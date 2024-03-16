Первое крупное обновление для rogue-like шутера Witchfire выйдет в начале апреля

Польская студия The Astronauts сообщила дату релиза первого крупного патча под названием GGU для roguelike-шутера Witchfire. Апдейт выйдет 4 апреля и добавит в игру улучшенный баланс навыков и классов, новых врагов, оружие и еще много всего интересного.
Главные особенности нового патча:
- Переработанная система проклятий на карте. С этого момента она будет более понятной и не будет так сильно карать игроков. Теперь геймеры будут отчетливо понимать, когда у них начнутся проблемы.
- Улучшение первых часов игры и классов с увеличением количества оружия, перебалансировкой подклассов, умений и т.д.
- Новый тип врагов - друиды. Это медленные монстры, но они наносят смертельный урон.
- Изменен процесс прокачки персонажа. Отныне получение нового уровня героя будет более привязано к достижениям игрока, особенно при выполнении сложных испытаний.
- Расширение карты, в том числе новая область в локации Irongate Castle с новой камерой пыток.
Разработчики признались, что отложили выход обновления (которое должно было выйти в феврале), чтобы избежать конкуренции с другими крупными проектами на фоне распродаж в различных магазинах.
Напомним, что Witchfire появилась в раннем доступе в Epic Games Store в сентябре прошлого года. Игра получила хорошие отзывы от сообщества.
Да я так на 2 боссе застрял. Тупо не хватает патронов его завалить. И ещё смотрел видосы ,у челов очень быстро восстанавливается магия . У меня она еле еле ползет ,что то качать надо ?
Смертельный урон, я так понимаю, они будут ваншотать ? То бишь и без того душное дерьмо, сделать еще более душным... Я так понимаю процесс прокачки станет еще более душным, основанным на сложных заданиях, например на уничтожении этих самых друидов... Да свет клином на вашей параше не сошелся. Сделать полное душное дерьмо, приправив соусом из рогалика, это надо суметь 😂