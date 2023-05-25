В World War Z: Aftermath добавили безделушки, вдохновлённые Warhammer 40,000 Space Marine 2 ©

World War Z: Aftermath от Saber Interactive, кооперативный зомби-шутер, вдохновленный блокбастером Paramount Pictures, сегодня получил обновление, добавляющее две новые безделушки в честь долгожданной SWarhammer 40,000 Space Marine 2.

Являетесь ли вы космическим десантником или тиранидом, продемонстрируйте свою преданность вечной войне, уничтожая Зиков с помощью новых безделушек лейтенанта Титуса и Хормагаунта Тиранидов в стиле чиби, вдохновленных Space Marine 2. Эти безделушки могут использоваться любым персонажем в игре, и теперь оба доступны бесплатно для всех игроков World War Z: Aftermath.