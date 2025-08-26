Феномен сложных игр уходит корнями в основу человечества, объясняет разработчик Witchfire

Witchfire без сомнения можно отнести к числу сложных игр. Это не ускользнуло от внимания редактора сайта Rogueliker, который в беседе с Адрианом Хмелярцем не преминул спросить его о том, что привлекает людей в сложных играх.
По мнению разработчика, поиск вызовов лежит в природе человека. На вопрос "что такого есть в сложных играх (...), что люди их так любят?", Хмелярц ответил:
Ответ содержится в вопросе: вызов. Люди созданы для продолжения рода и выживания. Последнее требует умения справляться с трудными ситуациями и находить из них выход. Вызов в видеоигре — это симуляция события, для преодоления которого требуются как моторные, так и умственные навыки. Если нам это удается, наши гормоны вознаграждают нас приятными ощущениями.
Затем он добавил:
Это и смотреть на взрывающиеся головы – это круто.
Но это еще не все, ведь интервью завершается вопросом о ходе работ над игрой, а также о консольной версии.
Сейчас мы планируем финальную фазу — я имею в виду последние обновления. Официально мы движемся к версии 1.0, и действительно кажется, что большая часть работы уже сделана. Однако у нас еще есть несколько козырей в рукаве, и я говорю не "только" о новых регионах, врагах или снаряжении.
Что касается консолей, то их время, скорее всего, наступит после того, как мы закончим с выпуском версии 1.0 для ПК.
а чтож тогда разрабы хорошие настоящие игры все меньше делают отдавая предпочтения инди калу который за неделю на коленке гвнокодят ? это тоже в основу человечества входит ? тогда прям противоречие получается - вот уж где реальный феномен
Феномен сложных игр уходит корнями во времена NES и аркадных игр, когда по-другому делать и не умели. На аркадах вообще чем сложнее игра, тем лучше, так как больше людей будут закидывать в нее деньги, чтобы продолжить играть. За большим исключением все игры до начала 90-х годов были хардкорные, только потом появился геймдизайн как таковой и разработчики поняли, что людям нравятся получать удовольствие от игр, а не страдать, скача по платформам как угорелые. It's all about money
Ну и ладненько. Пойдем к корням.
Хейтеры сосаликов вымрут )