Withering Rooms выйдет на PS5, Xbox Series и ПК в апреле

Этот хоррор отличается от многих представителей своего жанра. Во-первых, Withering Rooms использует непривычный для хорроров вид сбоку вместо традиционной перспективы от первого лица. Во-вторых, помимо элементов хоррора здесь присутствуют компоненты рогалика, экшена, стелса и квеста.

Визуально видеоигра выполнена в 2.5D-графике с антуражем викторианской Англии. Действие же разворачивается в особняке Мостина и его жутких окрестностях, включающих лабиринты из живой изгороди, мрачные катакомбы, заброшенные церкви, руины замка, пещеры с подземельями и многое другое.

Управлять предстоит юной девочкой, вынужденной противостоять кошмарам Дома Мостина и его владений. Она умеет как сражаться с чудовищами, так и осторожно прокрадываться мимо врагов. Также героиня может использовать особый ритуал для сохранения найденных предметов и повышения уровня.

Помимо опасных монстров, на пути главной героини будут встречаться нейтральные NPC вроде торговцев, ведьм и путников, с которыми можно побеседовать.