Разработчики Witchfire рассказали о системных требованиях, поддержке FSR/XeSS и другом

Польская студия разработки The Astronauts была основана почти одиннадцать лет назад и выпустила только приключенческую игру The Vanishing of Ethan Carter (в 2014 году), хотя ситуация скоро изменится с предстоящим дебютом Witchfire в раннем доступе.
Темный фэнтезийный шутер от первого лица в жанре рогалик был представлен давным-давно на церемонии The Game Awards 2017, проводимой Джеффом Кейли. Небольшая команда хранила молчание более четырех лет, объявив в январе 2022 года, что Witchfire выйдет в раннем доступе в конце 2022 года. Однако произошла еще одна задержка до 2023 года, когда разработчики объяснили, что они добавят области, подобные открытому миру, чтобы улучшить исследование игры.
Всего несколько дней отделяют нас от выпуска Witchfire в раннем доступе 20 сентября. В новом интервью основатель и генеральный директор The Astronauts Адриан Хмеларц (также известный как руководитель проекта Painkiller 2004 года и креативный директор Bulletstorm) обсудил причину длительной фазы разработки и годовую эксклюзивность Epic Games Store, а также подтвердил, что AMD FSR и Intel XeSS будут в игре в первый день и сообщил системные требования к ПК. Ниже приведены основные тезисы.
- Для студии после разработки The Vanishing of Ethan Carter нужно было либо значительно увеличить команду и сделать Witchfire относительно быстро, либо оставить ее небольшой и делать её довольно медленно. Учитывая финансовую дисциплину и риски, они выбрали последнее. То, что должно было занять четыре года, в конечном итоге займет около восьми лет. Положительным моментом является то, что авторы смогли по-настоящему продумать структуру и механику игры и просто дать ей время на доработку.
- Сделка с Epic позволила студии сохранить независимость. Они могли бы продать часть студии инвесторам, но благодаря Epic этого делать не пришлось. Также Epic помогает продвигать игру. Главная страница магазина стоит больше, чем все трейлеры и публикации в социальных сетях вместе взятые.
- Цена игры как за период раннего доступа, так и за финальную версию будет одинаковой. Количество контента при запуске раннего доступа разное: где-то 75%, где-то 20%. Авторы сделали все, что могли, чтобы контента было более чем достаточно, чтобы оправдать выпуск.
- Поскольку Witchfire создана на Unreal Engine 4, разработчики обязательно рассмотрят вариант перехода на Unreal Engine 5. Когда они переделывали The Vanishing of Ethan Carter на UE4 из UE3, им практически пришлось делать игру с нуля. Версии были настолько несовместимы. К счастью, с UE5 дело обстоит иначе.
- На данный момент игра не поддерживает трассировку лучей. В Witchfire много естественных поверхностей, а деревья, стены замков и ржавые ворота не так уж и феноменальны для трассировки лучей. А сочетание "запеченного" освещения и освещения в реальном времени гарантирует хорошее излучение уже из коробки.
- Несмотря на то, что Nvidia является официальный партнер игры и очень помогает как в технологическом, так и в маркетинговом плане, разработчики решили поддержать всех игроков, поэтому технологии AMD FSR и Intel XeSS также будут поддерживаться в Witchfire.
- Разработчики также сообщили системные требования к ПК:
- Для скорости 30–40 кадров в секунду на средних настройках рекомендуется NVIDIA GTX1050 Ti + процессор Intel Core i5-6600K
- Рекомендуемые характеристики для игры на средних настройках с частотой 60+ кадров в секунду: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ + процессор Intel Core i5-8400
Сделка сделкой, а пока в Стиме не будет - играть не буду.
Не играй. Я вообще с тор качаю )) мне на стим поф.
Вполне обычные требования. Я думал будет требовательнее игра.
Нигде нет информации будет ли там Denuvo. Если не будет , тогда и не важно то что ее в стиме нету.