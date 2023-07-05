В Wo Long: Fallen Dynasty наконец-то исправили сбои в игре из-за настроек графики ©

Хардкорный боевик Wo Long: Fallen Dynasty от Team Ninja не стал исключением из большинства современных релизов и на релизе содержал удручающее количество ошибок. Стоит отдать разработчикам должное, они планомерно исправляли экшен и продолжают это делать. Сегодня для Wo Long: Fallen Dynasty было выпущено еще один патч, который направлен на устранение раздражающих сбоев.

Как оказалось, с момента выхода Wo Long: Fallen Dynasty в феврале этого года, игра страдает от неприятных сбоев из-за некоторых настроек графики. Новое обновление под номером 1.11 призвано устранить эти ошибки на ПК, а также улучшить общую стабильность на консолях. Ниже вы можете ознакомиться с полным список исправлений в патче.

Исправлена ​​ошибка, приводившая к сбою при отображении экрана «Перемещение» при определенных условиях.

Исправлена ​​ошибка, препятствовавшая прогрессу при победе над боссом после вывода мудрого гостя в битве с боссом «Белая змея» на основном поле боя «Застойная династия».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой предметы могли размножаться на экране "Оружие".Из-за этой ошибки мы планируем решить проблему с предметами, которые нельзя выбросить, в будущем патче.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой переключатель сендзюцу не мог работать правильно, если метод операции был установлен на «Тип C», «Тип D» или «Тип E» на экране «Настройки операции».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой отображение доспехов «Дянь Вэй» и «Сюй Чу» на экране «Подкрепления» было обратным.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой голова игрока могла отображаться неправильно при экипировке «Капюшона Цанхай» и «Головного убора Красной ночи» в определенной процедуре.

Исправлены другие мелкие ошибки

Исправлена ​​ошибка, которая могла вызвать вылет сразу после запуска основного поля битвы «Каки но Тани» на PS4.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой происходит сбой при переходе в игру, когда установлены тип масштабирования разрешения «AMD FSR 2», разрешение экрана «3840 x 2160» и поддержка HDR «включена».

Wo Long: Fallen Dynasty доступна для игры на ПК и консолях. Напомним, недавно проект получил первое сюжетное расширение Battle of Zhongyuan с новыми локациями и боссами.