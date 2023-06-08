Witchfire 20.09.2023
8 184 оценки

Witchfire получила дату релиза в раннем доступе

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monk70
Новости

В недавнем интервью Адриан Чмиеларц из The Astronauts сообщил, что Witchfire будет доступна в раннем доступе в Epic Games Store 20 сентября 2023 года.

Witchfire — это roguelite-шутер от первого лица в жанре темного фэнтези, в котором вы, вооруженные странным оружием и запрещенной языческой магией, охотитесь на могущественную ведьму, у которой есть ключ к вашему спасению.

В Witchfire бушует смертельная война между могущественными ведьмами и Церковью. В этой альтернативной реальности ведьмы очень реальны и очень опасны, как и охотник на ведьм. Вооруженные колдунами Ватикана, игроки владеют безбожным набором оружия и запрещенной магией, сражаясь с темными ужасами от имени своих темных благодетелей.

Построенная на Unreal Engine 4, Witchfire может похвастаться графикой AAA, созданной независимой командой всего из девяти человек. Игроки исследуют великолепные полуоткрытые уровни с продвинутой фотограмметрией и постобработкой, которые создают захватывающий и реалистичный темный фэнтезийный мир.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Purity_09

> Witchfire — это roguelite-шутер

Так, насколько я помню, игра изначально разрабатывалась, как лутер-шутер, и ни о каком рогалике речи не было.

5
ZackSnyder

именно. это уже напрягает. хочется нового

2
BaalVII

Балдёж. Жду.

0
oldhoudini

Пэйнкиллер!!!

0