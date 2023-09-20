Сегодня состоится релиз лутер-шутера Witchfire ©

Лутер-шутер Witchfire, анонсированный еще в 2017 году, наконец-то выходит в раннем доступе, о чем сообщили разработчики из студии The Astronauts.

События Witchfire происходят в эпоху охоты на ведьм. Игрокам предстоит уничтожать монстров, вооружившись магией и огнестрельным оружием, созданным лучшими колдунами Ватикана. Целью игры станет поиск ведьмы Черного моря и уничтожение ее призрачной армии, чтобы вернуть таинственный артефакт.

Witchfire выйдет сегодня в 17:00 по московскому времени в качестве эксклюзива Epic Games Store "примерно на один год".