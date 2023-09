Разработчики Witchfire рассказали о системных требованиях, поддержке FSR/XeSS и другом ©

Польская студия разработки The Astronauts была основана почти одиннадцать лет назад и выпустила только приключенческую игру The Vanishing of Ethan Carter (в 2014 году), хотя ситуация скоро изменится с предстоящим дебютом Witchfire в раннем доступе.

Темный фэнтезийный шутер от первого лица в жанре рогалик был представлен давным-давно на церемонии The Game Awards 2017, проводимой Джеффом Кейли. Небольшая команда хранила молчание более четырех лет, объявив в январе 2022 года, что Witchfire выйдет в раннем доступе в конце 2022 года. Однако произошла еще одна задержка до 2023 года, когда разработчики объяснили, что они добавят области, подобные открытому миру, чтобы улучшить исследование игры.

Всего несколько дней отделяют нас от выпуска Witchfire в раннем доступе 20 сентября. В новом интервью основатель и генеральный директор The Astronauts Адриан Хмеларц (также известный как руководитель проекта Painkiller 2004 года и креативный директор Bulletstorm) обсудил причину длительной фазы разработки и годовую эксклюзивность Epic Games Store, а также подтвердил, что AMD FSR и Intel XeSS будут в игре в первый день и сообщил системные требования к ПК. Ниже приведены основные тезисы.