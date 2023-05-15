Релиз ролевой игры про рестлинг WrestleQuest отложен до лета ©

Издатель Skybound Games и разработчик Mega Cat Studios перенесли выход игры WrestleQuest с запланированного ранее мая на лето. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam.

Полное сообщение от Mega Cat Studios о задержке представлено ниже.

Друзья, борцы и любители кошек, мы пришли с обновлениями! Мы не можем дождаться, когда вы все наконец-то сможете зайти в игру и исследовать весь WrestleQuest. После четырех лет, 200 000 с лишним оригинальных слов, множества энергетических бомб для разрешения споров и бесчисленных галлонов детского масла, мы подошли к последнему этапу разработки. Коты-борцы были заняты, проводя многочисленные фокус-группы и собирая часы обратной связи по плейтестам, чтобы довести игру до нужного стиля и профиля. Дополнительное время позволило нам вернуться к списку пожеланий и добавить новые и улучшенные функции, такие как полностью переработанный пользовательский интерфейс, опции доступности, полностью обновленная карта мира, улучшенные визуальные эффекты, больше пота и количество гориллы пресса для балансировки игры. 50 с лишним часов игрового контента - это то, чем мы невероятно гордимся, и нам не терпится поделиться WrestleQuest с миром. Пока мы мчались к финишной черте в мае 2023 года, чтобы довести эту гигантскую игру до наших стандартов на всех платформах, мы также заключили новое партнерство, которому очень рады. К сожалению, в процессе разработки возникли некоторые проблемы, не зависящие от нас. В связи с этим мы хотели бы сообщить всем, кто продолжал махать пенопластовыми пальцами в предвкушении, последние новости. После обсуждения со Skybound мы решили, что перенесем запуск игры на это лето. Мы ожидаем объявить официальную блестящую новую подтвержденную дату в конце этого месяца. Хотя мы разочарованы тем, что не можем поделиться с вами всей полнотой WrestleQuest раньше, как мы надеялись, мы твердо уверены, что это правильный выбор по отношению к нашим игрокам и поту, поту и еще большему поту, который мы вложили в создание лучшей игры, которую мы когда-либо делали. Мы не можем дождаться, когда вы получите ее в свои руки!