Gold Cube на церемонии ADC Awards 2025. Ролик был отмечен в категории «Игры - Маркетинг - Трейлер».

Мы сделали это! Мы привезли домой «Золотой куб» с ADC Annual Awards 2025! - сообщила Platige Image на X, добавив, что создание ролика стало результатом многих месяцев упорного труда, творчества и командной работы.

Премьера трейлера, созданного с использованием технологии Unreal Engine 5, состоялась на гала-премии The Game Awards 2024. В 6-минутном ролике Цири предстала в роли главной героини игры и тем самым открыла следующую главу популярной серии игр от студии CD Projekt Red.

Platige Image - польская компания, специализирующаяся на создании компьютерной графики, 3D-анимации и цифровых спецэффектов для фильмов, рекламных роликов и видеоигр. Помимо CD Projekt Red, она также сотрудничала с Activision и Capcom. Пару месяцев назад разработчики также представили кинематографический трейлер к игре Kingdom Come: Deliverance 2.