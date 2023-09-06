Witchfire будет эксклюзивом EGS в течение "года или около того" ©

Игра Witchfire от The Astronauts наконец-то станет доступной для игры в конце этого месяца, когда она появится в раннем доступе на ПК. В новом FAQ соучредитель студии Адриан Чмиларц (Adrian Chmielarz) подтвердил, что игра будет выпущена по цене $39,99/€35,99 (зависит от региона). Она останется эксклюзивом для Epic Games Store в течение "года или около того", после чего будет выпущена для других магазинов.

Что касается количества контента, ожидаемого игроками в раннем доступе, то, по словам Чмиларца, это "сложный вопрос". Вкратце, цель состоит в том, чтобы "предоставить достаточно контента, чтобы вы были довольны и чувствовали, что игра стоила денег даже в форме раннего доступа".

Что касается элемента roguelite, то он пояснил, что при смерти вы не теряете все, и что каждый заход имеет свою цель, помимо выяснения механики. "Есть награды, которые не исчезают после смерти. Вы можете развиваться даже после неудачного захода".

Ближе к релизу будет выпущен видеоролик, объясняющий геймплейный цикл, так что нам остается ждать более подробной информации. The Astronauts также планирует выпустить Witchfire на консолях, когда работа над игрой будет завершена, но до этого еще далеко.