Witchfire получила дату релиза в раннем доступе ©

В недавнем интервью Адриан Чмиеларц из The Astronauts сообщил, что Witchfire будет доступна в раннем доступе в Epic Games Store 20 сентября 2023 года.

Witchfire — это roguelite-шутер от первого лица в жанре темного фэнтези, в котором вы, вооруженные странным оружием и запрещенной языческой магией, охотитесь на могущественную ведьму, у которой есть ключ к вашему спасению.

В Witchfire бушует смертельная война между могущественными ведьмами и Церковью. В этой альтернативной реальности ведьмы очень реальны и очень опасны, как и охотник на ведьм. Вооруженные колдунами Ватикана, игроки владеют безбожным набором оружия и запрещенной магией, сражаясь с темными ужасами от имени своих темных благодетелей.

Построенная на Unreal Engine 4, Witchfire может похвастаться графикой AAA, созданной независимой командой всего из девяти человек. Игроки исследуют великолепные полуоткрытые уровни с продвинутой фотограмметрией и постобработкой, которые создают захватывающий и реалистичный темный фэнтезийный мир.