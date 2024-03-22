Wreckfest получила обновление с кроссплеем между Steam, GOG и Epic Game Store

Bugbear Entertainment и THQ Nordic сообщили о выходе важного обновления для ПК-версии гоночной аркады Wreckfest. Свежий патч добавляет кроссплей между лаунчерами для ПК – Steam, GOG и Epic Game Store. Разработчики также улучшили стабильность серверов.
Мы рады сообщить, что Wreckfest теперь поддерживает многопользовательский кросс-плей на ПК. Впервые вы можете присоединиться к одним и тем же лобби со своими товарищами на платформах Steam, GOG и Epic Game Store, объединяя базу игроков. Так что с этого момента не имеет значения, где вы купили игру.
добавили бы еще к этому кроссплей между консолями и ПК
Для тех, кто не в курсе, это проект от Bugbear. От создателей первых двух FlatOut.
кроссплей это когда между платформами, а не лаунчерами
насколько всё стало никчёмным из-за егс, что нужно такой фигней заниматься. раньше в каком магазине диск не покупали, то играли вместе, а теперь надо ещё дополнительную ересь устраивать