Сегодня состоится релиз лутер-шутера Witchfire

Лутер-шутер Witchfire, анонсированный еще в 2017 году, наконец-то выходит в раннем доступе, о чем сообщили разработчики из студии The Astronauts.
События Witchfire происходят в эпоху охоты на ведьм. Игрокам предстоит уничтожать монстров, вооружившись магией и огнестрельным оружием, созданным лучшими колдунами Ватикана. Целью игры станет поиск ведьмы Черного моря и уничтожение ее призрачной армии, чтобы вернуть таинственный артефакт.
Witchfire выйдет сегодня в 17:00 по московскому времени в качестве эксклюзива Epic Games Store "примерно на один год".
ранний доступ это не релиз. Релиз это версия 1.0, а ранний доступ - early access, beta test, версия 0.01-0.99. И также игры могут и не выйти из раннего доступа (стать заброшенными проектами), или, как часто бывает, могут выйти в релиз но по сути ничего не изменив при этом при переходе, но Witchfire это не грозит, там финансирование, креатив и трудовая сила достаточны до доведения идей до завершенного состояния на релизе
Сюжет хоть будет в этой игре, или чисто тупое месилово?
Ну шутерок должен быть годный, все таки его делали выходцы из People Can Fly, в сети есть 30-ти минутный ролик геймплея, судя хордкорчик будет еще тот, как в старые добрые времена)))
Главное что бы туда денуво не впихнули , про защиту до сих пор ничего не слышно.
ну да, доступность на торрентах это же самое главное для игры
а шо денува?
Думаю, что нет...да и инфы не было.
Как же бесит эта эксклюзивность эпик стора.
лутер-шутер?
Ну тут всё, до свидания сразу.
Жду нормального релиза через год. Как раз патчи, ДЛС повыходят.
Максимум, что через год может выйти это релизная версия в Steam и EGS
Игру много раз переносили, допиливали чтоб на релизе все было гладко, не думаю что сразу полетят какие либо исправления.