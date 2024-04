По мотивам World of Warcraft состоялся релиз порно-игры "Blue is Better 2"

Небольшой коллектив разработчиков (Auril3D) опубликовал финальную версию игры Blue is Better 2, которая после нескольких лет разработки, наконец, добралась до своего релиза. Игра создана по мотивам World of Warcraft и является частью серии порно-игр "Tails of Azeroth" (Хвостики Азерота).

По сюжету игры вы возьмете на себя роль Алекса, охотника за головами, который решил отправится в длительное путишествие, чтобы не только сражаться с супостатами, но и соблазнять прекрасных дам Азерота. Игра порадует вас достаточно интересным сюжетом и очень яркой эротической составляющей.

Главные особенности: