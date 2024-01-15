Хардкорный боевик Wo Long: Fallen Dynasty получает большой патч с масштабными изменениями баланса и фиксами

Разработчики из студии Team Ninja, несмотря на активную разработку игры Rise of the Ronin, находили в себе силы для выпуска регулярных обновлений к вышедшему боевику Wo Long: Fallen Dynasty. Хардкорный проект на протяжении всего прошлого года получал достаточно патчи с исправлениями и улучшениями, но сегодня игра получила свой самый большой апдейт. В обновлении 1.303 для Wo Long: Fallen Dynasty авторы приготовили огромное количество правок, а также сильно переработали оригинальный баланс.
В свежем патче для Wo Long: Fallen Dynasty разработчики решили пересмотреть некоторые механики в режиме "Ярости", чтобы предоставить игрокам больше отзывчивости во время боя. Кроме того, было улучшено поведение некоторых ключевых боссов, и внесено более 30 правок разного уровня, которые призваны сделать игровой процесс намного комфортнее.
Список изменений в патче 1.303:
- Внесены изменения в приоритет действий, активирующих режим "Ярость", когда игрок экипирован кнутом.
- Это изменение будет определять приоритет перехода в режим "Ярость", а не выполнения "Смертельного удара" во время боя с противником в "Расстройстве духа".
- Внесены изменения в схемы передвижения босса Юань Шу.
- Внесены изменения, благодаря которым босс Юань Шу не может наносить несколько ударов заряжающими атаками водной фазы.
- Внесены изменения, благодаря которым урон от смертельных ударов не зависит от спецэффекта "Сотворение мира Паньгу".
- Добавлено сообщение, которое будет отображаться, когда игроки впервые пройдут 1000-ю милю в "Путешествии за тысячу миль".
- Внесены изменения, благодаря которым некоторые предметы будут добавляться в обменник "Золотые копыта лошади" раньше, чем раньше в "Путешествии на тысячу миль".
- Исправлена ошибка, из-за которой после применения обновления Ver1.300 или более поздних обновлений снижалось количество урона, наносимого последовательными ударами некоторых заклинаний чародейства.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда срабатывала функция Revenge Accomplished, если игрок наносил смертельный удар кнутом, даже если он не победил врага.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда не включалась анимационная камера, когда игрок наносил смертельный удар кнутом по некоторым врагам.
- Исправлена ошибка, из-за которой не применялись бонусы к урону от Духа, если игрок выполнял атаку Духом без накопления силы после успешного отклонения длинным мечом.
- Исправлена ошибка, из-за которой первый удар обычных атак копьем не попадал по врагам, находящимся в зоне действия заклинания чародейства "Смертоносная трясина".
- Исправлена ошибка, из-за которой положительный эффект божественного зверя Чэнхуана "Пранс Чэнхуана" иногда применялся несколько раз.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые действия не срабатывали при буферизации ввода для заклинания Wizardry Spell, установленного на R2+△.
- Исправлена ошибка, из-за которой солдаты-креветки иногда могли наносить последовательные критические удары после того, как их дух был исчерпан игроком, отразившим их критический удар.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки или NPC иногда немедленно восстанавливали дух после получения элементального урона от атаки, которая не вызывала анимацию реакции на удар, если на них накладывался эффект состояния и при этом их дух был истощен.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки иногда не могли восстановиться после "Распада духа", если они падали с обрыва сразу после истощения духа.
- Исправлена ошибка, из-за которой дух Гуань Юя иногда не восстанавливался сразу, если его дух был истощен во время критического удара "Парящий феникс".
- Исправлена ошибка, из-за которой рыжий заяц не мог нормально перемещаться по местности после того, как Лу Бу снял его с лошади.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки с копьем не могли наносить атаки духа во время некоторых действий босса Юань Шу.
- Исправлена ошибка, из-за которой экран иногда искажался на долю секунды после того, как игрок использовал заклинание чародейства "Мигающая сосулька".
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок иногда получал элементальный урон после отражения любых атак демона-трупа, кроме атак пламени.
- Исправлена ошибка, из-за которой вторгшийся в игру NPC Чжан Ин не имел при себе лука, несмотря на то что лук был экипирован.
- Исправлена ошибка, из-за которой положительные эффекты, увеличивающие урон, не применялись к заклинаниям чародейства.
- Исправлена ошибка, из-за которой на главном поле боя "Деревня бедствий" в "Пути восходящего дракона" и далее не отображались некоторые обучающие материалы.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда воспроизводился определенный звук, когда игрок очищал главное поле боя "Деревня пустынных вод".
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые двери не оставались открытыми при игре с сохранением всего прогресса флага на главном поле боя "Деревня Пустынных Вод".
- Исправлена ошибка, из-за которой персонаж игрока иногда умирал после победы над боссом Юань Шу на главном поле боя "Буйный император демонов".
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые баффы не влияли на босса Юань Шу во время совместной игры на основном поле боя "Император бушующих демонов".
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок иногда не мог подобрать предметы на дополнительном поле боя "Потерянный священный артефакт" и завершить сражение.
- Исправлена ошибка, из-за которой Демонизированный Сяхоу Дунь застревал в земле после появления в "Путешествии за тысячу миль", что делало невозможным продвижение игрока.
- И многое другое.
Экшен Wo Long: Fallen был выпущен на ПК и консолях обоих поколений в феврале 2023 года. Ровно через год игра получит новое издание со всеми дополнениями и вышедшими улучшениями. Релиз Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition запланирован на 7 февраля 2024 года.