Компания Blizzard забанила стримера World of Warcraft за слишком "щедрых" зрителей

Blizzard Entertainment, похоже, не очень хорошо понимает собственную аудиторию игроков, которые тратят десятки часов в массивной многопользовательской ролевой игре World of Warcraft и генерируют огромное количество контента. Компания не только отметилась крайне странным баном, но и придумала для блокировки не менее странное оправдание. Такое поведение разработчиков привело в шок многих геймеров, удивились даже самые опытные игроки World of Warcraft.

Вся история началась с одного стримера под ником lsxyz9, который на днях получил бан в World of Warcraft. По сути, разработчики заблокировали игрока за слишком "щедрых" зрителей, которые хотели поддержать его и отправляли внутриигровую валюту. Пользователи не использовали запрещенных программ или эксплойтов, они просто пересылали ему золото по почте, что разрешено правилами игры.

Тем не менее, это явно не понравилось сотрудникам Blizzard, которые заблокировали стримера и стали отвечать ему на попытки разобраться в ситуации через поддержку. Ему удалось добиться объяснений только через социальные сети, где он получил очень неожиданный ответ:

Невиновный человек либо не возьмет золото с почты — и сообщит о нём, либо сообщит о нём — и не станет тратить это золото. Обратите внимание — на момент про "сообщит"

Такое оправдание бана удивило поклонников World of Warcraft. Как отмечают игроки, по такой логике разработчики фактически запрещают использовать золото и передавать его кому-либо. В связи с этим пользователи пытаются организовать небольшой флэшмоб, прекратив использовать внутриигровую валюту в игре. Вряд ли они чего-нибудь этим добьются, но со стримера уже успели снять бан без каких-либо комментариев.