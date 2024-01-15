Хардкорный боевик Wo Long: Fallen Dynasty получает большой патч с масштабными изменениями баланса и фиксами

Разработчики из студии Team Ninja, несмотря на активную разработку игры Rise of the Ronin, находили в себе силы для выпуска регулярных обновлений к вышедшему боевику Wo Long: Fallen Dynasty. Хардкорный проект на протяжении всего прошлого года получал достаточно патчи с исправлениями и улучшениями, но сегодня игра получила свой самый большой апдейт. В обновлении 1.303 для Wo Long: Fallen Dynasty авторы приготовили огромное количество правок, а также сильно переработали оригинальный баланс.

В свежем патче для Wo Long: Fallen Dynasty разработчики решили пересмотреть некоторые механики в режиме "Ярости", чтобы предоставить игрокам больше отзывчивости во время боя. Кроме того, было улучшено поведение некоторых ключевых боссов, и внесено более 30 правок разного уровня, которые призваны сделать игровой процесс намного комфортнее.

Список изменений в патче 1.303:

Внесены изменения в приоритет действий, активирующих режим "Ярость", когда игрок экипирован кнутом.

Это изменение будет определять приоритет перехода в режим "Ярость", а не выполнения "Смертельного удара" во время боя с противником в "Расстройстве духа".

Внесены изменения в схемы передвижения босса Юань Шу.

Внесены изменения, благодаря которым босс Юань Шу не может наносить несколько ударов заряжающими атаками водной фазы.

Внесены изменения, благодаря которым урон от смертельных ударов не зависит от спецэффекта "Сотворение мира Паньгу".

Добавлено сообщение, которое будет отображаться, когда игроки впервые пройдут 1000-ю милю в "Путешествии за тысячу миль".

Внесены изменения, благодаря которым некоторые предметы будут добавляться в обменник "Золотые копыта лошади" раньше, чем раньше в "Путешествии на тысячу миль".

Исправлена ошибка, из-за которой после применения обновления Ver1.300 или более поздних обновлений снижалось количество урона, наносимого последовательными ударами некоторых заклинаний чародейства.

Исправлена ошибка, из-за которой иногда срабатывала функция Revenge Accomplished, если игрок наносил смертельный удар кнутом, даже если он не победил врага.

Исправлена ошибка, из-за которой иногда не включалась анимационная камера, когда игрок наносил смертельный удар кнутом по некоторым врагам.

Исправлена ошибка, из-за которой не применялись бонусы к урону от Духа, если игрок выполнял атаку Духом без накопления силы после успешного отклонения длинным мечом.

Исправлена ошибка, из-за которой первый удар обычных атак копьем не попадал по врагам, находящимся в зоне действия заклинания чародейства "Смертоносная трясина".

Исправлена ошибка, из-за которой положительный эффект божественного зверя Чэнхуана "Пранс Чэнхуана" иногда применялся несколько раз.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые действия не срабатывали при буферизации ввода для заклинания Wizardry Spell, установленного на R2+△.

Исправлена ошибка, из-за которой солдаты-креветки иногда могли наносить последовательные критические удары после того, как их дух был исчерпан игроком, отразившим их критический удар.

Исправлена ошибка, из-за которой игроки или NPC иногда немедленно восстанавливали дух после получения элементального урона от атаки, которая не вызывала анимацию реакции на удар, если на них накладывался эффект состояния и при этом их дух был истощен.

Исправлена ошибка, из-за которой игроки иногда не могли восстановиться после "Распада духа", если они падали с обрыва сразу после истощения духа.

Исправлена ошибка, из-за которой дух Гуань Юя иногда не восстанавливался сразу, если его дух был истощен во время критического удара "Парящий феникс".

Исправлена ошибка, из-за которой рыжий заяц не мог нормально перемещаться по местности после того, как Лу Бу снял его с лошади.

Исправлена ошибка, из-за которой игроки с копьем не могли наносить атаки духа во время некоторых действий босса Юань Шу.

Исправлена ошибка, из-за которой экран иногда искажался на долю секунды после того, как игрок использовал заклинание чародейства "Мигающая сосулька".

Исправлена ошибка, из-за которой игрок иногда получал элементальный урон после отражения любых атак демона-трупа, кроме атак пламени.

Исправлена ошибка, из-за которой вторгшийся в игру NPC Чжан Ин не имел при себе лука, несмотря на то что лук был экипирован.

Исправлена ошибка, из-за которой положительные эффекты, увеличивающие урон, не применялись к заклинаниям чародейства.

Исправлена ошибка, из-за которой на главном поле боя "Деревня бедствий" в "Пути восходящего дракона" и далее не отображались некоторые обучающие материалы.

Исправлена ошибка, из-за которой иногда воспроизводился определенный звук, когда игрок очищал главное поле боя "Деревня пустынных вод".

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые двери не оставались открытыми при игре с сохранением всего прогресса флага на главном поле боя "Деревня Пустынных Вод".

Исправлена ошибка, из-за которой персонаж игрока иногда умирал после победы над боссом Юань Шу на главном поле боя "Буйный император демонов".

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые баффы не влияли на босса Юань Шу во время совместной игры на основном поле боя "Император бушующих демонов".

Исправлена ошибка, из-за которой игрок иногда не мог подобрать предметы на дополнительном поле боя "Потерянный священный артефакт" и завершить сражение.

Исправлена ошибка, из-за которой Демонизированный Сяхоу Дунь застревал в земле после появления в "Путешествии за тысячу миль", что делало невозможным продвижение игрока.

И многое другое.

Экшен Wo Long: Fallen был выпущен на ПК и консолях обоих поколений в феврале 2023 года. Ровно через год игра получит новое издание со всеми дополнениями и вышедшими улучшениями. Релиз Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition запланирован на 7 февраля 2024 года.