Студия-разработчик игры Wizard with a Gun закрывается

Разработчик Wizard with a Gun компания Galvanic Games объявила о прекращении своей деятельности. Студия выпустила Wizard with a Gun для ПК и консолей в прошлом году, но, несмотря на одобрение критиков, похоже, ролевой твинстик-шутер не смог найти ту аудиторию, которая ему была нужна.

В сообщении, опубликованном в Twitter, основатель и президент Galvanic Games Патрик Морган написал, что, несмотря на то, что игра получила хорошую репутацию, продажи Wizard with a Gun оказались недостаточными для поддержания студии, а команда также не смогла достаточно быстро заключить контракт с издателем для нового проекта.

"С тяжелым сердцем я объявляю о закрытии Galvanic Games", - написал Морган. "Несмотря на многообещающий старт Wizard with a Gun, продажи недостаточно высоки, чтобы поддерживать нашу студию. Последний год был особенно тяжелым для игр. Хотя у нас было много обнадеживающих бесед на DICE и GDC, процесс подписания новых проектов даже в хороший год занимает больше времени, чем та полоса, которая у нас оставалась".

Игра Wizard with a Gun, изданная Devolver Digital, вышла в октябре прошлого года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Ранее, в мае этого года, в игру было добавлено бесплатное обновление, включающее кооперативную игру для 4 игроков, новый эндгейм-контент и многое другое.