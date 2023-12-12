Wo Long: Fallen Dynasty получила 3-е сюжетное дополнение и обновление

Сегодня компания KOEI TECMO America и команда разработчиков Team NINJA выпустили третий и последний DLC для Wo Long: Fallen Dynasty, включающий новые этапы, нового Божественного зверя и новую категорию оружия. Ролевая игра в жанре темного фэнтези теперь доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Windows и Steam.

Захватывающая сюжетная линия Wo Long: Fallen Dynasty продолжается с выходом DLC Vol. 3 «Переворот в Цзинсяне», где Юань Шу, подогреваемый своей ненавистью к людям, тайно планирует построить мир демонов. Новые этапы включают в себя заброшенную прибрежную деревню, замок и даже заброшенную шахту, где похищенные жертвы теперь превращаются в демонов. К бойне также добавился новый древовидный монстр Шуяо. Встретьтесь с демоном, а затем наблюдайте, как он распыляет ядовитые споры со своих длинных, похожих на ветки деревьев конечностей.

В борьбе поможет новая категория оружия «Кнут» и новый Божественный зверь Чэнхуан — животное, напоминающее белую лису с лошадиными ногами и двумя отростками, напоминающими драконьи рога, торчащими из его позвоночника. Игроки действительно смогут ездить на Чэнхуане в бой, атакуя врагов, скачя вокруг них. Впервые в Wo Long: Fallen Dynasty человеческий персонаж и Божественное чудовище объединяются в действии, что позволяет игроку испытать беспрецедентное ощущение совместной борьбы с Божественным зверем.

Другие улучшения включает в себя новый уровень сложности, новую систему стратегических приемов и расширение содержания конечной игры «Путешествие на тысячу миль», которое позволяет игрокам продвигаться дальше уровней 101–1000. Расширение также добавляет дополнительные преимущества и награды, такие как легендарная броня, которые можно получить.

Кроме того, недавно было доступно бесплатное обновление, включающее сотрудничество с популярной игрой Nioh 2 от Team NINJA. Бесплатное обновление включает в себя боевую миссию против босса Nioh 2 и смертоносного демона «Мезуки». Игроки, завершившие этап, смогут получить в качестве особой награды «Шляпу Скампуса».