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Withering Rooms 04.10.2022
Экшен, Ужасы, Инди
5.7 6 оценок

Withering Rooms выйдет на PS5, Xbox Series и ПК в апреле

Procy_on
Новости

Издатель Perp Games и разработчик Moonless Formless объявили, что 2.5D хоррор-ролевая игра Withering Rooms покинет ранний доступ и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam 2 апреля.

Withering Rooms представляет собой 2,5D RPG, которая черпает вдохновение в рогеликах, соулслайках и классических играх жанра survival horror. Вам предстоит сыграть за молодую девушку, которая будет исследовать обширную процедурно генерируемую карту, включающую весь особняк Мостин Хаус, а также гробницы, пещеры, церкви и руины, которые находятся за его воротами.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Русик_96

фу ну и дерьмо же

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StormX10

выглядит Необычно.

Разуметься конкурентом Little Nightmares 1,2,3 не является.

Но все же у игры есть своя атмосфера чем то схожа с Silent Hill, что тоже является хоррор игрой.

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