Авторы Wo Long: Fallen Dynasty собираются улучшить производительность ПК-версии ©

В прошлом месяце студия Team Ninja выпустила Conqueror of Jiangdong, второе дополнение для ролевого экшена Wo Long: Fallen Dynasty. Однако это не означает окончания разработки игры. Разработчики рассказали о том, что интересного они запланировали на ближайшие два месяца.

В конце этого месяца мы получим улучшения баланса, а также возможность выбора уровня сложности в The Thousand-Mile Journey (эндгейм-режим, представленный во втором DLC). Чем выше уровень сложности, тем больше наград мы получим за успехи.

С другой стороны, в следующем месяце произойдет серьезное обновление ПК-версии игры. Мы получим улучшенную оптимизацию и устранение вылетов движка, а также будет исправлено множество ошибок. Эти анонсы обнадеживают, так как релиз на ПК все еще оставляет желать лучшего. Это хорошо видно в Steam, где всего 46% из отзывов игроков хвалят Wo Long: Fallen Dynasty.

Кроме того, в ноябре состоится событие, в рамках которого пройдет кроссовер с серией NiOh. К сожалению, пока разработчики не готовы раскрыть какие-либо подробности.

Wo Long: Fallen Dynasty вышла в феврале этого года для PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Стоит отметить, что планируется и третье DLC.