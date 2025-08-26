Феномен сложных игр уходит корнями в основу человечества, объясняет разработчик Witchfire

Witchfire без сомнения можно отнести к числу сложных игр. Это не ускользнуло от внимания редактора сайта Rogueliker, который в беседе с Адрианом Хмелярцем не преминул спросить его о том, что привлекает людей в сложных играх.

По мнению разработчика, поиск вызовов лежит в природе человека. На вопрос "что такого есть в сложных играх (...), что люди их так любят?", Хмелярц ответил:

Ответ содержится в вопросе: вызов. Люди созданы для продолжения рода и выживания. Последнее требует умения справляться с трудными ситуациями и находить из них выход. Вызов в видеоигре — это симуляция события, для преодоления которого требуются как моторные, так и умственные навыки. Если нам это удается, наши гормоны вознаграждают нас приятными ощущениями.

Затем он добавил:

Это и смотреть на взрывающиеся головы – это круто.

Но это еще не все, ведь интервью завершается вопросом о ходе работ над игрой, а также о консольной версии.

Сейчас мы планируем финальную фазу — я имею в виду последние обновления. Официально мы движемся к версии 1.0, и действительно кажется, что большая часть работы уже сделана. Однако у нас еще есть несколько козырей в рукаве, и я говорю не "только" о новых регионах, врагах или снаряжении.

Что касается консолей, то их время, скорее всего, наступит после того, как мы закончим с выпуском версии 1.0 для ПК.