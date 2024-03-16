Первое крупное обновление для rogue-like шутера Witchfire выйдет в начале апреля

Польская студия The Astronauts сообщила дату релиза первого крупного патча под названием GGU для roguelike-шутера Witchfire. Апдейт выйдет 4 апреля и добавит в игру улучшенный баланс навыков и классов, новых врагов, оружие и еще много всего интересного.

Главные особенности нового патча:

Переработанная система проклятий на карте. С этого момента она будет более понятной и не будет так сильно карать игроков. Теперь геймеры будут отчетливо понимать, когда у них начнутся проблемы.

Улучшение первых часов игры и классов с увеличением количества оружия, перебалансировкой подклассов, умений и т.д.

Новый тип врагов - друиды. Это медленные монстры, но они наносят смертельный урон.

Изменен процесс прокачки персонажа. Отныне получение нового уровня героя будет более привязано к достижениям игрока, особенно при выполнении сложных испытаний.

Расширение карты, в том числе новая область в локации Irongate Castle с новой камерой пыток.

Разработчики признались, что отложили выход обновления (которое должно было выйти в феврале), чтобы избежать конкуренции с другими крупными проектами на фоне распродаж в различных магазинах.

Напомним, что Witchfire появилась в раннем доступе в Epic Games Store в сентябре прошлого года. Игра получила хорошие отзывы от сообщества.