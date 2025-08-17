Новый мод для Wuchang: Fallen Feathers восстанавливает версию без цензуры

На прошлой неделе Leenzee выпустила патч 1.5 для Wuchang: Fallen Feathers, который исправил проблемы с DLAA/TSR, улучшил восстановление после нокаута и скорость лечения. Однако этот патч также подверг игру цензуре. К счастью, ПК-геймеры могут использовать мод, чтобы откатить игру до версии 1.4 без цензуры.

После некоторой негативной реакции разработчики сделали так, что нельзя убивать некоторых боссов и NPC, основанных на реальных исторических персонажах. Теперь, когда вы их побеждаете, они просто падают от истощения, а не умирают. Leenzee также добавили несколько новых диалогов, которые немного меняют сюжет игры.

Если вы хотите играть в оригинальную, неотцензурированную версию, есть мод, позволяющий откатиться до версии 1.4. Плохая новость в том, что вы потеряете все улучшения и исправления, которые разработчики внесли в патче 1.5. Скачать мод можно по ссылке.