Warner Bros утверждает, что Wonder Woman не будет игрой-сервисом

Объявление о приеме на работу, опубликованное компанией Monolith Productions, предполагает, что в грядущей игре Wonder Woman будут присутствовать элементы живого сервиса, однако Warner Bros. утверждает, что основное внимание будет уделено одиночной игре.

Игры с живым сервисом поддерживаются в течение длительного времени после запуска с помощью сезонных расширений и часто имеют микротранзакции для других элементов, таких как косметика и оружие. Такие популярные примеры, как Fortnite и Call of Duty: Warzone 2, ориентированы на многопользовательскую игру, однако в других играх, например Destiny 2, также присутствуют сюжетные кампании.

И это несмотря на то, что игра Wonder Woman была анонсирована как однопользовательский экшен с открытым миром и оригинальным сюжетом, и ни разработчик Monolith, ни издатель Warner Bros. Games ранее не упоминали об элементах живого сервиса.

Warner Bros. ответила изданию IGN заявлением, в котором отрицает, что игра будет сервисной.

Wonder Woman - это однопользовательская приключенческая игра, действие которой разворачивается в динамичном открытом мире. В этой игре от третьего лица игрокам предстоит стать Дианой с Фемискиры и представить оригинальную историю, происходящую во вселенной DC, а также использовать систему Nemesis. Wonder Woman не разрабатывается как живой сервис.

Ранее генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав (David Zaslav) заявил, что компания стремится "превратить наши крупнейшие франшизы из преимущественно консольных и ПК-версий с графиком выхода три-четыре года в игры с постоянным игровым процессом через живые сервисы, мультиплатформенные и free-to-play дополнения, с тем чтобы больше игроков проводили больше времени на большем количестве платформ".

Игра Wonder Woman была анонсирована в декабре 2021 года с кратким тизер-трейлером и описанием. Это будет однопользовательский экшен с открытым миром и оригинальным сюжетом, в котором игроки сыграют роль Чудо-женщины, "борющейся за объединение своей семьи амазонок и людей из современного мира", говорится в сообщении.