В новой части The Witcher может использоваться модифицированная версия движка Unreal Engine 5

Польская студия CD Projekt RED в марте прошлого года объявила о работе над следующей частью игровой саги "Ведьмак". Продолжение The Witcher создается под кодовым названием Polaris, и главным отличием от предыдущей игры станет использование Unreal Engine 5. Судя по всему, разработчики не собираются полагаться на чистую версию современного движка. Вместо этого они создадут модифицированную версию.
На измененную версию Unreal Engine 5 в разработке новой The Witcher намекает сама CD Projekt RED. Студия опубликовала на официальном сайте новую вакансию, в которой ищет технического инженера. Будущий сотрудник присоединится к основной команде разработчиков новой The Witcher, где будет отвечать за имплементацию Unreal Engine. Что примечательно, в обязанностях инженера прямо указывается поддержка существующих технологий Unreal Engine и разработка новых систем, намекая на модернизацию движка под нужды CD Projekt RED.
Модернизация таких общедоступных движков, как Unreal Engine, достаточно частая практика в современной игровой индустрии. Каждая студия по-своему адаптирует его возможности. Интересно, насколько сильно изменит и расширит возможности Unreal Engine студия CD Projekt RED для следующей игры в серии The Witcher.
Теперь пристальное внимание к польской студии должно уменьшиться, могут выдохнуть и заняться в медийном поле около игровыми активностями. До выхода следующего блокбастера года четыре, а то и больше. Появится наверняка уже на новое железо и поколение консолей, так что карт-бланш у них большой. Работу над ошибками, надеюсь, тоже провели и на те же грабли не наступят. Можно только удачи пожелать, велосипед, как с Киберпанком, изобретать не нужно, делайте того самого Ведьмака в новой обертке.
скорей всего проста редактар под квесты и диалоги
а то некоторые сказывают что движок не годится для рпг игор
Прощай, оптимизация, здравствуйте, баги и низкий FPS.
Купи новый комп и не ной
Какой, интересно, если даже 4090 не тянет новые проекты?
Теперь года 3 будут UE5 модифицировать, а потом еще лет 5 будут игру делать. Думаю это не самое хорошое бизнес решение.
Главное чтобы в итоге не получился Red Engine 2.0 как в киберпанке) До сих пор до ума довести не могут)
О дааа, неужели мы, наконец, увидим в современной игре современный графоний????
A Plague Tale: Requiem поиграй там графика полностью на 5 унреале очень мощная
Я знаю. Но масс юзеру скармливают устаревшее под флагом некстгена
и я в шоке, как массюзер жрет это и причмокивает (можно даже оценить это по дизлайкам) (но, хотя бы, иронию умеет распознавать, хоть и не зная причины, но все же)
Не выдумывай. Реквием, как и оригинальная игра, создавались на внутреннем движке студии Asobo
https://gamingbolt.com/a-plague-tale-innocence-graphics-analysis-one-of-the-best-looking-games-of-this-gen
Я ее (A Plague Tale: Requiem) вообще на рабочей сборке 2015г с ГТХ 970 на борту проходил на средних настройках. Будь там UE5 он бы 5-10 фпс выдавал.
Не знаю, как вы, а я немедленно пойду подрочу на это! Aluve