Withering Rooms выйдет на PS5, Xbox Series и ПК в апреле

Издатель Perp Games и разработчик Moonless Formless объявили, что 2.5D хоррор-ролевая игра Withering Rooms покинет ранний доступ и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam 2 апреля.
Withering Rooms представляет собой 2,5D RPG, которая черпает вдохновение в рогеликах, соулслайках и классических играх жанра survival horror. Вам предстоит сыграть за молодую девушку, которая будет исследовать обширную процедурно генерируемую карту, включающую весь особняк Мостин Хаус, а также гробницы, пещеры, церкви и руины, которые находятся за его воротами.
фу ну и дерьмо же
выглядит Необычно.
Разуметься конкурентом Little Nightmares 1,2,3 не является.
Но все же у игры есть своя атмосфера чем то схожа с Silent Hill, что тоже является хоррор игрой.