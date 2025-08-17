Новый мод для Wuchang: Fallen Feathers восстанавливает версию без цензуры

На прошлой неделе Leenzee выпустила патч 1.5 для Wuchang: Fallen Feathers, который исправил проблемы с DLAA/TSR, улучшил восстановление после нокаута и скорость лечения. Однако этот патч также подверг игру цензуре. К счастью, ПК-геймеры могут использовать мод, чтобы откатить игру до версии 1.4 без цензуры.
После некоторой негативной реакции разработчики сделали так, что нельзя убивать некоторых боссов и NPC, основанных на реальных исторических персонажах. Теперь, когда вы их побеждаете, они просто падают от истощения, а не умирают. Leenzee также добавили несколько новых диалогов, которые немного меняют сюжет игры.
Если вы хотите играть в оригинальную, неотцензурированную версию, есть мод, позволяющий откатиться до версии 1.4. Плохая новость в том, что вы потеряете все улучшения и исправления, которые разработчики внесли в патче 1.5. Скачать мод можно по ссылке.
Ваши моды расстраивают Виннипуха =(
Не так и нужен видимо был мод. Хотя уверен про него уже сказали почти везде, где возможно.
Нельзя убить трех бомжей и пара боссов тебе говорит что ты крутой а они устали... ЦЕНЗУРА ! Больше визгу чем проблемы.
Вроде, как цензура касается только воинов в доспехах и Варвараподобных дебилов ( ну и бомжей, которые не атакуют вообще)В игре по большей части одни монстры или зараженные
А будет ли продолжение в виде второй части? // Nvidia Power
Зачем г авну продолжение // Илья Прохоров