В World War Z: Aftermath добавили безделушки, вдохновлённые Warhammer 40,000 Space Marine 2

World War Z: Aftermath от Saber Interactive, кооперативный зомби-шутер, вдохновленный блокбастером Paramount Pictures, сегодня получил обновление, добавляющее две новые безделушки в честь долгожданной SWarhammer 40,000 Space Marine 2.
Являетесь ли вы космическим десантником или тиранидом, продемонстрируйте свою преданность вечной войне, уничтожая Зиков с помощью новых безделушек лейтенанта Титуса и Хормагаунта Тиранидов в стиле чиби, вдохновленных Space Marine 2. Эти безделушки могут использоваться любым персонажем в игре, и теперь оба доступны бесплатно для всех игроков World War Z: Aftermath.
Да лучше бы костюмы гвардейцев и сестер сделали, ну.