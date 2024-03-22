на главную
об игре
Wreckfest 14.01.2014
Аркада, Симулятор, Гонки, Автомобили
8.5 633 оценки

Wreckfest получила обновление с кроссплеем между Steam, GOG и Epic Game Store

monk70
Новости

Bugbear Entertainment и THQ Nordic сообщили о выходе важного обновления для ПК-версии гоночной аркады Wreckfest. Свежий патч добавляет кроссплей между лаунчерами для ПК – Steam, GOG и Epic Game Store. Разработчики также улучшили стабильность серверов.

Мы рады сообщить, что Wreckfest теперь поддерживает многопользовательский кросс-плей на ПК. Впервые вы можете присоединиться к одним и тем же лобби со своими товарищами на платформах Steam, GOG и Epic Game Store, объединяя базу игроков. Так что с этого момента не имеет значения, где вы купили игру.
3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ClevoGame

добавили бы еще к этому кроссплей между консолями и ПК

0
Stinger_Max

Для тех, кто не в курсе, это проект от Bugbear. От создателей первых двух FlatOut.

0
JohnTornton

кроссплей это когда между платформами, а не лаунчерами

насколько всё стало никчёмным из-за егс, что нужно такой фигней заниматься. раньше в каком магазине диск не покупали, то играли вместе, а теперь надо ещё дополнительную ересь устраивать

-1