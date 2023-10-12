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Мир Кораблей 17.09.2015
7.7 974 оценки

В "Мир Кораблей" выпускают обновление 12.9 к Хэллоуину

DrugFruger
Новости

11 октября 2023 года разработчики Мир Кораблей устанавливают крупный патч 12.9, посвященный празднованию Хэллоуина и выпуску японских линкоров в раннем доступе.

Lesta Games предлагают исследовать следующий контент:

  • Японские линкоры Yumihari, Adatara, Bungo со снаряжением "Корректировщик огня с высокоточной оптикой". Специальные камуфляжи и памятный флаг;
  • Пазл-коллекция "Героическая схватка" и обновленный порт Куре;
  • Боевой пропуск;
  • Хэллоуинский ивент "Последний поход Трансильвании" со специальным режимом;
  • Событие "Стальной Союз";
  • Автопокупка сигналов и новые корабли в Адмиралтействе.

Видео об обновлении смотрите в источнике.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Tisdare

Трансильвания полный отстой - экономически не интересно. Новые линкоры.. и это все: никаких других активностей (верфь не в счет). Очень скучно, с учетом, что совсем недавно был "день рождения игры".

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Wolfenstein

условно бесплатный калотрэшак с данутами

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