Разработчики Witchfire рассматривают возможность отложить выход первого крупного обновления

Witchfire, шутер от первого лица от польской студии The Astronauts, дебютировал в раннем доступе в сентябре. Теперь разработчики объявили, что первое крупное обновление, предлагающее, в частности, две новые карты, может выйти позже, чем было заявлено.

Согласно первоначальному плану, обновление (получившее название GGU) должно было выйти в конце ноября, однако разработчики с самого начала предупреждали, что релиз может быть перенесен на декабрь.

Эта задержка оказалась необходимой, поскольку масштаб обновления был увеличен. Однако теперь авторы совсем не уверены, что в декабре выйдет патч. Однако на этот раз это не связано с необходимостью дополнительного времени для завершения работы над патчем. Напротив, студия The Astronauts опасается, что GGU будет полностью охвачена зимними распродажами.

Как объясняют разработчики, в то время, когда они планируют выпустить обновление, и в Steam, и в Epic Games Store будут в самом разгаре зимние распродажи, которые являются самыми масштабными в году. Выпуск новой игры в этот период обрекает ее на провал, и студия The Astronauts размышляет над тем, не похоронит ли это и обновление.

Окончательное решение пока не принято. Разработчики, работающие над игрой, - настоящие ветераны, но Witchfire - их первая игра, выпущенная в раннем доступе, поэтому разработчики не знают, хорошо или плохо выпускать крупное обновление во время зимних распродаж. Поэтому ближайшие несколько недель они посвятят анализу ситуации и просят откликнуться самих игроков.

Напомним, что Witchfire поступила в продажу в раннем доступе 20 сентября этого года. Этап раннего доступа будет проводиться исключительно на ПК. Решение о возможных версиях для других аппаратных платформ пока не принято. В настоящее время игра доступна исключительно в Epic Games Store.