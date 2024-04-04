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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 103 оценки

По мотивам World of Warcraft состоялся релиз порно-игры "Blue is Better 2"

Solstice
Новости

Небольшой коллектив разработчиков (Auril3D) опубликовал финальную версию игры Blue is Better 2, которая после нескольких лет разработки, наконец, добралась до своего релиза. Игра создана по мотивам World of Warcraft и является частью серии порно-игр "Tails of Azeroth" (Хвостики Азерота).

По сюжету игры вы возьмете на себя роль Алекса, охотника за головами, который решил отправится в длительное путишествие, чтобы не только сражаться с супостатами, но и соблазнять прекрасных дам Азерота. Игра порадует вас достаточно интересным сюжетом и очень яркой эротической составляющей.

Главные особенности:

  • Графика уровня Unreal Engine 5;
  • Простой в освоении игровой процесс от третьего лица;
  • Все девочки порадуют вас прекрасными модельками и неповторимым набором поз;
  • Интерактивная камера в тех самых сценах (выбор позиции и угол обзора);
  • В игре можно обнаружить несколько пасхалок к другим популярным играм;
  • Различная поддержка языков (в том числе и Русский).
+ ещё 8 картинок
34
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
nemsis94

Наконец нормальная игра

13
Lvinomord
0
rewgerg43252

Если это не донатная помойка в духе поделок активижен-близзард, то интересно.

4
Madiark

Мне особенно заходят сцены с фута в ее или его играх

3
Perseus_33

Орк-подкастер вошел в чат.

1
Talendor3

Варкрафт 4 который мы ждали

1
Nodas

Ссылку хоть чтоль дали

1
Ang Dark

Оптимизация и открытый мир, не смотря на мульто-графику... и да продукт в разработке около 4 +- лет ! Много не ленейных моментом из-за чего придется перепроходить ....

А так всеее... Игра ГОДА ^_^

1
Solstice
Много не ленейных моментом из-за чего придется перепроходить ....

Теперь там можно сохранятся

1
Dante The Demon Hunter

Не данный продукт, а в целом серия Whorecraft разрабатывается дохрена долго.

0
Jarvis666

В первую часть обязательно играть?

1
Solstice
В первую часть обязательно играть?

Необязательно.

1
Dante The Demon Hunter

Желательно, если хотя-бы персонажей узнать хочешь.

0
Armen 88

В стиме нет,и где ее брать?

1
Xideo Коджима

онлайн есть?

0
Bassota277

Ну такой себе графений,лучше уж Fallen doll operation lovercraft.

0
Артемий Сукиасян

У меня набрела идея. Что если прилететь к месту где выполнялось задание фэм с ветряками? Там же куча аэротруб

0
M0208

Сюжета там больше и он более проработан, чем в текущем ВоВе

0
JustA_NiceGuy

Для дрочунов в самый раз. Хорошо, когда ты не среди таких. Можно пойти в адекватные игры поиграть.

0
KPAHbl4

как ты ловко завуалировал что у тебя бакложанчик вяленький))

0
hpi

Я бы драл кровавых ельфиек сутками напролет.

-1
Hughey

А как жешь простых ельфиек?)

0
hpi Hughey

Не по вкусу.

1
Lacunae

Такие игры на планшеты бы. А то за ПК неудобно будет играть.

-2
Pavel Pikul

играть кожаным джойстиком и вправду неудобно будет :)

4
Русик_96

рпг дрочилься сильно

-4