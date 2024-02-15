Компания Blizzard забанила стримера World of Warcraft за слишком "щедрых" зрителей

Blizzard Entertainment, похоже, не очень хорошо понимает собственную аудиторию игроков, которые тратят десятки часов в массивной многопользовательской ролевой игре World of Warcraft и генерируют огромное количество контента. Компания не только отметилась крайне странным баном, но и придумала для блокировки не менее странное оправдание. Такое поведение разработчиков привело в шок многих геймеров, удивились даже самые опытные игроки World of Warcraft.
Вся история началась с одного стримера под ником lsxyz9, который на днях получил бан в World of Warcraft. По сути, разработчики заблокировали игрока за слишком "щедрых" зрителей, которые хотели поддержать его и отправляли внутриигровую валюту. Пользователи не использовали запрещенных программ или эксплойтов, они просто пересылали ему золото по почте, что разрешено правилами игры.
Тем не менее, это явно не понравилось сотрудникам Blizzard, которые заблокировали стримера и стали отвечать ему на попытки разобраться в ситуации через поддержку. Ему удалось добиться объяснений только через социальные сети, где он получил очень неожиданный ответ:
Невиновный человек либо не возьмет золото с почты — и сообщит о нём, либо сообщит о нём — и не станет тратить это золото. Обратите внимание — на момент про "сообщит"
Такое оправдание бана удивило поклонников World of Warcraft. Как отмечают игроки, по такой логике разработчики фактически запрещают использовать золото и передавать его кому-либо. В связи с этим пользователи пытаются организовать небольшой флэшмоб, прекратив использовать внутриигровую валюту в игре. Вряд ли они чего-нибудь этим добьются, но со стримера уже успели снять бан без каких-либо комментариев.
Просто Близзов триггернуло, что деньги дают не им.
Кого бы это не триггернуло?)
А мне интересно, чисто теоретически - можно ли подать в суд на Близзард за такой бан?
Ведь по сути, игрок платит за игру, но ему не дают в неё играть просто так, когда он не нарушал вообще никаких правил. Так что вопрос - возможно ли подать в суд?
Там же у них модно сейчас в суды подавать и куда абсурдное были суды, а тут хоть какая-то логика есть. Как никак он заплатил деньги за игру и разрабы обязаны дать доступ к игре, но они его закрыли по своей хотелке. Как минимум ему за моральный ущерб можно было бы подать в суд. Но это чисто делетанское мнение, которое мало знакомо с юридической областью
наверняка там в соглашении есть пункты про то что он не приобретает имущество в игре, а берет его в аренду. И что его могут в любой момент отобрать
Забанили за передачу игровой валюты в больших объемах, возможно подозревали в перепокупке у нелегальных продавцов, думаю с шумихой разбанят его
Ну так в правилах наврядли есть пункт, что тебе по почте могут не больше n-суммы за раз или в месяц могут прислать, а на все остальное надо сообщать. Так что по сути просто так забанили
Ну и ущербы на разрабах, какой раз убеждаюсь . .