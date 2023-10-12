В "Мир Кораблей" выпускают обновление 12.9 к Хэллоуину

11 октября 2023 года разработчики Мир Кораблей устанавливают крупный патч 12.9, посвященный празднованию Хэллоуина и выпуску японских линкоров в раннем доступе.
Lesta Games предлагают исследовать следующий контент:
- Японские линкоры Yumihari, Adatara, Bungo со снаряжением "Корректировщик огня с высокоточной оптикой". Специальные камуфляжи и памятный флаг;
- Пазл-коллекция "Героическая схватка" и обновленный порт Куре;
- Боевой пропуск;
- Хэллоуинский ивент "Последний поход Трансильвании" со специальным режимом;
- Событие "Стальной Союз";
- Автопокупка сигналов и новые корабли в Адмиралтействе.
Видео об обновлении смотрите в источнике.
Трансильвания полный отстой - экономически не интересно. Новые линкоры.. и это все: никаких других активностей (верфь не в счет). Очень скучно, с учетом, что совсем недавно был "день рождения игры".
условно бесплатный калотрэшак с данутами