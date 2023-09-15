Война против ведьм: вышел геймплей шутера Witchfire от авторов Painkiller

Автор YouTube-канала Splattercatgaming опубликовал 30 минут игрового процесса шутера от первого лица Witchfire с элементами «рогалика». Над игрой в сеттинге темного фэнтези работают авторы Painkiller и Bulletstorm. Блогер назвал Witchfire гибридом Escape from Tarkov и RPG.

Witchfire выйдет в ранний доступ 20 сентября 2023 года. Игра будет эксклюзивом Epic Games Store до сентября 2024 года. Стоимость новинки — $40 (около 3 900 рублей по курсу ЦБ и без учета НДС).

События Witchfire происходят в эпоху охоты на ведьм. Игрокам предстоит уничтожать монстров, вооружившись магией и огнестрельным оружием, созданным лучшими колдунами Ватикана. Целью шутера станет поиск ведьмы Черного моря и уничтожение ее призрачной армии, чтобы вернуть таинственный артефакт.