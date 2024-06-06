Анонсирована Wrekless - кооперативная игра про скейтборд на 50 человек

Студия Free Range Games, основанная разработчиками Tony Hawk’s Pro Skater и других спортивных экшн-игр 2000-х годов, анонсировала Wrekless, игру о скейтбординге, в которую можно играть онлайн с участием до 50 человек. Сообщается, что проект выйдет в раннем доступе для PC (через Steam) в третьем квартале 2024 года.

Согласно официальному описанию Wrekless — «полнофункциональная видеоигра о скейтбординге» (что бы это ни значило) с кооперативом до 50 человек, инструментарием для строительства парков, мини-играми, бонусами, транспортными средствами и многим другим. В полной версии игры будет больше возможностей для строительства парков, мини-игр, настроек персонажей и игровых функций, которые будут добавлены на основе обратной связи с сообществом. Ожидается, что период раннего доступа продлится один год.