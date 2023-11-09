Трейлер коллаборации Nioh 2 и Wo Long: Fallen Dynasty

В Wo Long: Fallen Dynasty появилась миссия в антураже Nioh 2 в виде бесплатного обновления и в рамках коллаборации между этими двумя проектами, объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Team Ninja.

В миссии игрокам предстоит попасть в Темное царство и сразиться с Мезуки из Nioh 2. Игроки, победившие Мезуки, получат в награду "Шляпу Скампуса".

Wo Long: Fallen Dynasty уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.