В новой части The Witcher может использоваться модифицированная версия движка Unreal Engine 5 ©

Польская студия CD Projekt RED в марте прошлого года объявила о работе над следующей частью игровой саги "Ведьмак". Продолжение The Witcher создается под кодовым названием Polaris, и главным отличием от предыдущей игры станет использование Unreal Engine 5. Судя по всему, разработчики не собираются полагаться на чистую версию современного движка. Вместо этого они создадут модифицированную версию.

На измененную версию Unreal Engine 5 в разработке новой The Witcher намекает сама CD Projekt RED. Студия опубликовала на официальном сайте новую вакансию, в которой ищет технического инженера. Будущий сотрудник присоединится к основной команде разработчиков новой The Witcher, где будет отвечать за имплементацию Unreal Engine. Что примечательно, в обязанностях инженера прямо указывается поддержка существующих технологий Unreal Engine и разработка новых систем, намекая на модернизацию движка под нужды CD Projekt RED.

Модернизация таких общедоступных движков, как Unreal Engine, достаточно частая практика в современной игровой индустрии. Каждая студия по-своему адаптирует его возможности. Интересно, насколько сильно изменит и расширит возможности Unreal Engine студия CD Projekt RED для следующей игры в серии The Witcher.