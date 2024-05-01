Компанию Blizzard покинул один из ведущих сценаристов франшиз - Кристи Голден

Кристи Голден, старший писатель из команды разработки сюжетов и франшиз Blizzard Entertainment, сообщила о своем увольнении. За 25 лет работы на компанию Голден успела написать множество книжек по вселенным StarCraft и WarСraft, рассказов по вселенной Overwatch, а также поучаствовать в работе над сценариями трейлеров Hearthstone и разных видео по World of Warcraft.
Что удивительно, компания Blizzard Entertainment отказались от услуг опытной писательницы Кристи Голден в тот момент, когда команда Warcraft ведет работу сразу над 3-мя дополнениями World of Warcraft, объединенными в сюжетную арку «Сага Бесконечности».
Я буду скучать по многим вещам: по разбору историй с ребятами из отдела по развитию сюжета и франшиз, по написанию сценариев для синематиков и текстов песен, по работе с разными командами и людьми. Одна вещь, которую я никогда не испытывала раньше, но полюбила страстно, – это запись с нашими невероятными актерами озвучки. Я благодарна за этот опыт.
В заключение приведу строчку, которую написала много лет назад для нашего персонажа Соджорн из Overwatch, поскольку она оказалась пророческой и хорошо отражает мои чувства: "Даже самые увлекательные путешествия заканчиваются. Но новое не за горами. И никогда не знаешь, куда приведет тебя эта дорога".
Я планирую наслаждаться этим путешествием.
Когда читаю такие слова ....компания отказались от услуг опытной писательницы....то понятно , что тётка просто запросила себе повышение ЗП или или , ну ей не повысили и она свалила..
Скорее всего оказалось, что чатбот может за минуту нагенерить тонны такой же бессмысленной пурги, которую она там писала все 25 лет. Кто вообще читает романы по вов, овервоч и т.п.