По мотивам World of Warcraft состоялся релиз порно-игры "Blue is Better 2"

Небольшой коллектив разработчиков (Auril3D) опубликовал финальную версию игры Blue is Better 2, которая после нескольких лет разработки, наконец, добралась до своего релиза. Игра создана по мотивам World of Warcraft и является частью серии порно-игр "Tails of Azeroth" (Хвостики Азерота).
По сюжету игры вы возьмете на себя роль Алекса, охотника за головами, который решил отправится в длительное путишествие, чтобы не только сражаться с супостатами, но и соблазнять прекрасных дам Азерота. Игра порадует вас достаточно интересным сюжетом и очень яркой эротической составляющей.
Главные особенности:
- Графика уровня Unreal Engine 5;
- Простой в освоении игровой процесс от третьего лица;
- Все девочки порадуют вас прекрасными модельками и неповторимым набором поз;
- Интерактивная камера в тех самых сценах (выбор позиции и угол обзора);
- В игре можно обнаружить несколько пасхалок к другим популярным играм;
- Различная поддержка языков (в том числе и Русский).
Наконец нормальная игра
Если это не донатная помойка в духе поделок активижен-близзард, то интересно.
Мне особенно заходят сцены с фута в ее или его играх
Орк-подкастер вошел в чат.
Варкрафт 4 который мы ждали
Ссылку хоть чтоль дали
Оптимизация и открытый мир, не смотря на мульто-графику... и да продукт в разработке около 4 +- лет ! Много не ленейных моментом из-за чего придется перепроходить ....
А так всеее... Игра ГОДА ^_^
Теперь там можно сохранятся
Не данный продукт, а в целом серия Whorecraft разрабатывается дохрена долго.
В первую часть обязательно играть?
Необязательно.
Желательно, если хотя-бы персонажей узнать хочешь.
В стиме нет,и где ее брать?
онлайн есть?
Ну такой себе графений,лучше уж Fallen doll operation lovercraft.
У меня набрела идея. Что если прилететь к месту где выполнялось задание фэм с ветряками? Там же куча аэротруб
Сюжета там больше и он более проработан, чем в текущем ВоВе
Для дрочунов в самый раз. Хорошо, когда ты не среди таких. Можно пойти в адекватные игры поиграть.
как ты ловко завуалировал что у тебя бакложанчик вяленький))
Я бы драл кровавых ельфиек сутками напролет.
А как жешь простых ельфиек?)
Не по вкусу.
Такие игры на планшеты бы. А то за ПК неудобно будет играть.
играть кожаным джойстиком и вправду неудобно будет :)
рпг дрочилься сильно